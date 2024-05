Dónde ver Perú vs Brasil Sub 20 HOY: canal tv online del partido por el Sudamericano Femenino 2024

Perú enfrentará a Brasil en la última fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20 2024.

La selección femenina de Perú encarará su última chance para obtener un cupo en el Mundial de Colombia 2024. Este decisivo encuentro contra Brasil tendrá lugar hoy domingo 5 de mayo a las 21:00 horas, en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera de Guayaquil, correspondiente a la jornada 5 del hexagonal final del Sudamericano Sub 20.

El equipo de Jaqueline Ucella no pudo hacer una buena campaña en la etapa eliminatoria, los resultados no acompañaron y lamentablemente no han podido celebrar ningún triunfo hasta el momento: sumaron tres derrotas consecutivas y un empate.

La ‘bicolor’ sufrió duras caídas con Colombia, Argentina y Venezuela, pero logró igualar con Paraguay la fecha pasada. Mía León y Ester Díaz ilusionaron frente las ‘guaraníes’, sin embargo el marcador terminó igualado 2-2. Ese encuentro era vital para llegar con más oportunidades para asegurar un cupo a la Copa del Mundo.

Esos resultados colocan a Perú en el último lugar de la competición internacional con solo un punto, pero no todo está perdido porque un triunfo frente a la ‘canarinha’, quienes ya están clasificadas, podría lograr la hazaña soñada. Eso sí, el cuadro nacional no depende de sí mismo.

“Las chicas todavía están en desarrollo, principalmente en la parte mental de tener partidos de alto nivel seguidos, uno del otro, teniendo que levantar de un partido que se cayó. Esto es a largo plazo, conseguimos llegar, pero estas son las consecuencias de una parte mental baja que no fue desarrollada, que no tuvo un proceso. Tenemos que mirar hacia adelante”, declaró Ucella.

Por su lado, la ‘verdeamarela’ no tendrá presión para afrontar este partido porque marcha como líder del torneo con 12 puntos y su pase está asegurado. Llegará con una motivación extra debido a su triunfo por 2-0 a Venezuela la jornada anterior.

La 'bicolor' no pasó del empate 2-2 sobre las paraguayas por el certamen de la categoría. (Video: DIRECTV)

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar al Mundial?

El panorama de la selección peruana femenina es muy complicada porque solo tiene un punto sumado en el hexagonal del Sudamericano Sub 20. Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia son los equipos clasificados al Mundial 2024 que se llevará a cabo en el país ‘cafetero’. Solo falta un decidirse un cupo y la ‘blanquirroja’ con Venezuela lucharán para obtener el último boleto.

El cuadro nacional solo tiene opción, ganarle si o si a Brasil y esperar que las ‘albicelestes’ derroten a la ‘vinotinto’. Con esos resultados, la ‘bicolor’ sumarían 4 unidades y las venezolanas se quedarían con 3 puntos. Si las cosas terminan así, Perú sería el último en acceder a la Copa del Mundo, un logro que sería obtenido por primera vez en la historia de la categoría.

Cualquier otro score eliminará al ‘equipo de todos’ y será la única escuadra que quedará afuera del Mundial ya que existen cinco pasajes para Colombia.

Mía León anotó nuevo gol con la selección peruana sub 20. Crédito: Bicolor

Dónde ver Perú vs Brasil por la última fecha del hexagonal

El partido entre la ‘blanquirroja’ y la ‘canarinha’ por la fecha 5 del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 20 se disputará en el estadio Modelo Alberto Spencer Herrera, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. El crucial duelo será televisado por la señal de DSports para toda Latinoamérica y podrás sintonizarlos por los canales 610 y 1610 en alta definición, esta señal está disponible para Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador y Colombia. Mientras que en Brasil el duelo se podrá observar por TV Globo y Futemax, y en Paraguay será por Tigo Sports.

También está la plataforma de streaming DGO, la cual deberás acceder con un usuario y contraseña. Además, podrás seguir todas las incidencias por Infobae Perú con toda la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, y mucho más.