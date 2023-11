Por qué temen a María Corina Machado

La opositora venezolana María Corina Machado (EFE)

La triada de la dictadura venezolana, integrada por Maduro, Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino, han desconocido la abrumadora victoria de María Corina Machado (MCM), que arrasó en las elecciones primarias de la oposición con 93 % de votos.

Aducen, para bloquear su legítima postulación, que está inhabilitada quince años para ejercer cargos públicos, no por condena de la judicatura, como exige el artículo 165 de la Constitución Bolivariana, sino por vil ordenanza de la Contraloría, que no está facultada para hacerlo y que oficia de verdugo político del régimen.

Pero, más allá del veto, insultos y amenazas, el pueblo ha consagrado el liderazgo de una política admirable, treja, con ideas claras, que enfrentó a Chávez en el cenit de su popularidad; que fue golpeada cobardemente por matones en el hemiciclo (le rompieron el tabique y dejaron en el piso ensangrentada); y, más adelante, anularon su membresía de diputada.

¿Qué teme la siniestra cúpula político-militar que gobierna despiadadamente la patria del Libertador desde 1999 y pretende hacerlo hasta el 2030?

Tienen un pánico cerval de perder el poder porque los enviarán a prisión por cometer crímenes de lesa humanidad, conforme acreditan informes de las comisiones de derechos humanos de la OEA, ONU, Unión Europea, y de fiscales de la Corte Penal Internacional.

Temen, igualmente, ir a la cárcel por corruptos, inmensa, descarada y sonoramente corruptos.

Se estima, en efecto, que el robo de fondos públicos supera USD 300 mil millones, de acuerdo al reporte de BBC News.

Solo dos casos ilustrativos.

El guardaespaldas de Hugo Chávez, teniente (r) Alejandro Andrade, fue condenado a por un tribunal de Miami a 10 años de prisión por recibir US$ 1000 millones en sobornos y disponer de cinco grandes propiedades, avionetas, yates, caballerizas y joyas.

El Banco de Andorra, asimismo, detectó que tres venezolanos vinculados a la empresa estatal PDVSA retiraron US$ 2300; y, a mayor abundamiento, Jorge Giordani, catorce años ministro de Chávez y Maduro, reconoce que “se han perdido US$ 300 000″, al mismo tiempo que el Departamento de Justicia de EE. UU. tiene ubicado 236 casos de corruptelas por US$ 52 000 millones.

El chavismo, empero, fue pródigo en financiar a Cuba en circunstancias que su pais ocupa el segundo lugar del indice de miseria en el mundo, solo superado por Zimbawe, pobreza que explica porqué 7 millones 700 mil personas han emigrado en busca de comida, medicinas y seguridad.

Mayor es el pánico de la triada cuando la encuestadora Meganalisis proyectó un estudio de opinión pública donde MCM tiene una ventaja de 4 a 1 sobre Maduro (51 % a 12 %).

¿Ahora se entiende por qué el oficialismo pretende impedir que MCM gane la Presidencia el 2024?

Si la dictadura mantiene el veto a MCM y no libera a los detenidos políticos, como han ofrecido en Barbados, Washington no suspenderá las sanciones petroleras, lo cual agravaría mas la penosa situación del hermano pais.

Las democracias del hemisferio y del occidente deben dar batalla para que la Triada no retenga el poder; es decir, para que no sigan matando, torturando y encarcelando opositores y saqueando las arcas públicas.