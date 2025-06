Para entender a Vladimir Putin

Vladimir Putin no es un negociador fácil (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

No debió haber causado tanta ilusión la posibilidad que Rusia aceptara el cese del fuego que le fuera ofrecido por EEUU, en lo que era objetivamente un buen trato para ellos, y donde, al parecer, el primer sorprendido ha sido el presidente Trump. Quizás ello ocurrió porque se confió en que el líder ruso haría algo distinto a su trayectoria, quizás también fue una promesa de campaña de solucionarlo con una rapidez que ninguna guerra permite. Igual una pena, porque no hay otra posibilidad de paz en estos días.

Un diálogo construido sobre lo que Trump más aprecia, el contacto personal (por favor, lean el Arte de la Negociación) mientras que Putin es extremadamente formal (solo observen todo lo que enseña la pompa del lugar donde recibe a sus visitantes), al contrario de Trump, para lo cual bastan sus conferencias de prensa diarias desde el Salón Oval. Uno lee libros, el otro se nutre de la TV y las redes sociales. Uno piensa en la historia, el otro en el futuro. Uno quiere del diálogo, un rápido cese del fuego, el otro, resolver algo pendiente desde el fin de la URSS, Uno cree en la negociación persona a persona (hasta con Kim Jong-un), Putin solo en las de Estado a Estado.

¿Qué tienen en común?

Lo más importante, es que, a través del mundo, a ambos les pasa lo mismo, y así como tienen fieles seguidores, disgustan tanto a sus detractores que estos reaccionan emocionalmente, con el estómago. Entendible desde el punto de vista de la emoción, pero poco útil en analistas profesionales, y, sobre todo, en algunos importantes medios de comunicación. En definitiva, a ambos les ayuda, parcialmente razón de su éxito, debido a que se termina apuntando a otro lado, errando el blanco. Es decir, se les permite desarrollar su juego sin además considerar que siempre intentan cumplir lo que han dicho, sobre todo, cuando se lo han prometido a su base más fiel.

En otras palabras, aunque no guste, siempre hay que creerles, sobre todo, si ahora coincide con una guerra que Putin está convencido de ir ganando, ya que después del fracaso de la toma rápida de Kiev, es desde hace tiempo, una terrible guerra de desgaste, para sufrimiento diario de los ucranianos.

Algo más que tienen en común es que a ambos les produce rechazo el fracaso, además que pretenden dejar un legado de su paso por el poder. Al respecto, en lo relativo a su relación, en general muchos descuidan al único antecedente real de cómo puede transcurrir un dialogo (negociación no es, al menos no todavía), ya que cualquier análisis debiera comenzar por revisar la relación que tuvieron en los 4 años en que coincidieron en la presidencia, que muestra una relación normal, donde quizás por MAGA, contrario a lo que se asegura, no hubo desde la Casa Blanca concesión en temas comerciales como tampoco en lo que más le interesaba a Rusia que era modificar tratados de limitación armamentista que venían desde la Guerra Fría, e incluso Trump aconsejó a Merkel que no dependiera del gas ruso, además de entregar misiles portátiles Javelin a Ucrania. Eso muestran los hechos, como también que lo que existió fue una simpatía personal de uno hacia el otro, lo que ha sido reconocido por Trump, en muchas ocasiones, pero al parecer eso fue menos importante para Putin.

¿Qué más pueden tener en común?

Que ambos desearían que no hubiesen sido involucrados en algo que hoy es reconocido que nunca ocurrió, la llamada “trama rusa”, es decir, que la elección de Trump el 2016 se debió a la interferencia de Putin. Eso choca con la gran autoestima que tienen de sí mismos, ya que tanto Putin como Trump tienen un convencimiento absoluto que son hombres providenciales para arreglar sus respectivos países, y todo indica que la seguridad en sí mismos es tal, que podrían repetir junto con el rey sol francés “El Estado soy yo”. Por último, se parecen en algo más, que, sin buscarlos, tienen seguidores e incluso imitadores en otros países, lo que no creo que les guste especialmente, ya que lo que aspiran es a ser líderes de sus países, en quienes ambos ven mucho más que una nación, sino, una especie de civilización propia y única.

