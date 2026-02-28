Opinión

Bad Bunny y la agricultura: cuando el espectáculo empezó en el campo

En América Latina y el Caribe, más de 40 millones de personas trabajan en la agricultura, lo que representa alrededor del 14% del empleo total regional

Guardar
El show del medio tiempo
El show del medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 dejó fascinados a los aficionados (REUTERS)

En la final del fútbol americano —una de las vidrieras mediáticas más poderosas del planeta— el espectáculo suele rendirse ante el brillo tecnológico, el consumo y la épica de la industria cultural. Sin embargo, la apertura del show de Bad Bunny eligió otra puerta de entrada: imágenes de cañaverales, de trabajadores agrícolas bajo el sol, de tierra cultivada. En pocos segundos, el mayor escenario deportivo del año conectó con una pregunta que rara vez entra en el “prime time” global: ¿quién sostiene, en última instancia, la estabilidad económica y la vida cotidiana de nuestras sociedades?

No fue una escenografía neutra. Fue una declaración simbólica. En la cultura global dominante, el sector agropecuario rara vez ocupa el centro del escenario. Las grandes narrativas se construyen desde lo urbano; la agricultura aparece como trasfondo silencioso, pese a ser un pilar económico y social.

En un contexto de tensiones comerciales, shocks de precios y vulnerabilidad de cadenas de suministro, esa invisibilidad resulta cada vez menos sostenible: la producción de alimentos vuelve a ser -como debe ser- un asunto de seguridad y estabilidad.

En América Latina y el Caribe, más de 40 millones de personas trabajan en la agricultura, lo que representa alrededor del 14% del empleo total regional. La cifra revela la magnitud estructural del sector: alimenta, exporta, genera divisas y sostiene territorios. Y, sin embargo, culturalmente pocas veces se le asocia con prestigio, innovación o futuro. La elección de la caña de azúcar no es casual. En el Caribe y en buena parte de América Latina, ese cultivo condensa historia económica, identidad cultural y memoria social. Mostrar el trabajo agrícola en un escenario global equivale a reivindicar una raíz profunda: el bienestar contemporáneo sigue teniendo un origen material, rural y a menudo invisible.

Existe además una dimensión generacional ineludible. La región enfrenta un acelerado envejecimiento rural y una persistente migración juvenil hacia las ciudades. La juventud rural, con acceso desigual a financiación, innovación y conectividad, suele quedar al margen de políticas públicas sostenidas. Esa ausencia no es menor: sin relevo generacional se compromete la continuidad productiva, se debilita la cohesión territorial y se agrandan brechas sociales. Por eso el gesto cultural adquiere un significado mayor. Cuando un artista global coloca al trabajador rural en el centro de su narrativa, amplía el espacio simbólico del campo y cuestiona una jerarquía cultural arraigada: la que supone que la modernidad solo se escribe en clave urbana.

No se trató de un discurso técnico ni de una proclama ideológica. Fue una imagen. Y las imágenes, en una sociedad saturada de estímulos, pueden ser más elocuentes que un informe. Desde una perspectiva internacional, el mensaje conecta con una realidad estratégica.

La seguridad alimentaria ya no es un asunto sectorial, sino un componente central del debate global sobre estabilidad, comercio, inflación y resiliencia económica. Los sistemas agroalimentarios se han convertido en piezas críticas del equilibrio internacional. Y esos sistemas dependen, antes que nada, de personas: agricultores, trabajadores rurales, comunidades enteras.

Tal vez muchos espectadores vieron únicamente una introducción estética o poética. Pero ese inicio colocó en primer plano lo que suele permanecer fuera del encuadre. El espectáculo más poderoso del calendario deportivo comenzó, simbólicamente, en un cañaveral. La modernidad no se opone a la agricultura. Al contrario, depende de ella. Y cuando la cultura pop decide empezar por el campo, no solo cambia una estética: abre una conversación sobre dignidad del trabajo, desigualdad territorial y futuro productivo. En América Latina y el Caribe esa conversación no es nostálgica. Es estratégica.

Asesor senior del Director General

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Temas Relacionados

Bad BunnyagriculturaAmérica Latinaindustria agropecuaria

Últimas Noticias

La reconciliación de los cubanos

Los capitales cubanoamericanos pueden invertir y reconstruir la economía y las Fuerzas Armadas son la única institución capaz de evitar el caos y garantizar un cambio ordenado

La reconciliación de los cubanos

Venezuela, el proyecto de Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos subrayó en la cumbre de CARICOM cómo la captura de Maduro y la administración interina han reducido el riesgo de crisis humanitaria y migratoria en el Caribe

Venezuela, el proyecto de Marco

Latinoamérica en la agenda

América Latina vuelve a estar en el mapa y su horizonte puede ser brillante

Latinoamérica en la agenda

Lecciones de México

Ningún criminal está a salvo, y esos delincuentes que se sentían más poderosos que el estado hoy deben estar haciendo nuevos cálculos sobre el uso de la fuerza

Lecciones de México

Del Gran Gatsby a Jeffrey Epstein

El distanciamiento de las élites respecto a las necesidades populares y el reciente escándalo Epstein reflejan una desconexión histórica que amenaza la confianza institucional en los Estados Unidos y cuestiona la vigencia de su modelo republicano

Del Gran Gatsby a Jeffrey
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senamhi alerta nuevo episodio de

Senamhi alerta nuevo episodio de lluvias y calor extremo en Lima durante marzo

Año Escolar 2026: Minedu aclara si colegios públicos y privados pueden impedir el ingreso a clases por no usar uniforme

Ya no hace tanto frío como antes: los días con récords de bajas temperaturas “han disminuido drásticamente” por el cambio climático, según la Aemet

María Fernanda Cabal cuestionó cifras de desempleo por las que Petro ‘sacó pecho’: “Manipulan, mienten y ocultan verdades”

Sara Uribe confesó que quiere someterse a importante cirugía estética y esto le aconsejó Karina García

INFOBAE AMÉRICA
La ONU pide "contención" ante

La ONU pide "contención" ante la ofensiva sorpresa contra Irán para evitar "consecuencias terribles" a los civiles

Israel asegura haber atacado "cientos de objetivos militares" en el oeste de la capital de Irán

Maíllo apela a movilizar al votante abstencionista y afirma que "la mayoría absoluta del PP-A se ha perdido"

Eva González, emocionada por la Medalla de Andalucía: "Ser andaluz es mucho más que donde has nacido"

Irán responde a la operación de EEUU e Israel con ataques contra posiciones estadounidenses en la región

ENTRETENIMIENTO

Hailee Steinfeld se prepara para

Hailee Steinfeld se prepara para la llegada de su primer hijo

Chris Hemsworth revela cómo sus hijos conviven con la fama entre orgullo, ironía y mucha naturalidad

Paul Bettany recuerda a Heath Ledger y revela cómo transformó el rodaje de “A Knight’s Tale”

Los hábitos matutinos de Kris Jenner que están avalados por la ciencia y conquistan a sus seguidores

30 años de Pokémon: convulsiones, censura, acusaciones de satanismo y los momentos clave de la serie que marcó a toda una generación