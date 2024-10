Paolo Guerrero mostró su preocupación por la lesión de Hernán Barcos: “Esperemos que no sea por mucho tiempo”

Paolo Guerrero manifestó su deseo de que la lesión de Hernán Barcos no sea tan grave (Jax Latin Media)

La lesión de Hernán Barcos deslució un poco la victoria de Alianza Lima 1-0 sobre UTC en Cajabamba, resultado que le permitió a los ‘íntimos’ mantenerse en la lucha por el Torneo Clausura. La imagen del delantero argentino llorando tras salir del campo, generó más de una alerta, no solo por la posibilidad de perderlo para el resto del año en el tramo más importante del campeonato, sino también por su propia salud, ya que a sus 40 años, es mucho más difícil reponerse de este tipo de problemas físicos.

Uno de los más preocupados por el estado del ‘Pirata’ es Paolo Guerrero, quien pese a competir el puesto de nueve con él, pone por delante lo mejor para su compañero de equipo. A esperas de conocerse el diagnóstico final, el ‘Depredador’ manifestó en público su deseo de que se haya tratado solo de un susto y que el argentino pueda estar lo más pronto posible de vuelta en las canchas: “Es una lástima, ojalá no sea por mucho tiempo, porque lo necesitamos”, declaró a su salida del entrenamiento.

El exdelantero del Corinthians también manifestó la necesidad que tienen de ganar en su próximo partido, este martes 22 de octubre frente a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. Recordemos que, a falta de tres jornadas para el final del Clausura, los dirigidos por Mariano Soso están a tres puntos de Universitario de Deportes, por lo que no les queda de otra que sumar los 9 puntos posibles.

Alianza Lima enfrentó a UTC por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

El sentido mensaje de Hernán Barcos

Hernán Barcos publicó un sentido mensaje en redes sociales, en el que agradeció los mensajes que le vienen llegando, pero también se mostró triste por la desafortunada lesión. Cabe señalar que no mencionó la gravedad ni cuánto tiempo estará fuera:

“Me gustaría agradecer a todos por los mensajes y los buenos deseos. Es un momento de tristeza por la lesión, pero acá estoy firme y fuerte para apoyar desde donde me toque como siempre. Con Alianza siempre!”, escribió.

Mensaje de Hernán Barcos tras su lesión.

Las lesiones de Hernán Barcos

A pesar de que llegó a Alianza Lima con una avanzada edad para el fútbol, Hernán Barcos sufrió solo tres lesiones en sus cuatro temporadas en La Victoria. La primera fue en la victoria 2-0 sobre Alianza Universidad en la última fecha de la Fase 1 2021, en la que salió del campo a los 22 minutos por un dolor producido tras dar un pase. No obstante, como después hubo un parón por la Copa América y no se trató de nada grave, para la reanudación del torneo ya estuvo recuperado y no se perdió ningún encuentro.

La segunda llegaría recién en el Torneo Clausura 2024, en el que un desgarro muscular lo privó de los cotejos frente a Cienciano (3-0) y Los Chankas (0-1), en los que el equipo supo suplirlo, llevándose la victoria en ambas ocasiones.

Finalmente, la tercera llegó solo unos meses después, en el triunfo 1-0 sobre UTC, en el que abandonó el campo en la primera parte, también al momento de dar un pase. Todavía no se conoce oficialmente la gravedad de la lesión, pero a falta de una semana para el final del campeonato, es probable que no juegue hasta el próximo año.