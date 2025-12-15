Opinión

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Este siglo reflejó un repliegue de Washington en América Latina y la ocupación de ese vacío por actores criminales que desplazaron a la política, pero la “Estrategia de Seguridad Nacional” y medidas concretas indican que EEUU retoma un rol activo y vuelve como un socio que fija reglas claras

Guardar
Estados Unidos el socio imprescindible
Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha (Adobe Stock)

La interdependencia entre Estados Unidos y Latinoamérica es imprescindible e inevitable y quienes alientan la confrontación con narrativa antimperialista lo hacen para proteger al crimen de dictaduras regionales y a la penetración extra hemisférica. Este siglo está marcado por la retirada de Estados Unidos de Latinoamérica y la cesión de espacio a delincuentes que suplantan la política, pero la “Estrategia de Seguridad Nacional” y acciones concretas, muestran que Estados Unidos está de vuelta como un socio que raya la cancha.

La relación histórica entre Latinoamérica y Estados Unidos ha sido cuanto menos variable y accidentada. Luego de la terminación de la “Guerra Fría”, con la Primera Cumbre de las Américas de 1994 se abrió una política de complementación e integración fundada en intereses comunes, principios y valores de libertad, democracia, libre mercado, lucha contra el narcotráfico, desarrollo sostenible, libre comercio y más.

La Primera Cumbre de las Américas como resultado de la “política exterior de Estado” formulada por el presidente George Bush (Republicano) e implementada por el presidente Bill Clinton (Demócrata) condujo a la “Carta Democrática Interamericana”, a los extraordinarios éxitos de lucha antinarcóticos en Colombia, Bolivia y Perú (principales productores de coca y cocaína), a tratados de libre comercio y a la creencia que el siglo XXI sería de democracia plena con la finalización de la única dictadura que era la de Cuba.

El 11 de septiembre de 2001, el mismo día que se firmaba en Lina-Perú la Carta Democrática Interamericana se producían los ataque terroristas contra Estados Unidos. No fueron estos actos terroristas los que dañaron en sí mismo el proceso de integración y fortalecimiento democrático de las Américas, fue la reacción a estos actos terroristas la que marcó el súbito y progresivo abandono de Estados Unidos a Latinoamérica con su concentración en las guerras contra el “terrorismo islámico”. De la retirada de acuerdos estratégicos con países latinoamericanos pasamos a la incomprensión del proyecto de Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva.

La historia de los primeros 25 años de este siglo en las Américas es la crónica de la toma del poder político por la organización criminal más antigua de la región, la dictadura de Cuba, que rescatada por Hugo Chávez en 1999 se hizo del control del proyecto populista bolivariano para convertirlo en la expansión de su modelo criminal/dictatorial en Venezuela con Maduro, Nicaragua con Ortega/Murillo, Bolivia con Morales/Arce y Ecuador con Correa, logrando además instalar gobiernos para dictatoriales en México con López Obrador/Sheinbaum, Brasil con Lula, Colombia con Petro, Chile con Boric, Honduras con Castro.

El momento de mayor éxito del crimen organizado latinoamericano fue sin duda la Cumbre de las Américas de Panamá en 2015 cuando el dictador Raúl Castro fue reconocido como líder regional por el presidente Barack Obama, y logró luego la reinstalación de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU.

Mientras la delincuencia organizada trasnacional asumía personería legal internacional, creaba y buscaba controlar organismos internacionales con las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, abría la región a China, Rusia, Irán y al terrorismo internacional. Atacaba con mecanismos de “guerra híbrida” a Estados Unidos y las democracias de las Américas, con migraciones forzadas, narcotráfico, terrorismo, trata de personas, penetración con crimen común, manipulación interna, noticias falsas, financiamiento electoral y más, con práctica de “negación plausible”.

