Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 8 de agosto

El programa de prohibición vehicular comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas. (Infobae/Jovani Pérez)

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El Hoy No Circula también se aplica los fines de semana, particularmente los días sábados, que esto no te tome por sorpresa y averigua si tienes permitido manejar tu auto en el Valle de México este sábado, 8 de agosto de 2026, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente capitalina.El Hoy No Circula se aplica en el centro de México desde 1989, mientras que la versión sabatina de este programa de restricción vehicular se implementó en 2008.El programa tiene como objetivo disminuir los niveles de contaminación ambiental en la zona metropolitana a través de un programa integral basado en la restricción de la circulación de automóviles entre semana y fines de semana.

Hoy no circula sabatino hoy

La aplicación de este programa sabatino en el Valle de México es un poco diferente al que se usa de lunes a viernes.

Que un auto pueda circular o no en sábado en el Valle de México depende de su holograma y de la terminación de su placa si es par (0, 2, 4, 6, 8 y 0) o impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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Hoy No Circula Sabatino para este 8 de agosto:

Al ser el quinto sábado del mes, este 8 de agosto, todos los automóviles con holograma 1 no se ven afectados por el Hoy no circula sabatino, es decir, pueden circular libremente.

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Es importante mencionar que no circulan los automóviles con Holograma 2 y los foráneos, sin importar el número de su placa.

Al igual que entre semana, los autos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos no participan en el programa.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El Hoy No Circula Sabatino aplica con las mismas restricciones que el regular, comienza a las 5:00 horas y termina hasta las 22:00 horas.

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En la Ciudad de México se aplica en las 16 alcaldías:AzcapotzalcoÁlvaro ObregónBenito JuárezCoyoacánCuajimalpaCuauhtémocGustavo A. MaderoIztacalcoIztapalapaMagdalena ContrerasMiguel HidalgoMilpa AltaTlalpanTláhuacVenustiano CarranzaXochimilco.

Mientras que en el Estado de México se aplica en 18 municipios conurbados:Atizapán de ZaragozaCoacalco de BerriozábalCuautitlánCuautitlán IzcalliChalcoChicoloapanChimalhuacánEcatepec de MorelosHuixquilucanIxtapalucaLa PazNaucalpan de JuárezNezahualcóyotlNicolás RomeroTecámacTlalnepantla de BazTultitlánValle de Chalco.

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La aplicación del programa Hoy No Circula es diferente los sábados (Cuartoscuro)

¿Cómo se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

Como se mencionó anteriormente, el Hoy No Circula Sabatino no se aplica igual que entre semana y su funcionamiento depende de su holograma y de la terminación de su placa, así como el número de sábado que sea en el mes.

Por ejemplo, los vehículos con holograma 1 y cuyo último dígito de la placa sea impar, no podrán circular el primer y tercer sábado de cada mes.

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Mientras que los coches con holograma 1 y cuyo último número de la placa sea par no podrán circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

Si un mes llegara a tener cinco sábados, ese día la restricción alcanzará únicamente a los autos con holograma 2, foráneos y con permisos. En el mismo sentido, el resto de los automóviles, incluidos aquellos que tengan holograma 1, están exentos del Hoy No Circula Sabatino.

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(Jovani Pérez/Infobae)

El único día en el que no aplica el Hoy No Circula para ningún vehículo es el domingo, ese día queda excluido de todo tipo de restricción.

Algunas veces, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende el programa de Hoy No Circula principalmente en días festivos, inhábiles, de descanso obligatorio o en temporadas vacacionales.

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De igual manera, la CAMe también puede llegar a ordenar un doble Hoy No Circula, donde se amplían las restricciones vehiculares, esto provocado principalmente por la mala calidad del aire en zona metropolitana.

El Hoy No Circula Sabatino se define según el holograma y el último dígito de la placa de los autos (Cuartoscuro)

Calendario de Verificación 2026

En el Valle de México se debe de verificar el carro dos veces al año y la fecha para hacerlo depende de la terminación de las placas y el engomado.

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Este es el calendario de verificación para los dos semestres del 2026:

Primer semestre:

Enero y febrero: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo).Febrero y marzo: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa).Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo).Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2 (engomado rojo).Mayo y Junio: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

Segundo semestre:

Julio y agosto: placas con terminación 5 y 6 (engomado amarillo).Agosto y septiembre: placas con terminación 7 y 8 (engomado rosa).Septiembre y octubre: placas con terminación 3 y 4 (engomado rojo).Octubre y noviembre: placas con terminación 1 y 2 (engomado verde).Noviembre y diciembre: placas con terminación 9 y 0 (engomado azul).

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