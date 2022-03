Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, publica mensaje tras ser acusada de maltratar a menores: “Para adelante”

Verónica Alcalá compartió una fotografía con un corto mensaje. (Foto: Instagram)

El nombre de Verónica Alcalá viene siendo mencionado en las últimas horas en todos los medios de comunicación, pues la noche del 16 de marzo el programa de Magaly Medina difundió unos vídeos en donde se le ve discutiendo con un grupo de jóvenes y agrediendo a uno de ellos.

Según detalla la periodista, todo esto habría sucedido el último fin de semana en el distrito de Chorrillos y se pudo ver a la madre de Alejandra Baigorria, totalmente enfurecida porque, supuestamente, uno de los muchachos habría golpeado a su hijo, quien es menor de edad.

“¡Le has pegado a mi hijo! ¡Le has pegado! Mi hijo es un caballero. Tú vas a ser muerto. Te vas a acordar de mí, ¿me entiendes? Con mi hijo no te vas a meter”, se le escucha decir a Alcalá.

Incluso, la recordada modelo de los noventa llegó a golpear en el rostro a uno de los adolescentes. Ante ello, el equipo de Magaly TV La Firme fue en busca de la mamá de la chica reality para consultarle al respecto, pero no quiso emitir declaración alguna y optó por ignorar las preguntas del reportero.

Sin embargo, la mañana de este 17 de marzo la rubia decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse. Verónica Alcalá publicó una fotografía de ella misma en la playa luciendo un corto bikini y escribió una corta descripción.

“Solo para adelante” , se puede leer en su post que ha logrado tener pocos ‘Likes’ y algunos comentarios recibiendo el apoyo de sus seguidores, puesto que varios usuarios condenan su actitud y la violencia contra los menores de edad.

Asimismo, no dudó en publicar otra foto, pero esta vez en compañía de su madre. En la imagen se aprecia a la rubia posando junto a su mamá, quien está acostada en una cama. En la misma fotografía se lee la frase ‘Te amo mamina’.

“Mamita tú siempre tienes tiempo para escucharme”, escribió como descripción. Cabe resaltar que este post también recibió varios comentarios en donde los cibernautas cuestionaban a Verónica y le preguntaban el por qué de su agresión.

Cabe mencionar que hasta el momento Verónica Alcalá ni ningún miembro de su familia incluyendo a Alejandra Baigorria se han pronunciado sobre el tema. Lo cierto es que se espera que relate su versión de los hechos.

VECINO INTERVINO ENTRE DISCUSIÓN DE VERÓNICA ALCALÁ Y ADOLESCENTE

La madre de Alejandra Baigorria continuó peleándose con el grupo de jóvenes a los exteriores del condominio Las Brisas Y un vecino decidió encarar a la rubia empresaria para pedirle que no cause más problemas en el barrio y, sobre todo, para que deje en paz a los adolescentes, ya que ella es una mujer mayor que no debería involucrarse en esa clase de disputas.

“¿Por qué no te vas a tu casa y te preocupas de problemas de adultos? En vez de estar jod*** a los niños. Ya es el segundo día que los niños me llaman asustados a quejarse, que los están jod***. Nada van a hacerle a tu hijo, ni se van a acercar”, señaló el hombre.

“Ten por seguro porque él va a caminar con personas que no se le van a acercar”, respondió Verónica. Segundos después, el vecino le volvió a increpar por su actitud violenta. “O sea tú vienes a mi barrio a amenazarme. ¿Vives acá hace tres días? Yo nunca te he visto en 25 años que tengo acá”.

Madre de Alejandra Baigorria es captada agrediendo a un menor de edad en condominio de Chorrillos. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

