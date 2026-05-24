Mundo

Varsovia prohíbe la venta nocturna de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana

Autoridades y encuestas señalan que la medida busca reducir incidentes por la noche y mejorar la convivencia urbana

Guardar
Google icon
Cartel de "Prohibición de venta de alcohol" en polaco en un escaparate. Un hombre camina por una calle mojada de Varsovia bajo luces de la ciudad al anochecer.
Las nuevas disposiciones de la ciudad polaca, vigentes a partir de junio de 2026, buscan disminuir incidentes urbanos asociados al consumo de bebidas (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir del 1 de junio del 2026, la capital de Polonia, Varsovia, establecerá nuevas reglas para la venta de alcohol con el objetivo de disminuir altercados y mejorar el orden público. La decisión, tomada por el Consejo del Ayuntamiento, forma parte del Programa Varsoviano de Noche Segura. El alcalde Rafał Trzaskowski reconoció que la medida surge tras años de debate y que espera resultados positivos para la ciudad.

Según el portal de noticia Euronews, datos otorgados por la Policía Municipal y la Policía Nacional, los distritos de Śródmieście y Praga Północ, donde ya se aplicó una restricción piloto, registraron una disminución de intervenciones nocturnas. Las autoridades remarcan que la experiencia previa demostró una mejora en la tranquilidad de esas zonas.

PUBLICIDAD

La prohibición excluye a bares, restaurantes y la zona libre de impuestos del aeropuerto Chopin, y se centra en el consumo callejero y el turismo del alcohol. El objetivo es frenar el desplazamiento dentro de la ciudad en busca de puntos de venta abiertos durante la noche. Según la agencia de noticias, la restricción fue impulsada tras reportes reiterados de incidentes nocturnos en zonas céntricas.

Opinión de los habitantes y consulta pública

Vista de una calle adoquinada mojada en Varsovia de noche, flanqueada por edificios con escaparates y farolas encendidas, con reflejos en el suelo.
Las calles de Varsovia, con sus negocios cerrados y aceras mojadas, reflejan el ambiente nocturno tras la prohibición de venta de alcohol para mejorar la seguridad ciudadana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las consultas públicas realizadas, cerca de 9.000 personas participaron y el 81% se mostró a favor de la restricción nocturna. De quienes apoyaron la medida, el 97% consideró que debía aplicarse en toda Varsovia y no solo en algunos distritos. “Gracias a esto habrá más tranquilidad”, expresó una vecina mayor.

PUBLICIDAD

Algunos habitantes recordaron que restricciones similares funcionaron en el pasado, como la prohibición de vender alcohol antes de las 13:00 introducida en 1982 y eliminada en 1990. Otros mencionaron la experiencia de países nórdicos, donde las reglas sobre la venta de alcohol han mostrado resultados positivos.

Las voces críticas, en su mayoría jóvenes, advierten sobre posibles consecuencias negativas, como el aumento del precio del alcohol en bares y restaurantes, o la dificultad para disfrutar del espacio público en verano. También señalaron el riesgo de que surjan mercados ilegales de alcohol.

Excepciones y debates sobre el consumo en espacios públicos

La normativa permite que los locales gastronómicos continúen vendiendo alcohol durante la noche, así como las tiendas libres de impuestos del aeropuerto. El consumo de bebidas alcohólicas en los bulevares del Vístula seguirá autorizado, una excepción vigente desde 2018 pese a la prohibición general de beber en espacios públicos.

Vista nocturna de una plaza adoquinada con edificios históricos iluminados a su alrededor, incluyendo un castillo o palacio con torres. El suelo mojado refleja las luces.
La decisión se toma en el marco de un programa de prevención y responde a reiterados reportes sobre conflictos sociales nocturnos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según vecinos consultados, parte de la población considera que deberían existir áreas donde los jóvenes puedan reunirse sin restricciones excesivas. Otros insisten en la necesidad de moderación y responsabilidad individual, y recuerdan que el verdadero problema radica en el comportamiento y no en la bebida en sí.

Control, sanciones y perspectivas futuras

La implementación de la prohibición nocturna se enmarca en una tendencia que ya adoptaron otras ciudades europeas en busca de reducir la violencia y los disturbios asociados al consumo excesivo de alcohol por la noche.

