“No necesito permiso de nadie”: el mensaje de Harry a la familia real sobre la publicación de sus explosivas memorias

En la imagen, el príncipe Harry de Inglaterra junto a su esposa, Meghan Markle (Foto: EFE)

El príncipe Harry no sintió que necesitaba el permiso del Palacio de Buckingham para escribir sus memorias, declaró este martes su portavoz.

El duque de Sussex, de 36 años, no advirtió a la reina Isabel II ni a su padre, Carlos de Inglaterra, sobre la publicación hasta “momentos antes de que se hiciera público”, en una señal de que su relación con la familia real no mejoró durante su visita para develar la estatua de la princesa Diana en Londres. a principios de este mes.

El portavoz de los Sussex dijo a la BBC que Harry no pidió autorización para el proyecto del Palacio de Buckingham, pero le dijo a su familia, incluida Su Majestad, “muy recientemente”. Se desconoce si los funcionarios reales podrán obtener una copia del libro antes de su lanzamiento a finales de 2022 por la editorial Penguin Random House.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de compartir lo que he aprendido a lo largo de mi vida hasta ahora y emocionado de que la gente lea un relato de primera mano de mi vida que sea preciso y totalmente veraz”, dijo el príncipe Harry en un comunicado.

“Estoy escribiendo esto no como príncipe, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tenemos más en común de lo que pensamos”, agregó.

La decisión de escribir una autobiografía que lo cuente todo ha sido calificada como un “ejercicio de hacer dinero a expensas de su familia de sangre” por expertos reales que predijeron que sería “un libro de Harry, escrito por Meghan”.

Isabel II, el príncipe Carlos y el príncipe William quedaron completamente sorprendidos por el impactante anuncio de Harry de que había estado trabajando en secreto en sus memorias aún sin título con el escritor ganador del Pulitzer J. R. Moehringer durante un año.

Moehringer ha escrito previamente memorias para la leyenda del tenis Andre Agassi y el cofundador de Nike, Phil Knight, así como su propia autobiografía, “The Tender Bar”, que actualmente está siendo convertida en película bajo las órdenes de George Clooney.

Harry y Meghan Markle (Foto: REUTERS)

Los ataques públicos del duque y la duquesa de Sussex comenzaron en marzo con su explosiva entrevista de 90 minutos con Oprah Winfrey, donde acusaron a la familia real de racismo hacia Archie e ignoraron los gritos de ayuda de Meghan cuando embarazada.

En las caóticas secuelas del programa, visto por casi 100 millones de personas en todo el mundo, la pareja afirmó que esta sería su “última palabra” sobre los Windsor, solo para continuar hablando de ello con más detalles durante los próximos meses.

El sitio Page Six apunta que, en base al material publicitario de la obra al que han tenido acceso, se describe el libro como una “biografía íntima y sentida de una de las figuras globales más fascinantes e influyentes de nuestro tiempo”, y detalla que el príncipe Harry compartirá “experiencias, aventuras, pérdidas y lecciones de vida que han ayudado a formarlo”. Señala además que el libro retratará “su vida bajo la mirada del público desde su niñez hasta el presente”, entre ellas su periodo como representante de la Casa Real británica, su temporada en Afganistán como militar y su papel de padre y marido”.

El tabloide Daily Mail señaló que Harry habría recibido un adelanto de USD 20 millones.

El autor real Phil Dampier escribió: “Estarán desesperados porque Harry, sin duda impulsado por Meghan, simplemente no lo dejará solo por un tiempo. Es obvio que cuando Harry vino para la inauguración de la estatua de Diana a principios de este mes, no se logró ningún progreso significativo en su relación con su padre o hermano. Si respetara su opinión, no haría este libro porque ellos no lo aprobarían”.

“Harry quiere presentarse como un hombre de familia maduro que ha aprendido de sus errores y se ha convertido en un viejo sabio. Pero me temo que muchas otras personas verán esto como otro ejercicio para hacer dinero a expensas de su familia de sangre”, añadió.

La biógrafa de Harry, Angela Levin, afirmó: “Siento que corre el riesgo de parecer un traidor a la familia real. No sé por qué, ¿quiere destruir a su familia? No lo entiendo del todo, por qué no quiere seguir adelante, disfrutar de su vida, está ganando montones de dinero. Está enamorado de su esposa, tiene dos hijos, una niña y un niño. Pero, ¿por qué es tan negativo sobre su pasado?”.

La fecha de lanzamiento de la publicación está programada tentativamente para fines de 2022. Se informó además que el príncipe Harry donaría las ganancias a la caridad luego de haber firmado recientemente acuerdos lucrativos con Netflix y Spotify.

Harry y su esposa Meghan Markle, de 39, dejaron sus funciones reales a principios de 2020 y están viviendo en California con sus dos hijos, Archie y Lilibet. El pasado febrero, el matrimonio informó a Isabel II que no volvería a trabajar con la familia real británica.

Markle recientemente publicó “The Bench”, un libro infantil, y acaba de anunciar su primer proyecto con Netflix; producirá una serie animada para niños. En tanto, el príncipe Harry prepara una serie documental sobre los Invictus Games para la plataforma de streaming.

Seguir leyendo: