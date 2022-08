Gustavo Bueno: los emotivos videos que le dedicaron los actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ por su cumpleaños

El reconocido actor Gustavo Bueno cumplió un año más de vida este último 30 de agosto, y sus compañeros de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no lo pasaron desapercibido. Magdyel Ugaz, Erick Elera y Laszlo Kovacs expresaron lo especial que es para ellos la figura de gran trayectoria.

Gustavo Bueno es un primer actor de cine, teatro y televisión. Sus interpretaciones han recibido muy buenas críticas al pasar de los años, sin embargo, el que interpreta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ es el que ha logrado que tenga más cercanía con el público. Don Gilberto con ese carácter tan dócil y sencillo ha logrado ganarse el cariño de miles de personas.

Este 30 de agosto, el artista celebró sus cumpleaños en compañía de Laszlo Kovacs, en medio de una comida con amigos. Tito, de ‘Al Fondo Hay Sitio’, compartió unas imágenes y un par de videos donde el actor se muestra feliz junto a su torta. Todos le cantan el tradicional Happy Birthday, mientras él no puede evitar la emoción.

“Celebrando el cumpleaños del más grande: Miguel Ángel Bueno Wunder”, escribió Laszlo Kovacs en la descripción del video, donde también agregó el hashtag #teamamos.

Magdyel Ugaz tampoco se quedó atrás y usó sus redes sociales para dedicarle unas palabras a quien interpreta a su padre en la exitosa serie.

“Eres mi maestro , mi amigo y en la ficción en el papito mas lindo. Hoy es tu día feliz vida mi Gus . Gracias a tu corazón y a tu inmenso talento he podido vivir historias que solo tenía en sueños, y que de tu mano he podido vivirlas en ficción y me han hecho tanto bien, el arte sana , y tú me haz ayudado mucho hacerlo. Feliz vida Gus ,te quiero al infinito y más allá”, escribió la actriz, quien publicó una foto y un enternecedor video donde se le ve a ella junto a Gustavo Bueno.

Gustavo Bueno cumplió un año más de vida y sus compañeros le dedicaron emotivos mensajes. | Instagram

Como fondo de este video, la artista usó ‘Hijo del corazón’, tema de la película de Disney, ‘Dumbo’. Los comentarios no se hicieron esperaron, muchos de sus fans se mostraron emocionados e indicaron que que habían llorado con esta dedicatoria.

Erick Elera también publicó un video de Gustavo Bueno en las redes sociales. Fiel a su estilo, este material fue un poco más humorístico. En una postal, el personaje que interpreta a Joel Gonsalez, resalta lo mucho que lo estima.

“Feliz Cumpleaños, mi querido y adorado Gustavo Bueno, tenerte cerca es como tu segundo apellido jeje”, escribió.

