Irán dijo que está evaluando un encuentro entre Trump y Pezeshkian para sellar el acuerdo que pondrá fin a la guerra

Esmail Baqaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, durante una conferencia de prensa en Teherán (REUTERS)

El régimen iraní dijo este miércoles que estudia la posibilidad de que su presidente Masud Pezeshkian participe directamente en la firma del memorando de entendimiento acordado con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente. La ceremonia está prevista para el viernes en Suiza.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, señaló que la propuesta se encuentra bajo evaluación y que aún no se ha tomado una decisión definitiva.

PUBLICIDAD

“En cuanto a la firma del memorando de entendimiento, una de las ideas es que la lleven a cabo los presidentes de ambos países, algo que se está evaluando actualmente”, declaró.

Las declaraciones llegan en medio de los preparativos para el encuentro previsto en territorio suizo, donde ambas partes buscan formalizar el acuerdo alcanzado tras casi cuatro meses de enfrentamientos que involucraron a varios actores de la región.

PUBLICIDAD

Baqai indicó que la organización del encuentro sigue adelante sin modificaciones. “Hasta ahora, nuestros planes para la reunión no han cambiado”, afirmó al referirse a la agenda prevista para el viernes.

Hasta ahora, Irán había informado que estaría representado por el presidente del Parlamento y principal negociador del proceso, Mohamad Baqer Qalibaf. Del lado estadounidense, la figura prevista para asistir era el vicepresidente JD Vance.

PUBLICIDAD

La posibilidad de que los mandatarios encabecen personalmente la firma elevaría el peso político de la ceremonia y convertiría el encuentro en uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países en décadas.

Pezeshkian pidió no desaprovechar el acuerdo con EEUU: “Puede que esta oportunidad no vuelva a presentarse"

Aunque Teherán abrió la puerta a esa opción, todavía no existe una confirmación oficial sobre la participación de Pezeshkian ni de Donald Trump en el acto.

PUBLICIDAD

La postura de Trump sobre la firma

Desde Francia, donde participó en la cumbre del G7, Trump sostuvo que el documento será rubricado “pronto” y señaló que la formalización podría producirse “quizá” el jueves o el viernes.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre la posibilidad de firmar personalmente el memorando, dejó dudas sobre su participación directa. “Podría” permanecer en Europa para el acto, respondió inicialmente, aunque luego agregó que “no es el tipo de documento que yo debería firmar”.

PUBLICIDAD

Trump ha presentado el acuerdo como uno de los principales logros diplomáticos de su administración. Durante su participación en el G7 aseguró que el entendimiento alcanzado con Irán cumple los objetivos estratégicos fijados por Washington.

“Hemos alcanzado un acuerdo que logra todo lo que nos propusimos, todo y mucho más: poner fin al conflicto actual, reabrir el estrecho de Ormuz y evitar que Irán obtenga nunca un arma nuclear”, afirmó.

PUBLICIDAD

El memorando busca cerrar formalmente la guerra iniciada a finales de febrero y crear un marco para negociaciones posteriores sobre asuntos pendientes entre ambos países.

Entre los temas que seguirán en discusión figuran las restricciones relacionadas con el programa nuclear iraní, las sanciones económicas impuestas a Teherán y los mecanismos de seguridad regional.

PUBLICIDAD

Donald Trump aborda el Air Force One en Ginebra tras participar en la cumbre del G7 (REUTERS)

Washington sostiene que el acuerdo permitirá impedir que Irán desarrolle armamento nuclear y contribuirá a estabilizar una zona clave para el comercio energético mundial.

Además, la reapertura completa del estrecho de Ormuz aparece como uno de los puntos centrales del entendimiento debido a la importancia estratégica de esa ruta marítima para el transporte internacional de petróleo.

PUBLICIDAD

Mientras se ultiman los detalles de la ceremonia, la atención diplomática está centrada en determinar quiénes serán finalmente los firmantes del documento. La eventual presencia de Trump y Pezeshkian daría una dimensión política adicional a un acuerdo que ambas partes presentan como el inicio de una nueva fase tras meses de conflicto.