Explicar todo lo que ocurre en Rusia con la figura de Putin es una exagerada simplificación. Para entenderlo, lo que hay que hacer es buscar sus raíces intelectuales, no solo su formación en la KGB, que fue una especie de élite, no solo mano represiva en la era soviética. Para ello importa leer a su filósofo favorito, a Iván Ilyín, presente no solo en sus decisiones, sino también citado en ceremonias solemnes. Da luces sobre su anticomunismo, ya que Ilyín nació en 1883, de familia aristocrática, nada menos que de la dinastía Rurika, aquella de la Rus original de Rusia, la de Kiev, año 862. Ilyín murió en el exilio en 1954 en Suiza, y fue un destacado crítico de la revolución bolchevique como también ideólogo de sus adversarios, el Movimiento Blanco. Escribió varios libros, desde política a espiritualidad, además de una temática poco entendida en Occidente, pero muy relevante en personas tan diferentes como Putin y Solzhenitsyn, la llamada “misión histórica” de la madre Rusia, idea muy presente en el actual gobierno.

Putin sigue a Ilyín en hacer responsable al zar Nicolás II del colapso del imperio, ya que califican de error crucial a su abdicación, que sería ejemplo del daño que provoca la debilidad en el ejercicio del poder, un elemento recurrente en Putin. A pesar que Putin no es ejemplo de religiosidad, ambos son herederos de una tradición ligada a la Iglesia cristiana ortodoxa, a la vez rusa y eslavófila. Para ambos, la URSS fue la forma que tomó el imperio ruso bajo el comunismo.

Por todo ello, no es raro que Putin se haya involucrado personalmente, tanto en la publicación de los 23 volúmenes de sus obras completas como en llevar sus restos de regreso y en la consagración de su tumba. Los historiadores del futuro, al intentar comprender a Putin, van a estar enfrentados a elegir con cual zar debe ser comparado, si con la orientación occidentalista de Pedro el Grande o la asiática de Iván el Terrible, siendo la respuesta correcta una mezcla de ambos.

Sin embargo, creo que van a tener menos dudas acerca de donde proviene su mayor influencia geopolítica, la disciplina que tiene que ver con la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio que ocupan, en el caso ruso, uno inmenso, con nada menos que once husos horarios.

En su visión geopolítica predomina el euroasianismo, que es un movimiento, a la vez cultural e ideológico, que surgió en las comunidades de emigrados rusos a partir de la segunda década del siglo XX y cuyos principales teóricos fueron Nikolái Danilevski y Konstantin Leontiev. Con posterioridad a la caída de la URSS y al fracaso posterior del liberalismo económico (sin cuya crisis no se puede entender el ascenso de Putin), reaparece en los 90s con fuerza, como un euroasianismo ruso, como una escuela que surge como contrapartida al llamado atlantismo, que incluía la dependencia europea de EEUU en esos años. En Rusia surge como corriente iliberal, alejada frontalmente del liberalismo, pero también del comunismo, que critica tanto a la democracia como a la modernidad, adquiriendo protagonismo, más mediático que de poder real, Alesksandr Duguin, aunque por sus antiguos coqueteos fascistas, me permito dudar de su verdadera influencia intelectual o política sobre Putin.

Así como Putin tiene una ideología y un filósofo, también tiene, sobre todo, en la guerra de Ucrania, un general. Se trata de Valeri Gerasimov, a quien vengo siguiendo desde que publicara el 2013 el ensayo titulado “El valor de la ciencia en la anticipación”, trabajo que pasó más bien desapercibido entre analistas de defensa hasta la invasión de Crimea, donde Gerasimov estuvo detrás de los llamados “hombrecitos de verde”, quienes la conquistaron sin disparar un tiro, táctica que se ha popularizado con el nombre de “guerra hibrida”, aunque el nombre no es creación de los rusos. Aún antes de ese ensayo, en la década anterior ya había llamado la atención, tanto que recuerdo un seminario organizado en la International Political Science Association, el organismo mundial de la especialidad, en el que me tocó participar en mi calidad de presidente del Comité especializado de Fuerzas Armadas y Sociedad.

