Alberto Otárola será el nuevo premier de Dina Boluarte

A pesar que era un secreto a voces, hoy se confirmó que el hasta ahora ministro de Defensa, Alberto Otárola, será el nuevo presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Dina Boluarte en reemplazo de Pedro Angulo, premier que hasta hoy asumirá esa función.

El pasado fin de semana Boluarte anunció que renovará su Gabinete en vista del levantamiento popular que causó la muerte de 26 personas en el Perú. En esta misma ceremonia también jurarán los nuevos ministros de Defensa, Educación y Cultura.

Alberto Otárola, desde su juramentación, ha sido la cara visible del gabinete del nuevo gobierno de Dina Boluarte y es el más buscado por la prensa, pero aclaró que no ha estado fungiendo de Primer Ministro.

“Yo no he estado fungiendo de primer ministro, yo he estado explicando el trabajo del Ministerio de Defensa. El premier Angulo es un excelente profesional, ha estado haciendo un trabajo, que a veces no se reconoce, de coordinación muy intensa en el Consejo de Ministros”, expresó Otárola en Willax TV.

Sobre su nuevo papel en la PCM indicó que “estoy trabajando 24 horas. Hasta el último minuto yo voy a trabajar por mi país. Lo tengo muy claro: hasta el último minuto, hasta que la presidenta lo decida, voy a seguir apoyándola, protegiendo a nuestras Fuerzas Armadas”, agregó.

La presidenta peruana dijo el domingo en varios programas dominicales que “vamos a recomponer el gabinete y uno de los lugares que se va a cambiar es el premierato”.

Al respecto, Pedro Angulo manifestó que “nosotros estamos a disposición, sabemos que nuestros cargos, por su naturaleza, no son de permanencia. Los cargos están mientras se dan el respaldo de la mandataria”

