A qué hora juegan César Vallejo vs Always Ready: duelo en Bolivia por la Copa Sudamericana 2024

César Vallejo se medirá ante Always Ready por la tercera jornada de fase de grupos de la Copa Sudamericana - Créditos: Composición Infobae

Este jueves 25 de abril, César Vallejo se medirá ante Always Ready en el estadio Municipal De El Alto por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. Los dirigidos por Guillermo Salas esperan sumar sorprender de visita para lograr su primer triunfo en el certamen Conmebol.

El equipo trujillano es consciente que para clasificar a la siguiente instancia de la competencia tendrá que recuperar los puntos perdidos, y para ello tendrá que sacar un resultado positivo en uno de los escenarios más complicados, ya que jugarán a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar. De perder una vez más, prácticamente le estarían diciendo adiós al campeonato de clubes.

Los ‘poetas’ no llegan con el cartel de favoritos a este duelo, esto pese a que la única vez que se enfrentaron a una escuadra del país ‘altiplánico’ (Universitario de Sucre, en la Copa Sudamericana 2014) el marcador quedó igualado 2-2.

La UCV sabe que en esta oportunidad todo será más que distinto, considerando que el ‘millonario’ suele hacerse fuerte en casa. Recordemos que en la fase previa de Copa Libertadores goleó 6-1 a Sporting Cristal y esto es un claro ejemplo de que aprovecha su localía.

Mientras que, los ‘albirrojos’ viven una realidad completamente distinta, pues son líderes de su serie tras haber registrado una victoria frente a Medellín y un empate contra Defensa y Justicia. Y seguro lucharán por mantenerse invictos.

¿A qué hora juegan César Vallejo vs Always Ready?

Dicho encuentro tiene previsto arrancar a partir de las 19:00 horas de Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Paraguay y Venezuela iniciará una hora después. Finalmente, en Argentina, Brasil y Uruguay irá desde las 21:00 horas.

¿Dónde ver César Vallejo vs Always Ready?

La transmisión del compromiso entre peruanos y bolivianos estará a cargo de ESPN, cadena internacional que cuenta con los derechos exclusivos del certamen continental, los cuales fueron cedidos por la Conmebol. El contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Star Plus.

Cabe resaltar que, Infobae Perú, mediante su página web, contará con todas las incidencias del emocionante choque, además de la previa, el minuto a minuto, las mejores jugadas, las palabras de los protagonistas y mucho más.

Conoce en dónde ver el choque entre César Vallejo y Always Ready por Copa Sudamericana - Créditos: Conmebol

Sin Paolo Guerrero

Paolo Guerrero, una de las principales figuras de César Vallejo, no fue convocado por Guillermo Salas y su comando técnico para enfrentar a Always Ready por la Copa Sudamericana. El ‘Depredador’ no logró completar los 90 minutos de juego en el encuentro ante Comerciantes Unidos por estar sentido.

A esto se le suma que no estuvo presente frente a ADT de Tarma en la última jornada disputada del Torneo Apertura de la Liga 1. Todo indicaría que el capitán de la selección peruana habría sufrido una sobrecarga muscular, la cual estaría impidiendo que vuelvas a las canchas.

Según se pudo conocer, Guerrero volvería a jugar el próximo lunes 29 de abril, cuando el elenco universitario se enfrente a Sporting Cristal.