Pedro García y su inesperado comentario tras asistencia de Jeriel De Santis: “A él no lo criticaron, le hicieron bullying”

Pedro García y su inesperado comentario tras asistencia de Jeriel De Santis en triunfo de Alianza Lima vs UTC.

Alianza Lima celebró triunfo por 1-0 frente UTC en el estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2024. Hernán Barcos anotó el único tanto del encuentro tras gran asistencia de Jeriel De Santis, quien gritó el tanto a todo pulmón, como si lo hubiese marcado él. Fue conmovedor el festejo ‘blanquiazul’ porque todos fueron abrazar al delantero venezolano-peruano.

El refuerzo ‘íntimo’ desahogó todos esos sentimientos generados por las duras críticas que recibió tras perderse increíble gol con Colo Colo en Chile por Copa Libertadores. De Santis fue víctima de intensos cuestionamientos porque muchos consideraron que le pudo dar la victoria a los ‘grones’ de visita.

El atacante se sacó la mochila que cargaba con el cuadro cajamarquino ya que hizo que su equipo sume tres puntos importantes. Pedro García destacó la actuación de Jeriel e hizo un inesperado comentario sobre la ola de críticas a la que fue víctima, considera que fueron demasiadas.

“Lo que había demostrado hasta ahora es que no tenía la capacidad futbolística para jugar en un grande del Perú, ahora eso que hizo ha puesto entredicho esa certeza que casi era unánime, de que no sirve porque a De Santis no lo han criticado, le hicieron bullying. Alianza Lima ganó por De Santis, Barcos hizo con su categoría, la parte más simple. De Santis destrabó la jugada, el partido y le dio un pase de gol a Barcos e hizo el resto del trabajo, pero el que destrabó el partido fue De Santis”, comentó el conductor del programa ‘Al Ángulo’.

Desahogo para el jugador venezolano con su asistencia, pues venía siendo muy criticado. (Video: Liga 1 Max)

“El pase de Jeriel Santis no fue ‘chiripa’”

Pedro García quedó maravillado con la jugada que realizó Jeriel De Santis previo al pase que terminó en gol de Hernán Barcos. Aseguró que mostró mucha calidad para dar esa media vuelta que le hizo desmarcarse para poder darle el balón al ‘Pirata’.

“Lo de Santis es bueno, buenísimo y no venía en un momento de confianza. Un giro muy bueno y el pase al vacío lo deja perfilado a Hernán Barcos. De Santis dormirá diciendo “yo”. Fue volcánico lo De Santis. Se vio en él una capacidad furbolística que nadie le había notado, por culpa de él también. No había demostrado tener una capacidad distinta que lo hiciera un jugador de Alianza Lima y en esta jugada, todo lo malo que hizo antes quedó suspendido porque demostró que si puede jugar bien, concretar bien, resolvió el partido”, declaró el periodista deportivo.

Además, comentó que será un nuevo comienzo del delantero venezolano-peruano porque ya demostró que puede hacer las cosas bien. Para el comunicador, es como si Jeriel recién tuvo su primer partido con la camiseta de Alianza Lima.

“Me gusta cuando un jugador viene mal y reacciona con mucha rebeldía. No hizo la fácil, se dio la media vuelta y dejó pagando a dos y metió un pase muy bueno. Mañana (hoy) la portada es De Santis debutó en Alianza, hasta ahora no había jugado. El tuit que no voy a poner es De Santis debutó en Alianza. Esa jugada no sale chiripa, de chiripa sale un gol. El que no sabe jugar es incapaz de hacer una jugada así”, añadió.

Jeriel De Santis celebró como Hernán Barcos tras asistirlo para la victoria de Alianza Lima.

Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima

Los ‘blanquiazules’ no tienen mucho tiempo para celebrar porque deben concentrarse en su próximo partido que será ante Cerro Porteño este miércoles 8 de mayo a las 19:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 4 de la Copa Libertadores 2024.

Este choque es vital para los ‘blanquiazules’ porque solo un triunfo podría mantener las esperanzas de luchar por una clasificación a los octavos de final del torneo internacional. El equipo de Alejandro Restrepo tendrá que sacar ventaja a su localía.