Vladimir Putin, junto al general Valeri Gerasimov (Sputnik/Grigory Sysoev/Kremlin via REUTERS)

Hoy, Gerasimov es el responsable principal de la invasión rusa, el general de Putin, con el cargo de Jefe de Estado Mayor, donde dos decisiones políticas son ambas ciertas, que Rusia es el único responsable al invadir Ucrania, lo que no debe ser olvidado, como también debe mencionarse que hubo una promesa no cumplida a Gorbachov -probablemente para que aceptara la reunificación alemana- que no habría expansión de la OTAN hacia los países del Pacto de Varsovia, lo que ocurrió a pesar de las advertencias críticas de Kissinger, siendo obra de la entonces secretaria de Estado Madelaine Albright, en el gobierno de Clinton.

Estoy convencido que Gerasimov influye en Putin en la idea que las intervenciones internacionales se habían transformado en paradigmas de cambio de régimen y de la guerra del siglo XXI, citando en sus escritos casos como Libia y a la invasión de Panamá bajo Noriega como un anticipo, y en que tanto las Primaveras Árabes como las llamadas Revoluciones de Colores en las ex repúblicas de la URSS, serían formas de guerra hibrida, en el segundo caso, culpando directamente a Occidente, de provocarlas.

Mas aún, según ellos, el origen de la guerra de Ucrania no habría sido su invasión, sino que Occidente fue quien la provocó con la agitación de la Plaza Maidan en Kiev el 2013, y la renuncia posterior del presidente Yanukovich el 22 de febrero de 2014, para ellos un golpe parlamentario, por la decisión de acercarse a Rusia y alejarse de Europa, golpe del cual responsabilizan con nombre y apellido a una diplomática estadounidense al igual que culpan a EEUU del fracaso posterior de los acuerdos de Minsk y de haber presionado a Ucrania para que rechazara las condiciones de Moscú para retirar a sus tropas, en la reunión que sostuvieran ambos países en Estambul el 2022, por mediación de Turquía poco después de la invasión.

Sin duda alguna, también Gerasimov ha influido en que la amenaza nuclear se haya transformado en la principal disuasión de Rusia, después que la invasión no procediera con la velocidad esperada y cuyo estancamiento demostrara que no era tan fiero el león como se pintaba.

Por cierto, Putin es un autócrata y al respecto, basta observar su trato a los disidentes y lo que ocurre con la eliminación de adversarios, pero para entenderlo, además de creerle lo que dice y/o se anuncia en su nombre, hay que ver cómo lo condiciona el fin de la URSS, lo que él ha llamado “la peor catástrofe geopolítica del siglo XX”, pero no para reestablecer el comunismo, sino para la reaparición de un proyecto que viene desde los zares, el de la Gran Rusia. Llama la atención que Putin sea seguido por la derecha en Europa mientras que, en Latinoamérica, es atractivo para el castrochavismo, sin embargo, dentro de Rusia no hay confusión, ya que lo suyo es una revolución conservadora, no solo en la identidad impresa al país, sino en la defensa de valores tradicionales, en su oposición a la ideología de género, y, sobre todo, en su combate contra un Nuevo Orden Mundial por sobre las identidades nacionales.

En el año previo a la invasión, en el Índice de Democracia 2021 de The Economist, Rusia figuraba en la categoría de “autoritario” en el número 124 entre 167 países, malo según estándares escandinavos, pero también es cierto que a pesar de la guerra y la represión a los disidentes, hoy existen en Rusia más libertades que muchos otros periodos de su milenaria historia, a pesar de que figura mal también en índices internacionales de corrupción, pero en forma significativa, su ubicación promedio en el cuarto de siglo que Putin lleva en el poder, en los índices tanto de democracia como de corrupción, no difiere mucho de las de Ucrania, también afectada por la existencia de sus propios “oligarcas”.

Putin es un negociador difícil, que siempre busca imponer sus términos, e internamente lo suyo no es solo autoritarismo, sino también nacionalismo con respaldo popular, ya que no hay que olvidar que su ascenso y consolidación en el poder, no se explica sin agregar el fracaso del liberalismo político y económico y la crisis de los años de Yeltsin. Además de la rampante corrupción y su alcoholismo, lo más que se recuerda en Rusia es la forma como aumentó la pobreza en un país que había sido potencia mundial, además de cómo algunos pocos adquirieron las empresas públicas en el caos post soviético, de lo que muchos rusos siguen culpando a Occidente en general, y a EEUU en particular.

