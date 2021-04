El cumpleaños 95 de la reina Isabel II: datos y curiosidades de una vida de servicio

Este 21 de abril de 2021 la reina Isabel II cumplió 95 años. Este será un año atípico atravesado por la pandemia por lo que no habrá actos oficiales para su celebración. Además, será el primero como viuda, tras la reciente muerte del Duque de Edimburgo.

Durante estas casi siete década en el poder, la monarca británica, que no estaba destinada a ser reina, tuvo una increíble vida con momentos históricos trascendentales.

Isabel II, que se convirtió en reina tras la muerte de su padre Jorge VI, el 6 de febrero de 1952, lleva 69 años y 75 días en el poder.

Si bien nació en abril, el “Trooping the Colour en junio es la fecha protocolar para homenajearla. Ese día sale es costumbre que salga a saludar con miembros de la familia real desde el balcón del Palacio de Buckingham. El cambio de fecha que impulso esta tradición fue iniciado por con Jorge II en 1748 y se debe al famoso mal tiempo inglés. Desde entonces, a los reyes de Inglaterra se les da la opción de tener un cumpleaños oficial además del privado.

La familia real en el Palacio de Buckingham durante el Trouping Colour 2017 (Shutterstock)

Una de las últimas veces que festejó el día de su nacimiento fue con un espectacular concierto en el Royal Albert Hall de Londres para el que actuaron estrellas como Sting y Tom Jones. Ese mismo día en el castillo de Windsor se disparó la tradicional salva de 21 cañonazos en su honor.

En estas casi siete décadas trabajó con 15 primeros ministros británicos sucesivos, de Winston Churchill al actual Boris Johnson y promulgó más de 3.500 leyes votadas en el Parlamento. Eso hace que el 83% de las personas que viven en el Reino Unido no han conocido a otro monarca.

Más datos curiosos

El día de la coronación de la Reina Isabel II

La reina no está obligada a pagar impuestos sobre la renta. Lo hace -voluntariamente- desde 1993 por sus ingresos privados, debido al descontento provocado por el alto costo de las obras de renovación del castillo de Windsor, devastado por un importante incendio el año anterior.

La monarca no paga en cambio ninguna tasa por la “subvención soberana”, una dotación anual que busca “proporcionar los recursos anuales utilizados por la familia real en apoyo de las tareas oficiales de Su Majestad”.

No tiene pasaporte, porque no lo necesita ya que el pasaporte lo expide “Su Majestad” (o sea, ella misma), aunque acumula más de 1, 6 kilómetros recorridos por el mundo. Desde 2016 no ha volado al exterior.

Se sabe que la abuela de los príncipes William y Harry es fanática de los animales. A lo largo de su vida ha tenido unos 30 corgis, su raza de perros preferida. Fue incluso la artífice de la creación de una nueva raza, el “dorgi”, un cruce de corgi y teckel (“dachshund” en inglés). También posee caballos purasangre, los primeros los heredó de su padre Jorge VI, que a lo largo de su reinado ganaron más de 1.600 carreras.

El duque de Edimburgo, el príncipe Andrés, Carlos junto a Isabel Ii, el príncipe Eduardo y la princesa Ana en Prince Frogmore, Windsoe, y la mascota real, un corgi

Eso no es todo, por tradición, todos los cisnes blancos del país le pertenecen.

Isabel II, que trabajó como mecánica durante la II Guerra Mundial, siempre se sintió cómoda con las nuevas tecnologías.

Envió su primer email en 1976, durante una visita a una base militar, mucho antes de la democratización internet. También inauguró la primera página de internet de la familia real en 1997.

La reina Isabel II ha asistido a todas las aperturas del Parlamento excepto en 1959 y 1963 cuando estaba embarazada de sus hijos, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo.

Isabel II respondió durante todos estos años más de 3.5 millones de cartas y envió casi 180 mil telegramas en el Reino Unido y territorios de ultramar.

Para Navidad, junto a Felipe de Edimburgo, acostumbraba a enviar tarjetas (más 45 mil) y a reglar el clásico pudding inglés (cerca de 100 mil), una costumbre que heredó del rey Jorge VI.

La reina preside más de 600 organizaciones benéficas y de caridad. En su reinado ha entregado más de 405.000 galardones y honores a súbditos de la corona.

Desde 2014 tiene una cuenta activa en Twitter, el año que hizo su primer tuit. Más tarde, en marzo de 2019 adoptó Instagram donde comunica novedades y actividades de Estado.

SEGUIR LEYENDO: