¿Los perros hablan y se comunican con los humanos?

El doctor Romero habla sobre las voces del perro y sus maneras de expresarse.

Mucha gente dice: “A mi perro le falta hablar”. Y tu perro habla, habla con el cuerpo, habla con la cara, habla con la cola, habla con las orejas. Pero también emite voces y esa emisión de voces tiene que ver con el famoso ladrido.

Vos conocés el ladrido de tu perro. Un ladrido cortito para que le abras la puerta. Dos ladridos para que te des cuenta que se quedó afuera. No sé, yo lo veo en casa, lo veo con mis perros, hay un lenguaje que empezamos a aprender juntos en cuanto al tipo de ladrido. ¿Es el ladrido la única voz que puede emitir un perro? No. El ladrido, con su amplia gama de variedad, es una de las voces.

Porque después está el gemido, que todos sabemos que el gemido tiene que ver con un reclamo. Cuando el gemido es consuetudinario, sistemático, seguido uno atrás del otro, te está reclamando algo. Pero también puede ser un gemido puntual porque le pisaste la pata.

Está el gemido, que todos sabemos que el gemido tiene que ver con un reclamo. Cuando el gemido es consuetudinario, sistemático, seguido uno atrás del otro

Y ojo, no pienses que a tu perro no le duele algo o no le duele, por ejemplo, la columna porque “no se está quejando doctor”. Es que el perro es un estoico, se banca ese dolor sordo. Difícilmente no reaccione con un gemido frente al dolor agudo, es decir, algo que lo pinchó, algo que lo pisó.

Entonces hablamos de ladrido, hablamos de gemido, vamos a hablar de gruñido. Cuando el perro quiere anticipar un ataque gruñe, no te lo tengo que contar. Pero después hay una voz que a veces la gente dice “yo nunca lo escuché”, que se llama gañido.

El gañido es como un ulular de una sirena cuando hay una situación estresante importante. Por ejemplo, cuando aparece algo que hay que ladrarle, el perro está en la parte posterior de una casa y sobre la vereda aparece alguna amenaza a la cual hay que ladrarle, lo más probable es que salga pitando como decimos, como si fuera una ambulancia, aullando pero con un gañido, con un tono muy especial, que es una mezcla entre ladrido y aullido, entre un ladrido continuo.

El ladrido, con su amplia gama de variedad, es una de las voces del perro (Getty)

A eso se lo llama gañido. Por lo tanto, tu perro habla con la cara, habla con el cuerpo, con las orejas, con la cola y también con la voz.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

Producción: Dolores Ferrer Novotný. Realización: Samuel Cejas. Edición: Juan Ignacio Oliván

SEGUIR LEYENDO: