Una votación abierta al mundo que busca renovar los “cinco grandes” de África

El león, el elefante, el rinoceronte, el leopardo y el búfalo, conocidos como los "big five" de África (Shutterstock)

Si no fuera porque la pandemia de COVID-19, desatada hace un año, puso en jaque el movimiento turístico a nivel internacional, aún hoy, muchos visitantes, al arribar a países como Sudáfrica, Kenia, Etiopía, Tanzania o Angola, serían seguramente tentados por guías para realizar algún safari y poder, así, ver de cerca a los “big five”, tal como se promociona por tierras del continente africano al león, el elefante, el rinoceronte, el leopardo y el búfalo , auténticos reyes de la sabana.

Pero la expresión, en realidad, tiene un origen poco feliz: se cree que fue acuñada durante la época de las exploraciones en África por aficionados a la caza mayor para referirse a las presas más difíciles, por el peligro que acarreaba, de conseguir.

Sin embargo, el foto reportero británico Graeme Green, un aventurero y apasionado por la vida silvestre, planea redefinir el término, dándole un nuevo giro.

The New Big 5 abre las puertas a personas de todo el mundo a votar por sus cinco animales preferidos de la fotografía (REUTERS/Imelda Medina/Files)

A través de su proyecto The New Big 5, este reportero gráfico que, durante más de 15 años, viajó por varios países y publicó su obra en medios como The National Geographic, The Guardian, The Sunday Times y la BBC, abre las puertas a personas de todo el mundo a votar por sus cinco animales preferidos, los “New Big Five”, de la fotografía, no de la caza .

Con el tema subyacente de “disparar con una cámara y no un arma”, la campaña, iniciada el año pasado y que espera dar a conocer el resultado a mediados de mayo, se posiciona como “una celebración de la vida silvestre y la fotografía de la vida silvestre”.

De una lista de más de 40 animales, principalmente mamíferos terrestres, se pueden elegir desde orangutanes y chimpancés hasta osos polares, tigres y cocodrilos para convertirse en los nuevos cinco grandes. La votación está abierta hasta el 20 de abril .

La iniciativa propone una lista de más de 40 animales, principalmente mamíferos terrestres, para que el público pueda elegir quiénes serán los nuevos cinco grandes (EFE/Autoridad para la Vida Salvaje de Uganda)

“Mientras que hablar de los cinco grandes se basó en los animales que resultaban más difíciles para disparar y matar para los cazadores, nosotros apuntamos a preguntarle a la gente cuáles son sus cinco animales favoritos en todo el mundo para fotografiar o ver en fotografías de vida silvestre ”, compartió Green desde la página de su proyecto.

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 100 fotógrafos y personalidades destacadas, como Jane Goodall, Steve McCurry, Steve Winter, Marina Cano, Jonathan Scott y Ami Vitale, entre otros, además de organizaciones como Save the elephants, WWF, African Wildlife Foundation y Wildlife SOS, entre otras.

“¡Qué gran proyecto es! Me pregunto quiénes serán los cinco elegidos. Hay tantos animales increíbles en el mundo, todos fascinantes en diferentes modos. Cualquier proyecto que ponga la atención sobre los animales, muchos de los cuales están siendo amenazados, es realmente importante ”, declaró Goodall.

La vida silvestre está en crisis y los próximos 10 años, de acuerdo a Green, serán críticos. “Quedan solo 7100 chitas en la vida silvestre. Se estima que los cazadores furtivos matan diariamente a 55 elefantes africanos. Las jirafas de África occidental se han reducido a 600. Los leones africanos pasaron de ser 200.000 a 20.000 en 50 años. Alrededor de 200.000 pangolines son asesinados cada año”, detalló el fotógrafo.

La vida silvestre está en crisis y los próximos 10 años serán críticos, de acuerdo al fotógrafo Graeme Green (REUTERS/Ammar Awad)

Green tiene la esperanza de que los nuevos cinco grandes elegidos a través de la iniciativa se conviertan en embajadores de la vida silvestre del mundo, involucrando a más personas en el curso de su protección.

Apasionado por los viajes, durante los últimos 10 años, Green realizó trabajos fotográficos para la revista Wanderlust en lugares tan diversos como Japón, Colombia, Botswana, Perú, Estados Unidos, Laos y Honduras.

Ha viajado extensamente por Europa, Asia, África, México, América Latina y América del Norte, cubriendo docenas de destinos, desde la Antártida hasta Zambia.

