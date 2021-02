La familia real sueca tendrá su propia serie “The Crown”

La nueva producción girará en torno a la vida del rey Carlos Gustavo de Suecia, quien compartirá protagonismo con su esposa y los príncipes Victoria, Carlos Felipe y Magdalena (Shutterstock)

Unos meses después de que se estrenara la cuarta temporada de “The Crown”, la serie original de Netflix basada en la historia de la familia real británica y la reina Isabel II, ahora la Casa Real de Suecia tendrá su propia versión televisiva.

Según publica Variety, la cadena de Suecia TV4 y su servicio de streaming para Escandinavia C More han unido fuerzas con la escritora sueca Åsa Lantz, la autora de la película “Selma”, para desarrollar una serie dramática al estilo de “The Crown” sobre la familia real de este país y su actual monarca, Carl XVI Gustaf, rey de Suecia desde 1973 tras la muerte de su abuelo, Gustavo VI Adolfo de Suecia.

Esta producción pretende arrojar luz sobre la vida del rey, trazando su camino desde su papel como heredero hasta su ascenso al trono. La serie está concebida como un drama de seis episodios que se prolongará durante varias temporadas.

Lantz, que lleva varios años investigando el material en el que se basará la serie, calificó el proyecto como muy emocionante. “Se dice que otros reyes y reinas han tenido un impacto en los acontecimientos mundiales. La historia de nuestro rey es algo diferente. No tan destacada internacionalmente, pero es al menos igual de dramática y fascinante. Y para muchos de nosotros, completamente desconocida”, aseguró la novelista en la mencionada publicación.

“Estamos encantados de formar parte de un proyecto centrado en nuestro rey, la monarquía y Suecia en su conjunto. Nuestro objetivo es crear un drama atractivo y moderno de la más alta calidad para el público en general”, señalaron fuentes de la cadena.

Josefine Tengblad, jefa de drama de TV4 y C More, explicó que la serie “se parece un poco a ‘El discurso del rey’ en el sentido de que retrata a alguien que está siendo preparado para convertirse en una persona que no es y tiene gente detrás que intenta cambiarlo”.

Como punto de partida, la producción tomará la muerte del príncipe heredero Gustavo Adolfo de Suecia -padre del actual monarca-, quien falleció en un accidente de aviación en Dinamarca en 1947. Por entonces, el esposo de la reina Silvia tenía solo nueve meses, y tuvo que crecer y formarse como heredero siguiendo los pasos de su abuelo.

Según se vayan sucediendo los capítulos, la reina Silvia cobrará protagonismo. Así se mostrará la historia de amor entre ambos y los inicios de una relación que se forjó con su enlace el 19 de junio de 1976 en la Catedral de San Nicolás de Estocolmo.

Por el momento, se desconoce qué actores interpretarán a cada uno de los miembros de la familia real. Todo apunta a que, tal y como es el deseo de la guionista, será el actor sueco Joel Kinnaman quien represente al soberano Carlos Gustavo.

Críticas contra la gestión de la pandemia de coronavirus en su país

El monarca sueco, de 74 años, ha sido recientemente protagonista en su país del programa ‘”El año con la familia real”, en el que en otras cosas criticaba con dureza la gestión de la pandemia de coronavirus en su país.

“Creo que hemos fracasado. Tenemos un gran número de muertos y es terrible”. Con estas rotundas palabras, el monarca habla de la frustración que sufren muchos de sus compatriotas y la pena que ha salpicado a innumerables familias.

“El pueblo de Suecia ha sufrido tremendamente en condiciones difíciles. Uno piensa en todos los miembros de las familias que no han podido despedirse de sus familiares enfermos. Creo que es una experiencia dura y traumática no poder dar una cálida despedida”, sentenciaba.

En enero, el rey de Suecia y su esposa Silvia, 77 años, fueron vacunados contra el COVID-19. La pareja real recibió la primera dosis de la vacuna en el castillo de Stenhammar, a unos 120 kilómetros al suroeste de Estocolmo, donde reside en este momento.

Un anuncio histórico

En 2019 el rey de Suecia anunció que cinco de sus nietos ya no serán miembros oficiales de la realeza. Tras la decisión de excluir a los hijos de Carlos Felipe y Magdalena, el monarca posó acompañado de su hija Victoria, la futura reina, y de su nieta Estelle.

Carl Gustaf XVI determinó que los herederos de sus hijos menores, el príncipe Carlos Felipe, de 41, y la princesa Magdalena, de 38, no lo representarán más en actos oficiales, y aunque conservarán sus títulos nobiliarios no tendrán el tratamiento de “Alteza Real”.

El rey sueco y su esposa, la reina consorte Silvia, tienen tres hijos: la princesa heredera Victoria, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Magdalena. En 1980, la monarquía sueca se convirtió en la primera en cambiar sus reglas de sucesión para que el primogénito del monarca sea el heredero del trono, independientemente del género.

El monarca excluyó de la casa real sueca a Leonore, Nicolas, Adrienne, Alexander y Gabriel, hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena. Los únicos dos nietos que no fueron afectados por la histórica medida son los hijos de la princesa heredera de Suecia, Victoria: la princesa Estelle, de 9, y su hermano, el príncipe Oscar, de 5.

El monarca comunicó su decisión en un edicto. El objetivo de su decisión es establecer qué miembros de la familia real tendrán tareas oficiales en el futuro.

La princesa Victoria junto con su marido Daniel -que adoptó el apellido Bernadotte, de la dinastía real sueca- y su hija Estelle, asumirán un mayor papel institucional como representantes máximos de la Corona sueca.

En un comunicado, publicado por la oficina de prensa del palacio real sueco, se anunció entonces que los tres hijos de Magdalena y los dos de Carlos Felipe ya no serán parte de la Casa Real y no tendrán relación ni con los derechos ni con los deberes que esto implica.

“El príncipe Alexander, el príncipe Gabriel, la princesa Leonore, el príncipe Nicolás y la princesa Adrianne continuarán siendo miembros de la familia real. Sin embargo, ya no ocupan el cargo de Altezas Reales y, en el futuro, no se espera que cumplan con los deberes de un jefe de Estado”, afirmó el monarca, que está en el trono desde 1973.

La casa real sueca circuló el documento, firmado de puño y letra por el rey Carlos Gustaf.

La decisión tomada por la familia real sueca significa que los gastos de vida de los cinco pequeños ya no estarán cubiertos por los contribuyentes, y con ello tendrán mayor libertad en lo que concierne a su futuro tanto personal como profesional. No obstante, seguirán siendo miembros de la familia real y conservarán sus títulos nobiliarios.

Según los expertos del país escandinavo, la decisión del rey Carl Gustaf respondió a las presiones políticas que estaba recibiendo por el gran crecimiento de la familia real en estos últimos años y el dinero que eso conlleva para las arcas públicas.

La noticia fue muy bien recibida por los hermanos menores de la princesa Victoria, quienes destacaron la libertad y privacidad que gozarán sus hijos de aquí en adelante.

