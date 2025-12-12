Opinión

Los líderes europeos y el Estado palestino

El papel de Merz, Starmer, Macron y la Autoridad Palestina en el futuro de Israel y Medio Oriente tras las masacres del 7 de octubre de 2023

Alemania reitera su compromiso de combatir el antisemitismo

Cuando el canciller alemán Friedrich Merz visitó Yad Vashem, no solo inclinó la cabeza en memoria de los 6 millones de judíos asesinados, sino que transmitió un mensaje a los millones de judíos vivos, tanto en Israel como a lo largo de toda la diáspora judía.

Bajo el liderazgo de Merz, Alemania reitera su compromiso de combatir el antisemitismo, apoyar el derecho de Israel a la legítima defensa y rechazar las políticas que debilitan la seguridad de Israel.

El embargo de armas no oficial impuesto por Alemania contra el Estado judío durante el apogeo de la guerra entre Israel y Hamas ha finalizado y, en un giro histórico notable, Berlín ha recurrido a Jerusalén para la compra multimillonaria del sistema Cúpula de Hierro. En el siglo XXI, la tecnología de vanguardia del Estado judío protegerá decenas de millones de vidas alemanas.

Merz tenía otro mensaje: si bien descartó un Estado palestino en un futuro próximo, reiteró: «Nuestra convicción es que el posible establecimiento de un Estado palestino junto a Israel ofrece la mejor perspectiva para el futuro».

Para muchos observadores, las mesuradas palabras del líder alemán apenas causaron sorpresa. Después de todo, fueron el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, quienes lideraron la aprobación y el reconocimiento de un Estado palestino en medio de la brutal lucha contra Hamas, mientras los terroristas aún mantenían rehenes israelíes, vivos y muertos.

De hecho, antes del 7 de octubre de 2023, una solución de dos Estados se promovía abiertamente dentro de Israel. Ese sueño pasó de ser un sustento vital a estar muerto el mismo día en que los terroristas palestinos ubicaron a pacifistas israelíes que vivían en los kibutzim adyacentes a Gaza y los ejecutaron en sus hogares.

Los israelíes presenciaron con horror cómo se revelaban las conexiones entre Hamas y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), incluyendo pruebas en video de su participación en el secuestro de israelíes así como de un profesor de la UNRWA que mantuvo a un israelí como rehén en su propia casa.

Las instalaciones de la UNRWA contaban con túneles terroristas e infraestructura bajo sus edificios. Se necesitaron años y miles de millones para construir la enorme ciudad subterránea del terror, pero aparentemente no hay pruebas de que los profesores, empleados o jefes de la UNRWA informaran de la construcción al secretario general de la ONU, António Guterres.

Más de 60 países donantes financiaron un programa de estudios de guerra que inculcó a generaciones de niños palestinos un odio genocida hacia sus vecinos judíos. La palabra “Israel” jamás apareció en un mapa de un libro de texto. La presión ejercida por el Centro Wiesenthal en las capitales del mundo, desde Tokio hasta Berlín, para que, al menos, revisaran de forma independiente la educación de los millones de personas que financiaban fue en vano.

Los problemas más amplios siguen girando en torno a una pregunta: ¿Con quién se supone que deben negociar los israelíes, con la Autoridad Palestina (AP)? Esa institución corrupta no celebrará elecciones justas porque Hamas las ganaría y la Autoridad Palestina perdería los recursos provenientes de los cajeros automáticos de la ayuda exterior mundial .

Lo que los funcionarios no se embolsan en sus bolsillos se destina en gran medida a los llamados salarios de “pagar para matar” para asesinos palestinos y estipendios para sus familias.

Estos pagos no son simbólicos; son una partida presupuestaria de alto nivel y estructurada. Ciento sesenta de los terroristas liberados intercambiados por rehenes israelíes salieron de las cárceles israelíes convertidos en millonarios. Hamás desata el terror masivo, y la Autoridad Palestina recompensa el asesinato y el caos e incentiva económicamente la violencia.

Más allá del dinero, los funcionarios y los medios de comunicación controlados por la AP glorifican rutinariamente el terrorismo, presentando a los asesinos como héroes nacionales. Los libros de texto promueven tropos antisemitas y borran la historia judía de la región.

La realidad para los israelíes es que no hay apoyo público para confiar en el actual liderazgo palestino, ni en Ramala, ni en Gaza ni en Doha. Lo que queda de Hamas promete generar más ataques al estilo del 7 de octubre hasta que el Estado judío y el destino del pueblo judío sean destruidos.

Si Alemania quiere desempeñar un papel constructivo en pos de un futuro pacífico en Tierra Santa, debería dejar de repetir viejos clichés escritos en la emocionante época de los Acuerdos de Oslo y empezar a vincular el futuro apoyo a los proyectos palestinos a la transparencia total y a personas —incluyendo profesores, periodistas, profesionales sanitarios y, sí, políticos— que se muestren abiertamente a favor de la paz.

Hay más. Hay palestinos que rechazan el odio, la violencia y el terrorismo. Berlín debería impulsar proyectos dirigidos por ellos, no por hamasistas reciclados que visten trajes de tres piezas.

A los niños palestinos se les debe enseñar que sus vecinos judíos no son intrusos, que la conexión del pueblo judío con la tierra se remonta a 3.500 años atrás y que el judaísmo y los valores judaicos merecen respeto, no odio ciego. Esto significa que la UNRWA debe ser dejada fuera del negocio, ahora y para siempre. De lo contrario, es de esperar que el ciclo interminable de violencia nunca termine.

Y sí, Alemania debería tomar la iniciativa. Olvídense de Francia. El presidente Macron elogió al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás —ahora en el vigésimo primer año de su mandato de cuatro años— como un socio que “condena el terrorismo”, no uno que lo financia. Si los europeos quieren desempeñar algún papel en la consolidación de la paz, Israel mirará a Berlín, no a París, ni a Londres, ni a Bruselas.

En cuanto a la solución de dos Estados, la carnicería del 7 de octubre y el tsunami de antisemitismo global que generó significan que no habrá un Estado palestino durante nuestra vida.

