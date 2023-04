La oferta creativa

Compras online. (foto: Getty)

“No sé cuándo empieza, ni cuándo termina, ni si habrá más en el año, tampoco si todo lo que imagino lo puedo conseguir a mejor precio o solo algunas cosas y de ser así: ¿qué cosas?

Lo único que sí sé es que tengo que hacerlo ¡YA!. Escucho esto recurrentemente, ¿a ustedes les pasa lo mismo? Si los Cyber Days buscan activar en la gente el sentido de urgencia, lo logran.

El tema es que ese desasosiego no solo lo genera este pensamiento recurrente y obsesivo de: “es solo hasta mañana”, sino que a eso se le agrega la idea instalada de que tengo que comprar ahora mismo, no sé bien qué ni a quién. La necesidad de lo innecesario no está mal, la gente gasta su plata en lo que mejor le parece y ese es un problema de cada individuo, pero lo que me corresponde a mi análisis es la falta de información precisa y la confusión de mensajes que generan estos pocos días de locura (que al final terminan siendo semanas porque los “buena gente” siempre extienden los Cyber).

Crear un comportamiento que genere que la gente tenga al e-commerce como una forma más habitual de compra está perfecto, pero, para que sea atractivo, sencillo y se vuelva una alternativa viable debe dar más facilidades de entendimiento e información.

Además, y, para nosotros los publicistas, es indispensable salir del lugar común. ¡Todo se ve igualito! Desde la creatividad no hay una vuelta de tuerca en los mensajes, todo se reduce a lo informativo, todos van al grano, al puro anuncio de la existencia de los días de descuentos, pero de seducir desde el mensaje innovador, libre de influencers, de líderes de opinión y de gráfica gritona, nada. Lo mismo. Una oportunidad a la creatividad desperdiciada.

Vean esto:

- Más de 14 millones de peruanos compran on line habitualmente.

- 100 marcas forman parte de los Cyber Days

- El Cyber Day suele durar unos 5 días (con extensiones a discreción).

- El Cyber Day no es el Cyber Wow, el primero lo organiza la CCL y el segundo la IAB y las fechas no coinciden.

-Las categorías favoritas para los compradores son: tecnología, moda, hogar y viajes.

- Las transacciones online sumarán más S/18 millones.

- El 76% de las compras totales las hacen los hombres.

Los Cyber Days generan números realmente auspiciosos. Y podría ser mejor. La publicidad tiene un rol indiscutible para lograr que eso suceda.

Una oportunidad o mejor dicho, varias oportunidades para mejorar también la oferta de mensajes.