El sarro dentario en los animales: qué hay que saber sobre la limpieza dental periódica

Dr. Romero - El Sarro Dentario En Los Animales #Informe

Todos sabemos qué es una limpieza dental. Todos le pedimos turno al odontólogo porque “me tengo que hacer una limpieza dental” y sabemos que se acumulan como piedras, como minerales alrededor de los dientes.

Bueno, estos minerales se meten entre el diente y la encía como si fuera una cuña y lo van socavando, lo van liberando, le van quitando todos los anclajes que el diente tiene y lo hacen movedizo.

Además, el sarro dentario, que así se llama, odontolitiasis desde el punto de vista técnico, genera mal olor. ¿Por qué genera mal olor si la piedrita en sí no tiene mal olor? Porque deja cuevas para que haya bacterias, y esas bacterias generan gases sulfurosos de azufre.

Hay que hacer limpieza dental en el perro para destruirle las cuevas a las bacterias

¿Se acuerdan de las bombitas de mal olor del chiste de adolescente? Bueno esas bombitas de mal olor no son otra cosa que determinadas sustancias relacionadas con el azufre. El azufre tiene muy mal olor y eso es lo que generan estas bacterias.

Ahora, cuando hago una limpieza dental, ¿le estoy generando la imposibilidad de que tenga mal aliento y ahí terminó la historia?

Si vos das un antibiótico, va a bajar el mal aliento, pero no podés tener a un perro toda la vida con antibiótico. Hacés la limpieza dental para destruirle las cuevas a las bacterias pero, sobretodo, para evitar, no como decía mi mamá “que no se trague el perro esa porquería porque entonces le va a generar problemas en otro lado”. No.

Dentadura brillante, blanca, sin sarro dentario y sin problemas renales, recomienda Romero

Por vía sanguínea, como está muy inflamada la boca, por vía sanguínea las bacterias van, nidan en el riñón, le general una infección renal y le generan insuficiencia renal. Y la mayoría de los perros, después de los siete, ocho años, mueren por insuficiencia renal.

Por lo tanto, limpieza dental periódica, revisación periódica con tu veterinario de confianza para que la dentadura esté brillante, blanca, sin sarro dentario y sin problemas renales.

*El Profesor Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.