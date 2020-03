El supuesto “progresismo” argentino es una fuente inagotable de sandeces que combina perfectamente con el bajo nivel intelectual y la violencia política de los integrantes de ese grupo amorfo. Una de las bobadas que pusieron de moda en los últimos tiempos es llamar “negacionismo” a cualquier cosa. Ni soy negacionista yo cuando digo que los crímenes de los 70 fueron espantosos y que la dictadura tuvo una conducta altamente reprochable (creo que la cantidad de desaparecidos que figuran en la Conadep es escalofriante) ni lo es el Presidente por decir algo que tiene que ver con la edad de los miembros de la fuerzas armadas. Cuando ocurrió mi episodio pude comprobar el pobrísimo nivel intelectual y la falta de conocimiento de la historia por parte de muchos que, además, se negaban a debatir conmigo cuando se los proponía. Es sabido que los comisarios políticos no debaten y que sólo tienen vocación de eso, de comisarios políticos. Nunca se me ocurrió retractarme porque creo que la política es el territorio de las ideas. Cuando llegaron al extremo del ridículo y me amenazaron con hacerme un juicio, los insté a que procedieran y les aseguré que estaría encantado de debatir ahí. Me pidieron dinero para no ir a juicio, a lo cual, claro está, me rehusé totalmente y sigo pensando lo mismo. Por supuesto, me hizo gracia compartir la denominación “negacionista” con el Presidente, con quien no tengo nada en común.