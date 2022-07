¿Las perras pueden tener menopausia?

Dr. Romero - Las Perras, Tienen Menopausia - #Informe

A menudo mucha gente dice, “no, porque mi perra ya no cela más porque está en menopausia”. Lamento pincharles el globo y decirles que las perras no tienen menopausia.

La perra no tiene menopausia porque la perra no tiene menstruación. La perra tiene celo. El celo es una etapa que ocurre dos veces al año en la perra, donde se atrae al macho para que la hembra quede preñada.

En la menstruación, es la frustración del embarazo. Se preparó el útero de la mujer y no hubo príncipe azul. Y, al no haber príncipe azul, entonces se produce la baja del epitelio.

La perra no tiene menstruación, tiene celo, es la otra punta del camino. Y la perra, al no tener menstruación, no tiene menopausia

Pero como los vasos del útero de la mujer son rectos, cuando se baja el epitelio se produce el cierre de las arteriolas y de los vasos que están irrigando el endometrio, se muere el endometrio y ese es el efecto de la menstruación.

Se liberan una cantidad de elementos, coágulos, epitelio, sangre, hay dolor, etcétera. Eso es la menstruación. Llega un momento en donde no hay más menstruación, no hay más período y aparece el último de estos períodos que se llama menopausia, en un momento irregular, final, que es el climaterio.

En cambio, en la hembra, la hembra canina, la hembra de la perra, todo esto ocurre parecido. Crece el endometrio para recibir a un cachorro previo a la recepción del príncipe azul, pero los vasos son en forma de resorte.

Quiere decir que cuando llega la orden hormonal “no vino el príncipe azul”, baja el endometrio sin pérdida de sangre porque esa forma de resorte les permite sostener la vascularización del tejido.

Pero entonces, ¿por qué la perra pierde sangre? Pierde sangre porque cuando crece el endometrio, cuando crece el epitelio interno, tanto es lo pletórico de sangre que se le escapan algunas gotas.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional

