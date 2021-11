Qué es lo que los perros entienden y lo que no

Hay pruebas de que los perros pueden captar los límites que separan las palabras mientras escuchan un discurso grabado sin pausas y en un tono monótono

¿Cuántas veces nos paso?: le hablamos a nuestro perro y asumimos que nos entiende. La mayoría de los dueños lo hacen. Es que a la gente le agrada pensar que ellos entienden lo que se les dice. Pero la evidencia científica de la verdadera comprensión del lenguaje en los perros es escasa.

Algunos perros están dotados: en un estudio de 2004 en la revista Science, un border collie llamado Rico en Leipzig, Alemania, podía entender 200 palabras y ejecutar comandos verbales precisos. Pero cuando se controlan todas las demás señales, el consenso científico es que el contexto, el gesto y el tono de voz significan mucho más para el perro promedio que el habla humana.

“Cuando se trata de condiciones de laboratorio, resulta que los perros no son buenos para el significado de las palabras ”, dijo Marianna Boros, investigadora postdoctoral en la Universidad Eötvös Loránd en Hungría. La mayoría necesita gestos y entonaciones para comprender. “Esto también es cierto para comandos como ‘siéntate’”, agregó.

Los investigadores no han encontrado evidencia de comprensión de palabras en perros per se. Pero han descubierto algunos de sus andamios neuronales, como un sesgo del hemisferio derecho para el procesamiento del lenguaje en el cerebro de los perros, que es opuesto al de los humanos

El grupo de investigación de Boros es uno de varios en la escuela de Budapest que se especializa en cognición canina. Los investigadores no han encontrado evidencia de comprensión de palabras en perros per se. Pero han descubierto algunos de sus andamios neuronales, como un sesgo del hemisferio derecho para el procesamiento del lenguaje en el cerebro de los perros, que es opuesto al de los humanos. También han demostrado, utilizando resonancias magnéticas funcionales de la actividad cerebral, que los perros saben cuándo coinciden una palabra y su entonación.

Ahora tienen pruebas de que los perros pueden captar los límites que separan las palabras mientras escuchan un discurso grabado sin pausas y en un tono monótono, según un nuevo estudio dirigido por Boros y Lilla Magyari, que se publicará en la revista Current Biology el próximo mes. Los perros no solo pueden sentir dónde comienza y termina una palabra, sino que también pueden calcular la probabilidad de que una determinada sílaba aparezca a continuación, de la misma manera que nuestros teléfonos inteligentes predicen qué tocaremos a continuación en un mensaje de texto o correo electrónico.

Para tener acceso a estos datos caninos arcanos, los investigadores utilizaron imágenes del cerebro en 37 perros; 19 fueron evaluados por electroencefalograma y otros 18 fueron entrenados para saltar al escáner de resonancia magnética, lo que hicieron de buena gana y con la cola moviendo la cola, para escuchar muestras de habla.

Los perros no solo pueden sentir dónde comienza y termina una palabra, sino que también pueden calcular la probabilidad de que una determinada sílaba aparezca a continuación

Las respuestas cerebrales de los perros mostraron que podían seguir dos reglas: notan la frecuencia con la que escuchan dos sílabas juntas y calculan la probabilidad de que dos sílabas en particular se sigan entre sí. Esto no se ha demostrado antes en mamíferos no humanos, aunque se ha demostrado en bebés de 8 meses.

El estudio de Boros mostró que los perros usan parte del mismo hardware neuronal que los bebés para detectar probabilidades de palabras y sílabas: los ganglios basales, que respaldan el aprendizaje secuencial y de patrones, y la corteza auditiva, una de las áreas especializadas para el lenguaje.

Si bien esto no significa que los perros comprendan el significado de las palabras, nos dice que reconocer los componentes básicos del lenguaje no es exclusivo de los humanos. “Sugiere que la capacidad de segmentar el habla es una capacidad general de los mamíferos” que puede haber evolucionado o haber sido adquirida por los perros mientras vivían junto a los humanos, dijo Boros.

Los perros más inteligentes

El Border Collie, uno de los más inteligentes

¿Es el talento en un campo determinado un fenómeno exclusivamente humano? No sabemos si existen abejas o elefantes dotados, solo por nombrar algunas especies, pero ahora hay evidencia de que existe talento en un campo específico, en al menos una especie no humana: el perro.

Para determinar la inteligencia del eterno compañero del hombre, un factor importante a tener en cuenta es la raza, WebMD publicó una ranking de las razas naturalmente más inteligentes.

Después de un entrenamiento de tres meses, los investigadores lograron que los perros reconocieran los nombres de sus juguetes. Uno de ellos logró reconocer hasta 37 muñecos diferentes. Aquí el ranking:

1. Border Collie

2. Caniche

3. Pastor alemán

4. Perro perdiguero de oro

5. Doberman pinscher

6. Pastor de Shetland

7. Labrador retriever

8. Papillon

9. Rottweiler

10. Perro ganadero australiano.

SEGUIR LEYENDO: