¿Pueden los perros y gatos contagiar y transmitir el COVID-19?

El COVID y las mascotas - Doctor Romero

El coronavirus y la pandemia son la noticia del momento. También lo son cuando hablamos de animales de compañía. Perro y gato, al decir de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OiE), como así también de las organizaciones mundiales de médicos veterinarios especialistas en estas especies, no son capaces de padecer la enfermedad, de contagiarse la enfermedad, ni siquiera de contagiarnos.

Los perros y los gatos no transmiten las enfermedades. No como dice la noticia de Londres donde aparecen perros que tienen anomalías cardíacas en un ambiente donde sus dueños estaban infectados y contagiados de coronavirus y a estos canes se les descubre el mismo coronavirus del que padecían la enfermedad sus dueños. Entonces se dice que porque tienen el COVID-19 tienen la anomalía cardíaca. Esto no es verdad.

Estos perros padecían las anomalías cardíacas previamente. Los perros y los gatos se pueden entonces infectar, pueden albergar al coronavirus, pero no padecer la enfermedad , por lo menos a la luz de los conocimientos actuales.

En Rusia han aprobado o están aprobado o están por aprobar una vacuna contra el COVID-19 para los animales, que incluye a los perros, a los gatos y a los visones. Sinceramente no tengo una explicación. Si los perros y los gatos no padecen la afección, ¿para qué hacemos una vacuna que es efectiva para el ser humano pero también para los animales? Sería como que uno se vacunara contra una enfermedad que es incapaz de padecer. Pero puede ser útil cuando hablamos de visones. Recordemos el caso de los 18 millones de visones sacrificados en Dinamarca, que le contaron el puesto a la ministra de Medio Ambiente, porque se les había descubierto la misma variedad de coronavirus que la de sus cuidadores que habían padecido la enfermedad y ante la precaución de poder diseminar una nueva variante, los sacrificaron.

A la luz de hoy, los animales domésticos de compañía no son capaces de transmitir coronavirus.

Científicos del noreste de China llevan semanas estudiando cómo afecta el coronavirus a los animales y recientemente llegaron a dos conclusiones contrastantes respecto de gatos y perros: advirtieron que los primeros pueden ser infectados con el COVID-19 y pueden transmitirlo a otros gatos. Los perros, en cambio, parecen menos susceptibles al contagio.

Miembros del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin confirmaron que, como parte de un estudio aprobado por el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, pudieron infectar con el virus a un gato de 8 meses de edad después de ubicarlo junto a tres jaulas con gatos a los que les habían inyectado grandes dosis de COVID-19.

Una veterinaria juega con un gato acogido en la unidad de Cuidado Animal del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal en Bogotá, Colombia (EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda)

El experimento señaló que aunque ningún gato infectado mostró ninguno de los síntomas que padecen los humanos, todos tenían anticuerpos en la sangre que mostraban que habían combatido el virus.

El mismo equipo en Harbin realizó un experimento similar en cinco perros de raza Beagle de 3 meses de edad. Detectaron el virus en hisopos rectales de tres, y sólo dos tuvieron una respuesta inmune. Dos otros perros no expuestos que se mantuvieron en la habitación con ellos durante dos semanas dieron negativo.

Todos los animales fueron sacrificados después de las pruebas.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

