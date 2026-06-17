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Inflación, desempleo y temor a una nueva ola represiva: lo que el fin de la guerra no resuelve para millones de iraníes

El acuerdo alcanzado entre Teherán y Washington abrió una etapa de negociaciones que podría extenderse durante 60 días, pero en gran parte de la población persisten dudas sobre su alcance real

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Partidarios del régimen iraní participan en una manifestación en el centro de Teherán (AP/Vahid Salemi)
Partidarios del régimen iraní participan en una manifestación en el centro de Teherán (AP/Vahid Salemi)

La firma de un acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para poner fin a más de tres meses de guerra no logra despejar la incertidumbre entre amplios sectores de la población iraní. Aunque el régimen de Teherán sostiene que el entendimiento representa un triunfo político y diplomático, numerosos ciudadanos afirman que la realidad cotidiana sigue marcada por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la falta de expectativas sobre una mejora inmediata.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, presentó el pacto como una victoria para la República Islámica. Sin embargo, el impacto acumulado de los bombardeos estadounidenses e israelíes, sumado al bloqueo que afectó a los puertos iraníes durante el conflicto, profundizó la crisis económica que ya se arrastraba desde hace años debido a las sanciones internacionales.

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La percepción de muchos habitantes es que el fin de las hostilidades no implica necesariamente el inicio de una recuperación. Amir, propietario de una empresa de producción audiovisual en la ciudad de Isfahán, describió un escenario dominado por la supervivencia cotidiana.

Creo que el 99% de la gente está en modo supervivencia y simplemente vive día a día. No creo que nadie tenga esperanzas ya”, afirmó.

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Las dudas también alcanzan a quienes no se identifican ni con el oficialismo ni con la oposición. Un comerciante de Teherán consideró que el acuerdo todavía enfrenta demasiadas incertidumbres.

No veo este acuerdo como algo muy interesante. No parece que vaya a durar mucho tiempo”, señaló.

Transeúntes recorren una avenida de Teherán mientras el país atraviesa una nueva etapa marcada por la tregua y las conversaciones diplomáticas con Washington (REUTERS/Archivo)
Transeúntes recorren una avenida de Teherán mientras el país atraviesa una nueva etapa marcada por la tregua y las conversaciones diplomáticas con Washington (REUTERS/Archivo)

El deterioro económico aparece como una de las principales preocupaciones. La guerra agravó problemas que ya afectaban a millones de iraníes y redujo aún más la capacidad de consumo de los hogares.

Nos hemos adaptado a hacer nuestra mesa más pequeña”, comentó el dueño de un café en la capital, aludiendo a la reducción de gastos familiares.

Una estudiante universitaria de 25 años aseguró que el aumento de los precios modificó incluso las actividades más básicas de los jóvenes.

Todo empeoró y se volvió exponencialmente más caro”, sostuvo. Según relató, ella y sus amigos ya no pueden costear reuniones habituales en cafeterías o espacios recreativos.

Las preocupaciones económicas conviven con otra inquietud: la posibilidad de una nueva ola represiva. Diversos ciudadanos consultados consideran que la estructura de seguridad del Estado podría fortalecerse tras el conflicto y utilizar el contexto de posguerra para ampliar los controles internos.

Ese temor es especialmente visible en las regiones donde viven minorías étnicas, áreas que históricamente registraron algunos de los episodios más violentos durante anteriores protestas. Un residente de la provincia de Kurdistán afirmó que el resultado de la guerra podría reforzar a los organismos de seguridad.

Dejar al régimen en este estado aumenta el poder de las instituciones represivas”, expresó.

A pesar de ello, algunos consideran que las dificultades económicas podrían volver a generar manifestaciones en el futuro. Según esa visión, el recuerdo de la violencia registrada durante las protestas de enero podría contener temporalmente el descontento, pero no eliminar sus causas.

Transeúntes recorren una calle de Teherán en medio de las dificultades económicas que persisten pese al cese de las hostilidades (REUTERS/Archivo)
Transeúntes recorren una calle de Teherán en medio de las dificultades económicas que persisten pese al cese de las hostilidades (REUTERS/Archivo)

Otro estudiante kurdo sostuvo que el conflicto agravó los problemas existentes en la región.

La guerra no hizo más que causar más problemas para los kurdos”, afirmó, al referirse tanto al impacto económico como al clima de inseguridad que se instaló durante los enfrentamientos.

Mientras tanto, las autoridades iraníes han impulsado actos públicos, homenajes y concentraciones en distintas ciudades para destacar la narrativa oficial de resistencia y unidad nacional. Los sectores más cercanos al poder sostienen que el país logró resistir las presiones externas y preservar sus objetivos estratégicos.

Saeed Ajorlou, director de un periódico alineado con posiciones conservadoras, reconoció que existen demandas de mayores resultados, aunque defendió la postura oficial.

No es el caso que estemos muy contentos con este documento que hemos obtenido. Nuestra gente quiere más que esto”, dijo. No obstante, agregó: “No piensen que nuestra gente está cansada. Nuestra postura es una postura de victoria”.

Sin embargo, para muchos iraníes el futuro sigue siendo incierto. Aunque el memorando será formalizado en los próximos días y las negociaciones continuarán para alcanzar un acuerdo definitivo, gran parte de la población espera señales concretas antes de creer que el fin de la guerra podrá traducirse en una mejora real de sus condiciones de vida.

(Con información de Reuters)

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