Una cuenta pendiente por más de 30 años

Hassan Nasrallah (Reuters)

Hace unos días vivimos una jornada muy especial para nosotros dos. Hemos saldado una cuenta pendiente por más de treinta años. Se confirmó que el líder de la organización terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, ya no está entre nosotros, eliminado por la Fuerza Aérea israelí en el bombardeo contra el cuartel general donde se ubicaba en la Dahia, Beirut, Líbano.

¿Se preguntarán ustedes porque hablamos de una cuenta pendiente saldada? Nuestros primeros encuentros con el terror de Hezbollah data del siglo pasado, a partir de los dos atentados terribles sucedidos en Buenos Aires, Argentina. Uno contra la Embajada de Israel el 17 de marzo 1992 y el segundo contra el edificio de la AMIA, sede de la comunidad judía, el 18 de julio 1994. Llevamos sobre nosotros desde entonces el duelo, el dolor de las víctimas, los heridos y el deseo de ver que se haga justicia.

Vivimos personalmente el horror: Yo, Daniel, perdí a mi mujer y la madre de mis cinco chicos en la Embajada. El segundo de nosotros, Itzik Horn, es sobreviviente del atentado a la AMIA. Estas terribles experiencias nos unieron nuevamente treinta años después, cuando nos encontramos el 10 de octubre del 2023, tres días después del desastre del “sábado negro”. Desde entonces, estamos juntos.

Itzik, cuyos dos hijos Iair e Eitan fueron secuestrados brutalmente de sus casas por la organización terrorista Hamas, y yo voluntario diplomático en el Foro de las Familias de Secuestrados. Quiso el destino que en estas trágicas circunstancias nuestros caminos se encontraran nuevamente. Hace 365 días somos parte de una lucha justa y sin precedentes por la liberación inmediata e incondicional de los 101 secuestrados.

Cabe recordar que el 7 de octubre de 2023 Hamas invadió Israel, atacó a la población civil, asesinando a más de 1200 personas inocentes: tanto israelíes como de decenas de nacionalidades diferentes incendiando, mutilando, violando y secuestrando a nuestros hijos, hijas, hermanas, hermanos, jóvenes y ancianos. Más de 250 de ellos, algunos muertos, fueron llevados al cautiverio. Al día de hoy, quedan 101 secuestrados como rehenes en condiciones infrahumanas en los túneles de la franja de Gaza.

Iair y Eitan Horn llevan más de un año secuestrados en Gaza por Hamas

El tiempo transcurrido en el último año fue de un sufrimiento atroz tanto para los secuestrados como para sus familias en Israel y en el resto del mundo y esta tragedia no puede ser dejada de lado.

Debemos seguir exigiendo justicia, paz, tranquilidad. Pero más que nada, la liberación inmediata y el regreso de nuestros seres queridos a casa. Este imperativo no debe ser evaluado a la luz de ninguna ecuación política. Todos merecen regresar a sus hogares.

No es suficiente declarar este objetivo en una resolución del Consejo de Seguridad de las ONU, sino que hay que plasmar esto de inmediato. Los secuestrados ya no tienen tiempo, ni aire, ni comida. No ven la luz del día. Quizás mientras escribimos estas palabras algunos mueren cada día.

Para el Estado de Israel y su pueblo la liberación de los rehenes debe ser el objetivo principal.

La Comunidad Internacional y la gente de bien tienen también un desafío: la obligación moral, ética y el deber fundamental de hacer todo, absolutamente todo, para demandar y exigir la liberación de los secuestrados. Confiamos en ustedes.

*Itzik Horn – Padre de Iair y Eitan, Secuestrados en Gaza y sobreviviendo del atentado a la AMIA. Danny Carmon- Voluntario del Foro de Familiares de Secuestrados, ex Embajador israelí y esposo de víctima fatal del atentado a la Embajada de Israel en Argentina.