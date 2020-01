Los mallorquines, en el medievo, cuando tuvieron reyes, los obligaban a jurar “defender el valor de la moneda” . Eso me parece una señal de respeto con el esfuerzo ajeno. Los corralitos, las devaluaciones, o el aplaudir en el hemiciclo el incumplimiento de las obligaciones me parece terrible, ya sea cuando los diputados argentinos lo hicieron, o cuando el presidente Trump amenazó con “renegociar” la deuda contraída por su país (algo que, afortunadamente, no llevó a cabo). Eso, sencillamente, no es propio de estadistas serios.