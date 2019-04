Para evitar una confrontación militar, debemos adoptar una política de bloqueo naval que sugerí en un artículo reciente. Más recientemente, Jed Babbin, el ex subsecretario de Defensa del presidente George H. W. Bush, dio un paso más. En las propias palabras de Babbin: "La última vez que aplicamos la Doctrina Monroe fue en 1962, cuando la Unión Soviética puso misiles con capacidad nuclear en Cuba. La resultante crisis de los misiles cubanos nos acercó más a la guerra nuclear que nunca, pero los soviéticos retrocedieron. El esfuerzo ruso-iraní para establecerse en Venezuela no es menos que una violación de la Doctrina Monroe (…) Trump puede, por ejemplo, ordenar un bloqueo aéreo y marítimo de Venezuela para evitar que Rusia e Irán desarrollen su poder allí. (…) El tiempo no está de nuestro lado. Cuanto más esperemos para tomar medidas decisivas contra Rusia e Irán, más difícil será expulsarlos de Venezuela. Y, lamentablemente, expulsarlos es nuestra única opción".