Peter Magyar se reunirá con Ursula von der Leyen para intentar liberar los fondos congelados de la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúne en Bruselas con el primer ministro de Hungría, Peter Magyar, el miércoles 29 de abril de 2026 (John Thys/REUTERS)

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, mantendrá este viernes una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, con el objetivo de lograr la liberación de cerca de 18.000 millones de euros (aproximadamente USD 20.954 millones) en fondos de la Unión Europea que permanecen congelados.

Peter Magyar asumió el cargo tras imponerse en las elecciones de abril al ex primer ministro, apoyado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, Viktor Orbán. Desde su llegada, el nuevo primer ministro expresó su voluntad de avanzar en la obtención de los fondos retenidos.

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“Hemos llegado a Bruselas para las conversaciones más importantes de los últimos años. Está en juego el acceso a miles de millones de florines”, escribió el jueves en un mensaje difundido en redes sociales. El gobierno de Budapest busca acelerar el acceso a estos recursos, considerados clave para el relanzamiento de la economía húngara.

El dinero, que incluye más de 10.000 millones de euros provenientes del fondo de recuperación de la UE para la COVID-19, fue bloqueado por la Unión Europea debido a preocupaciones sobre el retroceso democrático, el combate a la corrupción y la protección de los derechos LGBTQ durante la administración de Orbán. la Comisión Europea exige reformas sustanciales para destrabar la ayuda financiera.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (a la derecha), saluda al primer ministro de Hungría, Peter Magyar, antes de una reunión en la sede de la UE en Bruselas, el miércoles 29 de abril de 2026 (Geert Vanden Wijngaert/REUTERS)

De acuerdo con el propio Magyar, existen expectativas de alcanzar pronto un acuerdo preliminar. “Se han cerrado acuerdos en muchos temas importantes”, afirmó el jefe de gobierno en un video publicado en redes sociales, aunque reconoció la existencia de “cuestiones pendientes”.

La presidenta de la Comisión Europea adoptó una postura prudente antes del encuentro con Magyar. La portavoz del organismo, Paula Pinho, declaró en rueda de prensa que “se han celebrado una serie de reuniones entre los equipos de ambas partes para avanzar lo máximo posible” y generó incertidumbre sobre los resultados del encuentro: “¿Cuál será exactamente el resultado? Tendremos que esperar”.

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El caso húngaro se produce en un contexto donde la UE ya desbloqueó fondos para Polonia en 2024 luego de que el gobierno de Donald Tusk presentara garantías de reformas. No obstante, fuentes europeas advirtieron que las reformas en Hungría deberán ser prioritarias y que el proceso podría requerir tiempo.

Durante su gestión, Orbán mantuvo un control estricto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, colocando a aliados en posiciones clave.

Viktor Orbán, ex primer ministro de Hungría, comparece ante los medios de comunicación (Europa Press)

Ahora, el partido de Magyar dispone de una amplia mayoría en el Parlamento y ya impulsó reformas, entre ellas el rechazo, el miércoles, del plan de Orbán para retirar a Hungría de la Corte Penal Internacional.

En Bruselas, Magyar también se reunió el jueves con el primer ministro belga, Bart De Wever, y con el jefe de la OTAN, Mark Rutte. “Estamos trabajando, estamos luchando, estamos luchando por el último céntimo de euro”, expresó el primer ministro húngaro.

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En paralelo, la Comisión Europea manifestó su disposición a incorporar capacidad de defensa aérea y antimisiles en el segundo tramo del paquete de adquisiciones financiado por el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania.

Según detalló un portavoz comunitario en la rueda de prensa del jueves, el primer calendario de entregas del componente militar ya fue recibido y se asignará a la compra de drones. El representante de la Comisión Europea explicó que el segundo paquete, actualmente en discusión, podría definirse “en el transcurso del próximo mes” y ajustarse a las “necesidades más urgentes sobre el terreno”.

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(Con información de AFP)