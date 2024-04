Dónde ver César Vallejo vs Always Ready: canal tv online del duelo por Copa Sudamericana 2024

César Vallejo vs Always Ready se jugará por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024.

Universidad César Vallejo miden fuerzas con Always Ready de Bolivia, hoy, jueves 25 de abril, por la fecha 3 del Grupo A de la Copa Sudamericana 2024. El compromiso está programado para las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Municipal El Alto, situado en más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

¿Dónde ver el partido? La transmisión estará a cargo de ESPN 3 para la mayoría de países de Sudamericana. ESPN 2 pasará en Argentina. Pero también tienes la opción de Star+. Y como siempre, está el minuto a minuto de Infobae Perú, a través de su portal web.

Información previa

El equipo encabezado por Guillermo ‘Chicho’ Salas no atraviesa un buen momento. En el certamen Conmebol, ha perdido sus dos partidos - ante Defensa y Justicia e Independiente Medellín - y se posiciona en el fondo de la tabla de posiciones sin puntos. Sumado a ello, cayó ante ADT en Tarma y se encuentra muy cerca de la zona de descenso del campeonato local.

La escuadra de Dayler Gutiérrez, por su lado, es una de los líderes con 4 puntos gracias a su triunfo ante el DIM y empate con el ‘halcón’. En contraparte, pasa un presente similar al de los ‘poetas’ en su competición doméstica, ya que se ubicó último en su serie y no pudo avanzar a las etapas finales.

Lo cierto es que Vallejo urge de una victoria para no perder la ilusión de clasificar a octavos muy temprano; no obstante, será un reto muy complicado por el factor geográfico, que le costó a otro club peruano en la fase previa de la Copa Libertadores. Sporting Cristal fue goleado ante Always Ready en Bolivia en el presente año.

Always Ready igualó 1-1 con Defensa y Justicia por la fecha 2 de la Copa Sudamericana - Créditos: Getty Images.

Paolo Guerrero no jugará en César Vallejo vs Always Ready

El miércoles 24 de abril, la UCV dio una sorpresiva noticia al publicar su lista de convocados para este encuentro. Y es que Paolo Guerrero volvió a brillar por su ausencia. El veterano delantero no estará disponible ante el elenco ‘albirrojo’ y ya suma dos partidos sin minuto alguno. Previamente no jugó ante ADT por la Liga 1.

No se conoció el motivo por el cual el ‘Depredador’ no participará del duelo copero hasta el momento, provocando que el futbolista de 40 años sea víctima de duras críticas. Por ejemplo, el periodista Eddie Fleischman relacionó su no convocatoria con la altura del estadio Municipal El Alto.

El periodismo deportivo se refirió a la no convocatoria del 'Depredador' para el duelo ante Always Ready en Bolivia. (Full Deporte)

Horarios del César Vallejo vs Always Ready

El árbitro dará inicio a este enfrentamiento a las 20:00 horas de Bolivia, el mismo horario de Chile, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos. Con respecto a otros países, arrancará a las 19:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia, y a las 21:00 horas de Brasil, Uruguay y Argentina.

Dónde ver César Vallejo vs Always Ready

ESPN 3 se encargará de transmitir el César Vallejo vs Always Ready para las pantallas peruanas. Este mismo canal también lo emitirá para toda Sudamérica, con excepción de Argentina, debido a que ESPN 2 lo pasará para el país ‘gaucho’.

Por otro lado, Infobae Perú hará el minuto a minuto con todos los goles, incidencias y detalles de este gran cotejo a través de su web.

César Vallejo y su historial ante clubes bolivianos

Será la primera vez que César Vallejo y Always Ready se midan en un campo de fútbol, pero el club peruano sí sabe lo que es medirse con un equipo boliviano. Lo hizo en este mismo certamen, pero en la temporada 2014. En aquella oportunidad, el cuadro de la ciudad de la ‘eterna primavera’ chocó con Universitario de Sucre y logró resultados positivos. Goleó 3-0 de local y empató 2-2 de visita.