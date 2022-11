Shirley Cherres genera preocupación por impactante mensaje que publicó en redes sociales

Shirley Cherres preocupa a sus fans con delicada revelación. (Twitter)

Shirley Cherres dejó en shock a más de uno con su última publicación en redes sociales. Y es que, la exporrista del Sport Boys generó preocupación entre sus miles de seguidores al compartir una imagen de su brazo ensangrentado y un triste mensaje, donde dejaba entrever que no tiene una buena relación con su familia.

A pesar de que, la modelo eliminó su post de Instagram a las horas de haberlo publicado, el portal de Instarandula logró capturar la fotografía y lo difundió en sus historias. “Pongo esto en blanco y negro, debido a que hay muchas ‘ratujas’ que pueden incomodarse con la impactante imagen del brazo ensangrentado. Esperemos Shirley reciba el apoyo de su familia, nadie sabe lo de nadie y este sin duda es un grito buscando atención. Un pedido de auxilio que no tiene que pasar por alto”, escribió Samuel Suárez sobre la foto.

No solo la imagen del cuerpo de Shirley Cherres causó asombro, pues la acompañó con unas lamentables palabras, donde aseguraba que desea estar con su abuelo, quien falleció en el 2021 y que sí la aceptaba su forma de ser. Además, señaló que sus seres queridos la critican y no la apoyan.

“Quiero estar al lado de mi tío abuelo, mi única familia, quien me aceptaba como era, la vida es muy triste y sin sentido, porque mis demás familiares se creen perfectos, jamás se equivocan, solo critican y yo solo quiero estar a tu lado, tío Lucho, perdóname por esto”, se lee sobre el post que se interpreta como un atentado contra su vida.

Sus fanáticos y usuarios en redes no dudaron en mandarle múltiples mensajes de aliento, pese a que borró la imagen. “Todo va a estar bien, confía”, “Estamos aquí para apoyarte y no para juzgarte, tu puede salir de esta”, “Oye flaca por favor ve a terapia, no está bien estar así, te queremos”, “Shirley no estás sola, fuerza. Todo pasará”, “Fuerza Shirley”, fueron algunos comentarios que se registraron en su perfil.

Shirley Cherres. (Instarandula)

Hasta el momento, Shirley Cherres no se ha pronunciado nuevamente y se desconoce su actual estado de salud. Aunque, se ha mantenido activa compartiendo vídeos eróticos que también se verían en su OnlyFans en los últimos días, desde que dio a conocer su crisis, no ha publicado algo para la tranquilidad de sus fans.

Cabe recordar que, Shirley Cherres reveló hace tres meses que intentó quitarse la vida en febrero de este 2022. En una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco, se quebró al recordar las agresiones que vivió por parte de su expareja José Manuel Pando y confesó que está llevando tratamiento psiquiátrico para superar su depresión y ataques de pánico.

“Mucha gente te juzga. Después de lo que me pasó, me cerraron muchas puertas, como si el hecho de ser del medio no te va a doler. Nadie sabe cuánto duele, que te violen, que la persona que en algún momento confiaste te quiera matar. Por ejemplo, él me decía cuánto daría por cortarte la cara”, dijo la figura de la farándula.

“Ha sido un año y nueve meses que a pesar como tú ves yo estoy destruida por dentro, terminé muy mal con esta situación. En febrero yo intenté quitarme la vida porque te preguntas por qué a ti, si tú quisiste a alguien , por qué te puede agredir de esa manera”, agregó.