La narrativa antiimperialista y anacrónicos argumentos de la Guerra Fría fueron cobertura para simular confrontación ideológica de izquierda contra derecha, cuando en verdad es el ataque del crimen organizado contra la democracia, con efectos gravísimos en Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Panamá, Brasil, México, El Salvador, Ecuador, y más países asolados por la migración forzada, el incremento del crimen transnacionalizado, el narcotráfico, la inseguridad y el deterioro de sus condiciones democráticas. Este escenario de terror terminará porque Estados Unidos en resguardo de su “seguridad nacional” ha identificado la agresión cuya autoría conduce a las dictaduras del socialismo del siglo 21 que operan como grupos criminales. El “cartel de los soles” en Venezuela es el más notable identificado hasta ahora.

Las acciones de los últimos meses que modificaron su política exterior y que cambian la geopolítica regional se explican en la “Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos”, que con el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe” marca el retorno de la primera potencia mundial a Latinoamérica, estableciendo el objetivo de la extinción del crimen en el poder político, rayando la cancha.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

Temas Relacionados

Estados UnidosLatinoaméricaColombiaArgentinaEcuadorVenezuelaBoliviaMéxicoOpinión

Últimas Noticias

Chile: ¿qué tipo de gobierno será el de Kast?

El presidente electo asumirá oficialmente en marzo 2026 con muchas expectativas, pero también muchos frentes que atacar

Chile: ¿qué tipo de gobierno

La tecnología en las aulas como herramienta al servicio de la pedagogía

La pregunta central no es cuántas computadoras hay en las escuelas, sino qué cambió en la forma de enseñar y qué aprendieron mejor los estudiantes

La tecnología en las aulas

Los líderes europeos y el Estado palestino

El papel de Merz, Starmer, Macron y la Autoridad Palestina en el futuro de Israel y Medio Oriente tras las masacres del 7 de octubre de 2023

Los líderes europeos y el

El cierre del negocio

“Es posible que no haya suficiente demanda en el mercado para mantener vivos a los medios de comunicación como parte institucionalizada del ecosistema de la información y como sector viable de la economía durante mucho más tiempo”

El cierre del negocio

La izquierda fascista

Acumulamos suficiente experiencia como para saber que los principales defensores del régimen tiránico de Venezuela (y de Cuba) justifican los crímenes de estos tiranos

La izquierda fascista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trabaja en el Parque de

Trabaja en el Parque de las Leyendas: 28 vacantes con sueldos de hasta S/ 7.000 y puestos para secundaria completa

Jorge Romero, presidente del PAN, felicita a José Antonio Kast por su elección como nuevo presidente de Chile

Las fuertes lluvias de la borrasca Emilia, en directo: alerta roja en el litoral valenciano, el levante almeriense y el litoral sur de Murcia hasta las 6 horas

¿La Influenza H3N2 es moral?: en qué casos la llamada “súper gripe” podría poner en riesgo la vida

Sastrería y texturas: las claves de la moda en los premios Martín Fierro a los Canales de Streaming 2025

INFOBAE AMÉRICA
Continúan los enfrentamientos entre Tailandia

Continúan los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya pese a acuerdo anunciado por Trump

Camboya acusa a Tailandia de nuevos ataques a pesar del anuncio de alto el fuego de Trump

Imputadas seis personas en Polonia por las agresiones a los aficionados del Rayo Vallecano

Al menos un ciudadano ruso muerto tras un ataque con drones ucranianos en la región de Sarátov (Rusia)

Honduras denuncia ante la ONU, la OEA y la CELAC la injerencia de Trump en las presidenciales de noviembre

ENTRETENIMIENTO

Spike Lee y su legado

Spike Lee y su legado más allá del cine: enseñanza, compromiso social y formación de nuevas generaciones

Debby Ryan y Josh Dun anunciaron el nacimiento de su primera hija, Felix Winter Dun

Boxeo, abuso y redención: la vida de Christy Salters Martin llega a la pantalla con Sydney Sweeney y un mensaje de transformación

“Pluribus” y las preguntas que deberá resolver antes del final

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”