Luchó, pero no atacó una escuela. No patrocinó actos violentos contra civiles. No traficó con drogas, no protagonizó episodios terroristas como lo hicieron por décadas los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que a pesar de sus múltiples crímenes dialogaron con el gobierno de su país bajo el auspicio del régimen que impulsó en todo el continente la subversión.