Fuerte condena de Europa al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear: “Son actos terroristas abominables”

La Unión Europea expresó un fuerte repudio al ataque ruso contra Ucrania con misiles de capacidad nuclear (REUTERS/Stringe)

Los líderes europeos manifestaron este domingo un fuerte repudio al reciente ataque de Rusia contra Ucrania efectuado con misiles de capacidad nuclear. El bombardeo sacudió Kiev durante la noche del sábado, impactando zonas residenciales y dejando al menos dos muertos y 69 heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó los hechos como "actos terroristas abominables" tras el bombardeo que golpeó áreas habitadas de la capital ucraniana. Señaló que "Rusia se ha encontrado en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos“. Kallas condenó el empleo del misil hipersónico Oréshnik, diseñado para transportar ojivas nucleares, y aseguró que su uso “constituye una táctica política de intimidación y una imprudente política de riesgo nuclear”. Añadió que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea discutirán “cómo intensificar la presión internacional sobre Rusia” durante su próxima reunión informal en Chipre.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que el ataque ruso “pone de manifiesto la brutalidad del Kremlin y su desprecio tanto por la vida humana como por las negociaciones de paz”. Von der Leyen afirmó que la Unión Europea está “preparando más ayuda para reforzar los sistemas de defensa aérea” de Ucrania, en respuesta a los ataques.

Las autoridades europeas condenaron el uso del misil hipersónico Oréshnik en Kiev, considerado una imprudente táctica de intimidación nuclear. (AP/ARCHIVO)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, denunció que el ataque dañó “docenas de edificios residenciales y varias escuelas”, así como el Museo de Chernóbil, el Museo de Arte Nacional y el edificio donde tiene sus oficinas la radiotelevisión pública alemana ARD. Zelensky precisó que la mayoría de los misiles estaban dirigidos a la capital, a edificios residenciales y escuelas, y que el bombardeo “quemó un mercado de comida, uno de los más antiguos de Kiev”.

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Zelensky comunicó que tras el ataque nocturno habló con el presidente francés y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, y agradeció las muestras de apoyo internacional recibidas. Presidentes, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores de Austria, Estonia, Finlandia, Letonia, Moldavia, Albania y Canadá expresaron su respaldo a Ucrania tras el ataque.

Alemania y Francia denunciaron el aumento de la agresividad rusa, destacando la masiva ofensiva con misiles Oréshnik contra infraestructuras civiles en Ucrania. (REUTERS/ARCHIVO)

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, condenó el “grave ataque ruso” que golpeó infraestructuras civiles y resaltó el “aumento progresivo” del nivel de armamento utilizado. Expresó que “nuestra solidaridad va a la población ucraniana, que desde hace más de cuatro años sufre las dramáticas consecuencias de esta guerra de agresión”. Meloni manifestó la “firme condena” de su gobierno al ataque y aseguró que Italia continuará trabajando “con determinación” junto a sus socios europeos e internacionales para facilitar el camino hacia una paz “justa y duradera”.

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, condenó el último ataque masivo de Rusia contra Ucrania, en el que, según sus declaraciones, Moscú bombardeó “objetivos civiles” de forma “masiva” en vísperas de la fiesta cristiana del Lunes de Pentecostés. Merz destacó el uso del sistema de misiles Oréshnik como una “escalada sin escrúpulos” y aseguró que el gobierno federal condena enérgicamente esta acción. Alemania continúa apoyando a Ucrania, según indicó el jefe de gobierno alemán, país que ha contribuido con ayuda militar a Kiev.

El gobierno de Italia, encabezado por Giorgia Meloni, reafirmó su solidaridad con la población ucraniana e instó a facilitar una paz justa y duradera. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que “los ataques rusos se suceden contra objetivos civiles en Ucrania, como nuevamente esta noche”. Francia condena el ataque y el uso del misil balístico Oreshnik, que, según su declaración, reflejan “una forma de huida hacia adelante y el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia”. Macron reiteró la “determinación” de Francia para seguir apoyando a Ucrania y reforzar la seguridad de Europa.

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La Fuerza Aérea de Ucrania informó que en este bombardeo, Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos. Según el parte oficial, 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque, cuyo “principal objetivo” era Kiev.

El ataque dejó al menos dos muertos y 69 heridos solo en Kiev, según las autoridades ucranianas. El presidente Zelensky detalló que el bombardeo dejó “prácticamente destruido” el Museo de Chernóbil, además de causar daños en otras instituciones culturales. La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Moscú empleó 690 sistemas de ataque aéreo, incluidos misiles hipersónicos Oréshnik, y que el principal objetivo fue la capital. Fueron derribados 549 drones y 55 misiles rusos interceptados, conforme a los datos oficiales de Ucrania.

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