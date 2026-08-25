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Alcalde de Planadas, Tolima, fue intimidado por hombres armados durante inauguración de obra

El hecho ocurrió en la vereda La Esmeralda, donde el esquema de seguridad de Juan Camilo Hueje fue desarmado y sometido por presuntos integrantes del Frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc

El alcalde de Planadas participó en una actividad con la comunidad en la vereda Esmeralda Alta cuando integrantes de su esquema de seguridad fueron desarmados. - crédito Juan Camilo Hueje/Facebook
El alcalde de Planadas participó en una actividad con la comunidad en la vereda Esmeralda Alta cuando integrantes de su esquema de seguridad fueron desarmados. - crédito Juan Camilo Hueje/Facebook
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El alcalde de Planadas, Tolima, Juan Camilo Hueje, fue víctima de intimidación mientras participaba en una actividad con la comunidad en la zona rural del municipio. Hombres armados habrían llegado al lugar y sometido a los integrantes de su esquema de seguridad, según información difundida por el Partido Conservador.

El hecho se registró durante la inauguración de la construcción de un puente vehicular en la vereda La Esmeralda, también referenciada como Esmeralda Alta. De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, los hombres armados se habrían identificado como integrantes del Frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

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La denuncia fue realizada por la colectividad a la que pertenece Hueje, a través de su cuenta oficial en X. La organización política rechazó la intimidación y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de protección para el alcalde, su familia y su equipo de Gobierno.

Según el partido, los hombres armados habrían desarmado a los integrantes del esquema de seguridad del mandatario, los obligaron a tirarse al piso y los encañonaron en la cabeza.

La información fue presentada por la colectividad como una versión preliminar sobre lo ocurrido, por lo que la responsabilidad de los hechos y la identidad de quienes participaron deberán ser establecidas por las autoridades.

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El Partido Conservador rechazó la intimidación contra el alcalde de Planadas y pidió reforzar su protección. - crédito @soyconservador/X
El Partido Conservador rechazó la intimidación contra el alcalde de Planadas y pidió reforzar su protección. - crédito @soyconservador/X

Hombres armados habrían llegado en motocicletas

De acuerdo con Caracol Radio, el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, entregó detalles sobre la información que habían recopilado las autoridades después de lo sucedido.

De acuerdo con el funcionario, seis personas habrían llegado al lugar en motocicletas y portando armas largas, aunque no vestían prendas de camuflado. Los hombres, según la versión conocida, habrían preguntado por el alcalde de Planadas antes de someter a los integrantes de su esquema de protección.

Bocanegra señaló que la información disponible indicaba que los hombres se habrían identificado como integrantes del Frente Jerónimo Galeano y que habrían despojado de sus armas de dotación a los miembros del esquema de seguridad.

El funcionario también explicó que el alcalde logró regresar posteriormente a la cabecera municipal de Planadas.

Según lo expuesto por Bocanegra, las autoridades analizan además algunas características de los hombres que participaron en el hecho, entre ellas el acento que habrían utilizado, debido a que podría no corresponder con el de la región.

El secretario de Seguridad manifestó que el departamento estaría siendo utilizado como una zona de repliegue por integrantes de grupos armados que se desplazan desde el Cauca, aunque precisó que las autoridades deben analizar este fenómeno y determinar su relación con los hechos registrados recientemente en el sur del Tolima.

“Pero por fortuna el señor alcalde logró regresar a la cabecera municipal de Planadas, es un hecho preocupante, al parecer estas personas tenían no solo facciones, sino también un acento extraño al Tolima que puede ser el Cauca donde se realizan operaciones importante del Ejército y ese corredor convierte al Tolima en la zona de repliegue”, dijo Alfredo Bocanegra según el medio.

Gobernadora del Tolima rechazó la intimidación

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció sobre lo ocurrido y calificó el episodio como “gravísimo e inaceptable”.

