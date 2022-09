Elías Montalvo reveló por qué dejó de ser amigo de Alejando ‘El Chocolatito’ Pino

Elías Montalvo revela la razón por la que dejó de ser amigo de Alejando ‘El Chocolatito’ Pino. | Amor y Fuego

Contó su verdad. Elías Montalvo decidió revelar el motivo por el cual terminó su amistad con Alejandro ‘El Chocolatito’ Pino, pues como se recuerda ellos eran bastante unidos cuando ambos integraban el reality ‘Esto es Guerra’.

El bailarín y el exchico reality estuvieron conectados con el programa ‘Amor y Fuego’, donde Rodrigo González no perdió la oportunidad para consultarles acerca de su distanciamiento.

Tanto Elías Montalvo como Alejandro Pino quisieron evitar referirse al tema, pero el novio del tiktoker, que también se encontraba en la llamada, decidió revelar un poco de la historia.

“Peter le dijo al ‘Chocolatito’ que le dejara de hablar a Elías, luego el ‘Chocolatito’ le fue a decir unas cosas de Elías a Peter y luego ‘Chocolatito’ se cayó y nadie tenía que salir a decir nada. Entonces Elías se enojó porque quedó mal al no apoyar a Rosángela y sí lo hizo con el ‘Chocolatito’ y al final el ‘Chocolatito’ le dio la espalda y le dijo cosas de Elías a Peter, por eso se enojaron”, dijo Luis.

Luego de escuchar lo que mencionó su novio mexicana, Elías decidió ahondar más en el tema y señaló que el popular ‘Chocolatito’ le hablaba mal de él a Peter Fajardo, esto con la intención de separarlos, pues en ese momento se encontraban saliendo.

“Lo que pasó es así, Alejandro y yo somos amigos y esto no es en plan para pelearnos, nosotros ya conversamos sobre esto. Alejandro en su momento habló cosas de mí a Peter, como también eran amigos, le dijo cosas que pues, él como amigo de Peter veía bien decirlo”, empezó diciendo.

Asimismo, el influencer dio a conocer que el bailarín lo tildaba de ‘aprovechado’ por salir con el productor de ‘Esto es Guerra’; sin embargo, Elías Montalvo aclaró que nunca intentó aprovechar de él como se ha querido dejar ver.

“Decía varias cosas de mí como ‘vividor’ e ‘interesado’, y eso me molestó a mí porque obviamente son cosas que no son ciertas. Fueron varias cosas, como que yo estaba planeando estar con él por dinero y para quedarme en el programa. Yo le había contado a él unas cosas, pero no a la gravedad con la que él lo dijo”, añadió.

Elías Montalvo sorprende con publicación en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram)

‘El Chocolatito’ se defiende

Ante estas declaraciones de Elías Montalvo, Alejando ‘El Chocolatito’ Pino salió al frente para mencionar que efectivamente era verdad lo que decía Elías Montalvo, pero que lo hizo porque el tiktoker le contó unas cosas que le hicieron pensar que realmente quería aprovecharse del productor de televisión.

De otro lado, el bailarín le dijo a Rodrigo González que si deseaba saber más detalles de lo que sucedió, que su producción se comunique con él para que asista a su programa y cuente todo lo que sabe.

