América Latina debe unirse al boicot contra la desacreditada Conferencia sobre “racismo” de Durban

El logotipo de las Naciones Unidas en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York. Allí tendrá lugar una nueva conferencia de Durban que será boicoteada por las principales democracias del mundo (Reuters)

Imagine que los líderes de los Pueblos Originarios de toda América Latina fueran invitados a asistir a una Conferencia de las Naciones Unidas contra el Odio en México, Colombia, Chile o Argentina.

Imagine que 3.500 activistas de ONG de la sociedad civil de todo el mundo se reunieron para esta conferencia con la promesa de que se desarrollarían estrategias para combatir el odio, la discriminación contra los Pueblos Originarios y reivindicar sus ancestrales Derechos.

Imagínese que cuando la Conferencia se inauguró, rápidamente se convirtió en lo contrario: en lugar de buscar una perspectiva histórica y fomentar el respeto mutuo, uno de los Pueblos Originarios más antiguos de América Latina fue señalado para demonizarlo y difamarlo .

Eso es exactamente lo que me pasó a mí, a mi colega, el Dr. Shimon Samuels, a las ONG judías y a los israelíes en una conferencia de la ONU contra el racismo en 2001. Este septiembre marca el vigésimo aniversario de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas contra el Racismo (Durban I) que se celebró en Durban, Sudáfrica, en 2001.

Los objetivos de la Conferencia de Durban fueron, según la resolución 52/111 de la ONU, examinar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia existentes y formular recomendaciones concretas para promover medidas nacionales, regionales e internacionales orientadas a la acción para combatirlos.

Pero en cambio, Durban fue descarrilado por ONG que se oponían a la sola existencia de un estado judío y degeneró en un evento de odio anti-israelí y anti-judío.

Se espera que durante el evento del 20 aniversario (Durban IV) en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 21 de septiembre, haya otro intento de promover una agenda de odio que sirva de combustible al ya rabioso fuego global del antisemitismo.

Instamos a través de cartas a los Cancilleres de todas las naciones latinoamericanas a unirse a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Austria, Australia, Hungría, Países Bajos, República Checa e Israel, quienes ya han anunciado que boicotearán este evento equivocado e inapropiado en las Naciones Unidas.

El Centro Simon Wiesenthal (SWC) ha pedido a los diplomáticos que no participen en el vigésimo aniversario de esta desafortunada conferencia. Explicamos lo que sucedió en Durban en 2001: “Esa conferencia y la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de Durban degeneró en un festival de odio antisemita, antiisraelí y de negación del Holocausto sin precedentes, lo que resultó en el retiro de la delegación estadounidense, encabezada por el fallecido sobreviviente del Holocausto, el congresista Tom Lantos“.

El Centro Simon Wiesenthal, una ONG acreditada, nos envió a mí y a mi colega el Dr. Shimon Samuels desde París para representar a nuestros 400.000 miembros en la primera conferencia mundial de derechos humanos celebrada en África. También servimos como portavoces de varios otros grupos judíos. Donde proponíamos diálogo, encontramos maldiciones; donde esperábamos intercambios en el mercado de ideas, encontramos agresiones verbales y físicas por parte de delegados iraníes. El viernes por la mañana, un alto funcionario de la policía nos instó a mí y a otros participantes judíos a no caminar los dos kilómetros hasta el Centro Comunitario Judío local. “Demasiado peligroso... no podemos garantizar su seguridad”, me dijeron. Y tenía razón. En las afueras de la sede de la conferencia contra el racismo había unos 20.000 manifestantes con carteles venenosos que incluían una pancarta que decía “¡Hitler tenía razón!”.

La Conferencia de Durban celebrada en la antigua Sudáfrica del apartheid, fue también el lugar donde nació la gran mentira, “Israel = apartheid”.

El difunto congresista de los Estados Unidos, Tom Lantos, escribió en su informe, “La debacle de Durban: una visión privilegiada de la conferencia mundial sobre racismo en Durban”, que Estados Unidos intentó, sin éxito, para evitar que la Conferencia se convierta en un lugar para demonizar a Israel. “Nuestros diplomáticos se encontraron con una fuerte resistencia al buscar el apoyo de nuestros aliados democráticos más cercanos, la UE, Canadá, Japón, Australia y otros, para tratar de formar un frente unido contra los regímenes que buscan distorsionar la conferencia”.

Sin embargo, después de ver la debacle en Durban, diez países boicotearon la conferencia de revisión (Durban II) celebrada en 2009. En esa conferencia convocada en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza, el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad sostuvo desde el podio de la sede del Consejo para Derechos Humanos que Israel era “el régimen racista más cruel y represivo “. Justo después de ese discurso, un asistente principal del presidente iraní gritó repetidamente “Nazi de Sión” al sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, Eli Wiesel. La arrogancia mortal y la hipocresía mortal de Irán están nuevamente en plena exhibición cuando Teherán acaba de nombrar a un hombre que Interpol busca arrestar por su papel en el mortífero atentado contra la AMIA, la mutual Judía en Buenos Aires.

Otros eventos recientes, incluido un ataque con drones iraníes contra un petrolero de una compañía naviera israelí, propiedad de una compañía japonesa, que dejó un inglés y un rumano muertos, sirven como otro brutal recordatorio de que aquellos que desean colapsar un entorno internacional pacífico están trabajando febrilmente para empujar a la región del Golfo hacia la guerra.

Antes del vigésimo aniversario de Durban del próximo mes, instamos nuevamente a las naciones latinoamericanas a unirse a los muchos países democráticos que han elegido acertadamente boicotear Durban IV. Al hacerlo, asestarán un golpe contra los extremistas de la región y ayudarán en la difícil lucha del pueblo judío contra los delitos motivados por prejuicios en muchas partes del mundo.

* El Rabino Abraham Cooper es Decano Asociado y Director de Acción Social Global del Centro Simon Wiesenthal.