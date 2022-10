Conoce todos los detalles del segundo recorrido del Señor de los Milagros para este 18 de octubre

El Señor de los Milagros recorre las calles del centro de Lima. (Infobae)

Con paso firme de buen cristiano, miles de fieles nuevamente se reunirán en la iglesia Las Nazarenas para ver salir al Señor de los Milagros este 18 de octubre como parte de su segundo recorrido.

Para ello, es importante que conozcas su recorrido, los desvíos y todo lo referente a la procesión del Cristo Moreno que otra vez encenderá la fe de miles de peruanos que se congregarán en el Centro de Lima.

“Estas procesiones son esperadas por muchas personas, algunas de las cuales pernoctan desde el día anterior en los alrededores del Monasterio de Las Nazarenas. La iglesia se abrirá a las 5 a.m. Dentro de la iglesia se realizará una misa y a las 7:50 de la mañana la sagrada anda será cargada por la primera cuadrilla”, indicó Edwin Torres, adjunto a patrón de andas de la imagen del Señor de los Milagros para la agencia Andina.

Además, Torres explicó a detalles que la misa del martes 18 se realizará en el cruce de las avenidas Huancavelica con Tacna y será oficiada por el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo.

“Acabando la misa se iniciará el recorrido, que esta vez se iniciará en la avenida Tacna y seguirá por Emancipación hasta llegar a la avenida Abancay y Huallaga para llegar a la iglesia del Carmen. Una vez allí, la sagrada imagen recorrerá la avenida Huánuco hasta la avenida Grau. Seguirá por Iquitos para luego llegar a la Parroquia Nuestra Señora de la Victoria, alrededor de las 3.00 de la madrugada”, acotó.

El Señor de los Milagros recorre las calles del centro de Lima. (Infobae)

Municipalidad de Lima

Torres indicó que el único homenaje en agenda para el Cristo de Pachacamilla está organizado por el alcalde de Lima y se realizará en la Avenida Emancipación.

“La Municipalidad de Lima está dando todas las facilidades que administrativamente nos competen para que nuestro patrón vaya por toda la ciudad con la seguridad y tranquilidad, además de la paz que da en su recorrido”, expresó recientemente Miguel Romero.

Horarios de las misas y confesiones

La primera misa se realizará a las 6 a.m., seguida por las liturgias de las 7 a.m., 9 a.m., 10.30 a.m., 12 p.m., 1.30 p.m.

“De 2.30 p.m. a 4 p.m. la gente puede venir, hacer su cola y esperar su turno para tocar el anda del Señor de Los Milagros. Después se realizarán nuevas misas hasta las 9 de la noche. El lunes 17 será igual”, explicó el encargado de las andas.

Además, comentó que en este momento el Santuario de Las Nazarenas está realizando labores de iglesia y quienes deseen confesarse o escuchar misa pueden acercarse a su emblemática sede.

Los fervientes seguidores usan unas túnica moradas (ARCHIVOSAGIL).

Próximos recorridos

A continuación los detalles de los siguientes recorridos del Señor de los Milagros:

Miércoles 19 de octubre: El Cristo de Pachacamilla recorrerá la Av. 28 de Julio hasta la Av. Brasil, para visitar el hospital del Niño. Luego se dirigirá por la Av. 9 de diciembre, la Av. Paseo de la República, el Jr. Carabaya. Recorrerá la Plaza San Martín para tomar la Av. Nicolás de Piérola. Finalmente, se enrumbará a la Av. Tacna para terminar en la Iglesia de las Nazarenas.

Viernes 28 de octubre: Parte de la Av. Tacna, sigue por la Av. Nicolás de Piérola, el Jr. Cañete y la Av. Alfonso Ugarte. Luego ingresará al Hospital Loayza, volverá a tomar la Av. Alfonso Ugarte, el Jr. Pomabamba, el Jr. Varela, la Av. Bolivia y Garcilaso de la Vega. Finalmente, retomará la Av. Tacna para ingresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Martes 01 de noviembre: En su último recorrido, el Señor de los Milagros se desplazará por la Av. Tacna, el Jr. Callao y la Av. Emancipación. Finalmente, retornará por av. Tacna hacia el convento de las Nazarenas.

SEGUIR LEYENDO