La mandataria departamental también señaló que los hombres armados habrían irrumpido en el lugar donde el alcalde adelantaba una actividad con la comunidad, además de intimidar y desarmar a los integrantes de su esquema de seguridad.

Matiz expresó su solidaridad con Juan Camilo Hueje, su familia y el equipo de Gobierno municipal. También informó que, después de conocer lo sucedido, puso el caso en conocimiento del Ministerio de Defensa y solicitó la adopción de medidas para garantizar la seguridad del alcalde y fortalecer la presencia de la Fuerza Pública en esta zona del sur del departamento.

La gobernadora también hizo referencia a la presunta participación del Frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, de acuerdo con la información preliminar que recibió sobre el caso.

“Estos hechos no pueden normalizarse ni quedar sin respuesta”, afirmó Matiz, quien sostuvo que el Estado debe mantener su presencia en los territorios y garantizar la protección de las instituciones y las comunidades.

La gobernadora Adriana Magali Matiz calificó como grave lo ocurrido y manifestó su solidaridad con el alcalde y el equipo municipal. - crédito @AdrianaMatizTol/X
La gobernadora Adriana Magali Matiz calificó como grave lo ocurrido y manifestó su solidaridad con el alcalde y el equipo municipal. - crédito @AdrianaMatizTol/X

Solicitan mayor presencia de la Fuerza Pública

El exsenador conservador Óscar Barreto también se refirió a la situación de seguridad en el sur del Tolima. El dirigente calificó como lamentables las condiciones que enfrenta esta zona y reconoció las acciones adelantadas por la gobernadora Adriana Magali Matiz.

Sin embargo, Barreto hizo un llamado al Gobierno para fortalecer la presencia militar en el territorio y solicitó la restitución del batallón que anteriormente estaba ubicado en Planadas.

Óscar Barreto pidió al Gobierno fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y restituir el batallón de Planadas. - crédito @OscarBarretoTol/X
Óscar Barreto pidió al Gobierno fortalecer la presencia de la Fuerza Pública y restituir el batallón de Planadas. - crédito @OscarBarretoTol/X

Hechos recientes aumentan la preocupación en el sur del Tolima

La intimidación contra el alcalde de Planadas se produjo en medio de otros hechos recientes que han generado preocupación por las condiciones de seguridad en esta zona del departamento.

Según Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, las autoridades analizan si integrantes de las disidencias de las Farc estarían desplazándose desde el Cauca hacia el Tolima, en medio de las operaciones militares que se desarrollan en esa región.

El funcionario señaló que esta situación está siendo analizada en relación con hechos registrados en municipios como Planadas, Rioblanco y Ataco.

Entre los acontecimientos recientes se encuentra la incineración de un bus de la empresa Cointrasur en la vía que comunica a Ataco con Planadas. De acuerdo con una denuncia realizada por la gobernadora Adriana Magali Matiz durante la madrugada del 24 de agosto, el hecho habría sido cometido por integrantes del Frente Jerónimo Galeano de las disidencias de las Farc.

En su pronunciamiento, Matiz rechazó la incineración del vehículo y señaló que el ataque se produjo mientras organismos de socorro, campesinos, brigadistas y comunidades trabajaban en medio de la emergencia ambiental que afecta al departamento.

La gobernadora informó entonces que se desplegarían operativos con la Fuerza Pública para intentar ubicar a los responsables y anunció recompensas por información que permitiera su captura.

La gobernadora Adriana Magali Matiz denunció el ataque contra un vehículo de transporte público y exigió acciones para enfrentar la criminalidad en la región. - crédito @AdrianaMatizTol/X
La gobernadora Adriana Magali Matiz denunció el ataque contra un vehículo de transporte público y exigió acciones para enfrentar la criminalidad en la región. - crédito @AdrianaMatizTol/X

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Alcalde de PlanadasJuan Camilo HuejeFrente Jerónimo Galeanodisidencias de las FarcColombia-Noticias

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