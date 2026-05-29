Un dron ruso impactó contra un edificio residencial en la ciudad rumana de Galati, cerca de la frontera con Ucrania, y dejó dos personas heridas, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rumania. El episodio elevó la preocupación en los países de la OTAN limítrofes con la guerra entre Rusia y Ucrania ante el aumento de incursiones aéreas sobre territorio aliado.

“El dron ingresó al espacio aéreo rumano, fue rastreado por radar hasta la parte sur de la ciudad de Galati y cayó sobre el techo de un edificio de departamentos, donde el impacto provocó un incendio”, indicó el Ministerio de Defensa rumano en un comunicado.

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La cartera militar precisó que “durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania, cerca de la frontera fluvial con Rumania”.

Los servicios de emergencia informaron que dos personas sufrieron abrasiones y recibieron atención médica. Las autoridades también confirmaron que el incendio quedó extinguido pocas horas después del impacto.

El incidente representó el primer caso desde el inicio de la ofensiva rusa contra Ucrania en 2022 en el que un dron alcanzó directamente un edificio residencial en territorio rumano. Las incursiones de drones sobre Rumania ocurrieron decenas de veces desde el comienzo de la guerra, aunque hasta ahora no se habían registrado daños de este tipo en viviendas.

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Rumania denunció que un dron ruso impactó en un edificio residencial y dejó dos heridos cerca de la frontera con Ucrania (REUTERS)

El Ministerio de Defensa rumano informó además que dos cazas F-16 despegaron tras detectar la presencia de drones en el espacio aéreo del país. La situación coincidió con una alerta aérea nacional declarada durante la madrugada en Ucrania ante nuevos bombardeos rusos.

En el sur de Ucrania, autoridades locales reportaron al menos dos heridos en ataques registrados en la región de Zaporizhia. Los bombardeos formaron parte de una nueva oleada de ataques rusos lanzados durante la noche.

La incursión sobre Rumania ocurrió pocos días después de una de las ofensivas aéreas rusas más intensas desde el comienzo de la guerra. Moscú incrementó los bombardeos tras acusar a Ucrania de un ataque contra una escuela en territorio ucraniano ocupado por Rusia, donde, según el Kremlin, murieron 21 personas.

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El gobierno ruso anunció el lunes el inicio de una campaña de ataques “sistemáticos” contra Kiev. Durante el último fin de semana, Rusia lanzó cientos de drones y al menos un misil hipersónico contra distintos puntos de Ucrania. Moscú también pidió a diplomáticos y ciudadanos extranjeros abandonar la capital ucraniana.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reclamó a Estados Unidos más municiones para los sistemas antiaéreos Patriot con el objetivo de reforzar la defensa frente a misiles balísticos rusos, según un documento revisado esta semana por la agencia AFP.

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

Los países miembros de la OTAN que limitan con Ucrania o Rusia enfrentan un aumento de riesgos por incursiones de drones y proyectiles relacionados con el conflicto. Entre ellos figuran Rumania, Polonia, Estonia y Letonia.

En Letonia, la preocupación por la seguridad aérea provocó recientemente una crisis política. El jueves asumió un nuevo gobierno, dos semanas después de la caída de la administración anterior tras una disputa interna vinculada a las defensas antidrón del país.

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La ex primera ministra letona acusó a su ministro de Defensa de no desplegar con suficiente rapidez sistemas capaces de interceptar drones ucranianos desviados de su trayectoria. Según las autoridades, esos aparatos se desorientaron por interferencias electrónicas rusas. Aunque los drones causaron daños mínimos en territorio letón, el episodio abrió un fuerte debate sobre la capacidad defensiva de ese país báltico, integrante tanto de la OTAN como de la Unión Europea.

En medio de la creciente tensión regional, Zelensky ofreció enviar expertos militares a Letonia para colaborar en el fortalecimiento de sus sistemas de defensa aérea.

Los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que permita terminar la guerra permanecen estancados. Según fuentes europeas, la atención de Washington se desplazó en febrero hacia el conflicto con Irán, lo que redujo el impulso de las negociaciones sobre Ucrania.

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FOTO DE ARCHIVO. Banderas ucranianas y europeas en el centro de Kiev, Ucrania. 11 de agosto de 2025. REUTERS/Gleb Garanich

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea descartó este jueves que el bloque actúe como “mediador neutral” entre Moscú y Kiev. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países miembros debatieron posibles condiciones para futuras conversaciones con Rusia.

Ucrania insistió en que Europa debe asumir un papel más importante en eventuales negociaciones de paz y propuso designar un representante europeo para participar en contactos diplomáticos con Moscú. Sin embargo, la Unión Europea sostuvo que no puede asumir neutralidad debido a su respaldo político y militar a Ucrania.

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(Con información de AFP)