Paloma Valencia aseguró que “no le consta nada” del escándalo de la Ungrd tras ser citada como testigo

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue citada como testigo por la Corte Suprema de Justicia en la investigación que adelanta en contra del expresidente del Senado Iván Name, salpicado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Al igual que ella, otros seis congresistas fueron llamados por el alto tribunal en horas y días diferentes.

En conversación con varios medios de comunicación, la senadora de la oposición confesó que no tenía claridad del motivo por el cual fue citada por la Corte. Afirmó que no tiene información relacionada con el caso. “Me citaron para que dé testimonio, no sé de qué porque a mí, realmente, de este escándalo no me consta nada”, explicó.

Con respecto a la relación que tiene con el expresidente del Senado, indicó que se ha basado únicamente en acercamientos cordiales y de compañeros, teniendo en cuenta que estuvieron en la Comisión Primera en legislaturas anteriores. “De ahí para allá no tengo ninguna relación”, sostuvo.

De igual manera, calificó de “asqueroso” que funcionarios de entidades del Estado hayan robado recursos para entregarlos a congresistas, al parecer, con el fin de que ellos buscaran la aprobación de las reformas sociales del Gobierno Petro en el Congreso de la República. “Esto me parece que rompe la confianza en el Congreso en un momento donde además estamos avocados a unas reformas que generan mucha incertidumbre”, aseveró.

Según declaraciones que brindó el ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd Sneyder Pinilla y que después fue ratificada por el exdirector Olmedo López, Iván Name recibió $3.000 millones de un contrato para la compra de carrotanques para La Guajira. Por la adquisición de esos recursos, presuntamente, debía promover la aprobación las reformas del Gobierno.

El expresidente de la Cámara de Representes Andrés Calle también fue señalado de beneficiarse con $1.000 millones de la Ungrd para cumplir esa misma tarea. Por otro lado, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; y el ahora exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Ramón González, habrían sido los responsables de dar órdenes para el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos de la entidad.

En ese sentido, la senadora también mostró su preocupación por la situación, que se presenta en medio de polémicas propuestas que ha hecho el presidente Gustavo Petro. Una de ellas tiene que ver con convocar a una Asamblea Nacional Constituyente —aunque el mandatario se retractó indicando que se trata de un “poder constituyente”— por medio de la cual algunos políticos de la oposición temen que busque quedarse en el poder.

Otra de las ideas del jefe de Estado que Paloma Valencia cuestionó es el fast track con el que se buscaría agilizar la implementación de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 con las extintas Farc. Pues, aseguró que todo esto estaría rodeado de “millones de pesos” que estarían circulando “en maletines”.

En una entrevista con El Nuevo Siglo, se refirió a las revelaciones que hizo Olmedo López a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia —filtradas a los medios de comunicación—, sobre una presunta entrega de dinero al Ejército de Liberación Nacional (ELN). La guerrilla está adelantando conversaciones de paz con el Gobierno nacional.

“Es muy grave que el Gobierno esté financiando al ELN ilegalmente y rompiendo muchos tratados internacionales, ya que eso significa que la plata de todos los colombianos terminó ayudando a delincuentes a cometer secuestros y muchos asesinatos”, aseguró la congresista al medio citado.