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Seis semanas varados en el Golfo: los 20.000 marineros atrapados por el bloqueo iraní llegan al límite

La tregua frágil en Medio Oriente no bastó para devolver la esperanza a las tripulaciones inmovilizadas frente al estrecho de Ormuz

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Imagen de archivo del petrolero Callisto anclado en el Estrecho de Ormuz, en Mascate, Omán. 10 marzo 2026 REUTERS/Benoit Tessier
Imagen de archivo del petrolero Callisto anclado en el Estrecho de Ormuz, en Mascate, Omán. 10 marzo 2026 REUTERS/Benoit Tessier

Desde hace más de seis semanas, unos 20.000 marineros permanecen varados a bordo de aproximadamente 2.000 buques en el golfo Pérsico, incapaces de cruzar el estrecho de Ormuz desde que Irán impuso su bloqueo efectivo a finales de febrero. El anuncio de una tregua despertó expectativas efímeras: pocas horas después del alto el fuego, las estelas de misiles interceptados volvían a surcar el cielo sobre los cascos fondeados frente a las costas de los Emiratos. La esperanza de una salida próxima había desaparecido antes de que pudiera asentarse.

Puedes intentar minimizar el impacto que esta situación tiene en tu salud mental, pero se está volviendo imposible”, relató a The Guardian un marinero a bordo de un petrolero. Lleva un mes comunicando a su capitán que se niega a atravesar el estrecho. A poca distancia, el esqueleto ennegrecido del petrolero kuwaití Al-Salmi, alcanzado por un misil iraní hace dos semanas, completa el paisaje. “Se trata de seguridad. Solo de seguridad”, dijo.

El colapso psicológico que describe no es un caso aislado. Según la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF), desde el inicio del conflicto llegaron más de 1.000 consultas de marineros en 300 buques distintos. El 20% correspondía a peticiones de repatriación; el resto, a dudas sobre salarios, víveres y atención médica. La red de bienestar ISWAN registró un incremento de entre el 15 y el 20% en las llamadas a sus líneas de apoyo.

A bordo del petrolero, el deterioro es palpable. Cerca del 90% de la tripulación desea ejercer su derecho a negarse a navegar, reconocido desde el 5 de marzo cuando el golfo Pérsico fue declarado Área de Operaciones de Guerra por la ITF y el Foro Internacional de Negociación Colectiva (IBF). Esa condición garantiza repatriación a cargo del armador y compensación de dos mensualidades. Al menos un tripulante sufrió lo que sus compañeros describieron como un “colapso mental”. El marinero llamó por primera vez a una línea de apoyo. “Me ayudó, aunque solo fuera para desahogarme con un desconocido”, dijo.

FOTO ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026 REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo
FOTO ARCHIVO: Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026 REUTERS/Stringer/File Photo/File Photo

La Organización Marítima Internacional (OMI) confirmó 21 ataques a buques comerciales, con 10 marineros muertos y varios heridos de gravedad. El secretario general del organismo, Arsenio Domínguez, describió ante cancilleres de más de 40 países una situación de “suministros menguantes, fatiga y estrés psicológico severo”, y calificó las condiciones de “inaceptables e insostenibles”. La OMI trabaja en un mecanismo de tránsito seguro, aunque su implementación depende de que la tregua se consolide.

El estrecho, con 39 kilómetros en su punto más angosto, concentraba antes del conflicto el 20% del comercio mundial de petróleo. Irán concedió paso a buques de China, Rusia, India e Iraq mediante acuerdos bilaterales, y exige al resto tarifas supervisadas por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, que en al menos un caso ascendieron a dos millones de dólares por tránsito. Los armadores deben pagar el doble del salario a los tripulantes en zona de riesgo y buscar relevos voluntarios, en muchos casos marineros ucranianos desplazados en Europa que necesitan el trabajo.

Para el marinero fondeado frente a los Emiratos, el retorno sigue siendo incierto. “Para irme, significa dejar todo lo que he conseguido. Para quedarme, significa que podría tener que regresar aquí algún día”, dijo. Antes de responder a esa pregunta, necesita llegar a casa.

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