Nicola Porcella sorprende con revelaciones acerca de su relación con Agustín Fernández: “Estoy cansado de sentir tus labios”

YouTube - 'América Hoy'.

Nicola Porcella sigue gozando de mucho éxito en México. No solamente con su papel de Enzo en la novela de Televisa ‘El Amor no tiene recetas’ sino también con los contenidos que publica en sus plataformas digitales.

El pasado 2 de mayo estrenó su nuevo podcast llamado ‘Sin Calzones’ con su gran amigo Agustín Fernández, donde recibió a la comediante mexicana llamada Vanessa Oyarzún. Con ella conversaron temas como los amores tóxicos y sus relaciones más polémicas.

Pero, Nicola y Agustín terminaron revelando muchos aspectos desconocidos de su vínculo amical. Como se sabe, ambos viven juntos, además de Wendy Guerra en una casa en la Ciudad de México.

YouTube: 'Sin Calzones'.

En una parte de la conversación, el influencer argentino reveló que Nicola es una persona tóxica porque se molesta cuando hace otros amigos o se comunica con ellos. “Nicola es el Chernóbil... Me ve hablando con alguno, le hace escenas para que no me hable más, marca su territorio, hace sus cosas”, detalló.

Ante lo que escuchó, la invitada les preguntó si son parejas y Nicola Porcella en vez de aclarar el tema, comentó que mucha gente lo cree así, pero no es cierto. Luego explicó que lo que ellos tienen es una relación muy cercana de amigos y para nada tiene que ver con lo sexual.

“Es un bromance, como un romance de mejores amigos, que no tiene nada que ver con lo sexual”, explicó.

Ante más dudas, Vanessa le consultó si ya se habían dado un beso y Agustín sorprendió al decir que sí y el peruano lo negó, pero luego recordó en qué situaciones se dieron un beso.

“Sí, hacemos beso de cuatro a veces y bueno, toca sin querer”, detalló el influencer. Para proponerle a la comediante si le gustaría darse un beso de tres.

Nicola Porcella no aceptó dar el beso en grupo, pero no por un tema que no le agrada la idea, sino porque ya está cansado de besar los labios de su amigo. “Estoy cansado de sentir tus labios que los de la chica...”, dijo el peruano.

“A mí me raspa tu barba y no digo nada”, dijo Agustín. Estas revelaciones se suman a lo que alguna vez Nicola confesó cuando participaba en ‘La Casa de los Famosos México’, al admitir que era pansexual junto a Wendy Guevara y Apio Quijano.

YouTube: Sin Calzones.

Nicola Porcella no descarta ser el rey de comunidad LGTB en México

Nicola Porcella ha manifestado en más de una ocasión su respeto hacia la comunidad LGBT en México. El exfutbolista no ha dudado en afirmar su interés y alegría ante la posibilidad de ser coronado como ‘rey’ en el Gay Pride 2024 en México.

Este evento, uno de los más emblemáticos y esperados por la comunidad gay en la ciudad azteca, promete ser un espacio lleno de celebración, diversidad y amor.

Por lo tanto, el actor no descarta en representar a la comunidad gay en el evento más emblemáticos de México: el Gay Pride 2024.

“Yo creo que, si me toca que me coronen, yo feliz. A mí me gustan las mujeres, pero eso no quita que yo me lleve bien con todas las personas, hay que respetar a todas las personas, los gustos de cada”, expresó.

Además, Nicola Porcella ha hablado abiertamente sobre la importancia de enseñar valores de respeto y amor por la diversidad desde el hogar. En conversaciones sobre su relación con su hijo, el actor destacó cómo promueve estos valores fundamentales.

“Mi hijo sabe mis preferencias, lo que me gusta. Nosotros los criamos con la idea de que él respete a los demás, que respete y es un mundo en que hay que comenzar a dar amor”, agregó.

El apoyo de figuras públicas como Nicola es crucial en la lucha por la visibilidad y el respeto hacia la comunidad LGBT.