No hay duda de que a Putin lo ha ayudado en vez de perjudicarlo la política de cancelación, no solo de su persona sino de Rusia en general, donde se hizo extensiva a artistas, deportistas y oligarcas dueños de equipos de fútbol en Inglaterra. No solo en eso se equivocaron EEUU y la OTAN, ya que las sanciones no han dado resultado, no al menos para detener la maquinaria bélica. Por su parte, la prensa y los analistas erraron al anunciar tantas veces que iría a caer, el fin de su poder absoluto o del gobierno, ya que incluso su momento de mayor debilidad se transformó en definitiva en la estatización del grupo Wagner, tal como lo demuestra su despliegue al servicio del Kremlin en la África francesa donde Macron sufrió otra derrota, por lo que hoy es instrumento de política exterior de Rusia en un 100% y no solo parcialmente.

En la conclusión, la pregunta es una sola, ¿se puede negociar con Putin? Los israelíes encontraron en Siria una respuesta favorable con Netanyahu que se prolongó hasta hoy, donde más que una negociación lo que existió fue un diálogo. En Siria, a pesar de estar en bandos opuestos, Rusia e Israel fueron capaces de llegar a acuerdos de mutua conveniencia, de entender las necesidades estratégicas del otro y al igual que en la Guerra Fría evitar enfrentamientos directos, tanto que Rusia nunca intervino en las varias oportunidades que Israel atacó, ya sea a Irán o al régimen de al- Asad.

Sin embargo, diálogos limitados adquieren un matiz distinto en el caso de EEUU, toda vez que, por tratarse de la superpotencia, Putin no quiere un diálogo, sino una negociación, algo semejante a lo que existió en la Guerra Fría, donde después de Cuba, EEUU negoció con la URSS con paciencia, la nueva política de coexistencia pacífica que se conocería como “détente”. Como la URSS se desplomó tan rápidamente, lo que quiere es que EEUU negocie con Rusia las fronteras que dividieron al antiguo imperio. Pretende que sea con él y solo con él, ya que se considera el defensor de las minorías rusas que quedaron viviendo en otros lugares de la ex URSS.

EEUU busca evitar que China y Rusia sigan profundizando su alianza (Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

¿Qué ganaría EEUU? Dos cosas: evitar que siga invadiendo y solucionar focos futuros de conflicto en lugares como Kaliningrado o Moldavia, y, sobre todo, la posibilidad de que Rusia se retire de algo que nunca había existido antes, ni siquiera bajo el comunismo, una alianza con China, donde Rusia es el socio menor. Podría ser de interés para EEUU que no siga profundizando esa dependencia, desde el momento que uno de los grandes errores bajo Biden, fue prácticamente entregarle a Rusia, al cortar todo intercambio significativo con Moscú, a pesar de que bajo el comunismo la relación nunca se quebró.

Esto es lo que busca Putin, y para marcar su posición actual no viajó a Turquía a reunirse con Trump y Zelensky, a pesar de que él mismo había solicitado este tipo de reunión, y por eso dobla la apuesta enviando los mismos funcionarios de la vez anterior y por eso, no solo rechaza el cese del fuego, sino también una propuesta razonable, donde por lo demás, Rusia obtendría exactamente lo que por consejo de EEUU Ucrania rechazó el 2022 también en Estambul, es decir, Crimea y el Donbás, sin embargo, nada de esto parece estar en el radar de EEUU hoy, por lo que solo queda la frustración de que Putin hiciera oídos sordos apostando a la irrelevancia de Europa y a que se generalice el cansancio occidental, si es que EEUU da por finalizado su intento de paz.

Sin embargo, Putin se equivoca, ya que nada indica que EEUU quiera repetir al revés, el viaje de Nixon a China en 1972, para que ese país no cayera en manos soviéticas después del fracaso de la Revolución Cultural, aunque sin quererlo se convirtió en su único rival verdadero en el siglo XXI.

Por ahora, para analizar a Putin ayuda lo que escribiera hace mucho tiempo quien moldeara la cultura alemana más que ningún otro, Goethe (1749-1822) fue quien dijo que “el hombre ha sido hecho, no para ver la luz, sino solo las cosas que esa luz ilumine”

Máster y Doctor (PhD) en Ciencia Politica (U. de Essex), Licenciado en Derecho (U. de Barcelona), Abogado (U. de Chile), excandidato presidencial (Chile, 2013)