De acuerdo con las autoridades municipales, la experiencia en Śródmieście y Praga Północ sugiere que la reducción de la venta nocturna contribuye a bajar el número de intervenciones policiales y a mejorar el ambiente urbano. Según la Policía de la capital, este tipo de restricciones permitió disminuir los incidentes vinculados a peleas, vandalismo y ruido en la vía pública.

En el debate público, algunos vecinos expresaron temores sobre el posible surgimiento de mercados ilegales de alcohol, una preocupación que también apareció en experiencias similares de otras ciudades europeas.

Por su parte, el alcalde remarcó que la prioridad de la medida es proteger la seguridad y el bienestar de la comunidad, aunque reconoció que será necesario ajustar la normativa si surgen efectos no deseados.

De acuerdo con los datos recabados en la consulta pública, la mayoría de los habitantes prioriza la tranquilidad nocturna y la reducción de riesgos frente a la libertad de compra. Las autoridades insisten en que el cumplimiento de la nueva normativa será clave para evaluar su impacto real.

Los próximos meses mostrarán si Varsovia logra consolidar una convivencia más segura durante las noches, sumándose así a otras capitales europeas que ya avanzaron con políticas similares para afrontar los desafíos del consumo de alcohol en el espacio público

Temas Relacionados

Venta Nocturna AlcoholVarsoviaSeguridad CiudadanaEspacio PúblicoPoloniaNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

“He informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un trato, porque el tiempo está de nuestro lado”, señaló el presidente norteamericano en medio de la creciente expectativa internacional

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

Pezeshkian afirmó que los negociadores “jamás fallarán a la dignidad del país” mientras Washington y Teherán se acercan a un pacto que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz y la entrega del uranio altamente enriquecido iraní

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

El régimen de Irán ejecutó a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Mojtaba Kian fue ahorcado luego de ser acusado de haber enviado información relacionada con las unidades de la industria de defensa del país

El régimen de Irán ejecutó a un ciudadano acusado de espiar para EEUU e Israel durante el conflicto

Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”

Los principales países de la Unión Europea (UE) sostuvieron que el reciente ataque de Putin constituye una escalada peligrosa, y reiteraron su apoyo al refuerzo de la defensa de Kiev

Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”

Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia

El hombre de 39 años fue atacado mientras pescaba con arpón frente a la Gran Barrera de Coral. Es el tercer ataque mortal en el país en lo que va del año

Sus amigos lo vieron morir: un tiburón mató a un pescador en el segundo ataque mortal en una semana en Australia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

Madres buscadoras en México: 2025 fue el año más letal desde que comenzó la crisis

EN VIVO: Siga el minuto a minuto de los cierres de campaña de los candidatos presidenciales en Colombia

Comunidades indígenas de Guerrero denuncian “guerra de exterminio” en su contra por Los Ardillos: exigen desarticular al grupo criminal

Congestión vehicular por Maratón en Lima 42K: conductores van hasta Barranco o el Rímac para cruzar la avenida Arequipa

A qué torneos clasificó el América Femenil con el campeonato de CONCACAF

INFOBAE AMÉRICA

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

Trump dijo que EEUU no se precipitará a cerrar un acuerdo con Irán: “Las negociaciones avanzan de manera ordenada”

La Inteligencia Artificial asegura que el rostro de Ana Bolena no es el que se creía

La Galleria Borghese desató una polémica con su plan de ampliación para mostrar más obras maestras

El presidente de Irán advirtió que la aprobación final de cualquier acuerdo con EEUU depende del líder supremo iraní

Catarata Río La Fortuna en Costa Rica entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo según Tripadvisor

ENTRETENIMIENTO

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

“Todo el mundo quería dormir con él”: Jerry Hall recordó cómo era convivir con Mick Jagger durante sus años de mayor fama

Nicolas Cage reveló por qué acepta tanto papeles de héroe como de villano

Harrison Ford reveló qué lo impulsa a seguir trabajando: “Me encanta sentir miedo ante lo que no sé hacer del todo bien”

Estrellas que eligieron el anonimato: 7 figuras que se alejaron de la exposición pública

Scarlett Johansson: “El equilibrio entre trabajo y vida personal no existe; siempre hay un déficit en algún área”