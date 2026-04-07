La guerra mundial silenciosa: el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán es parte de un enfrentamiento global

Vehículos destruidos tras un ataque aéreo israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Tiro, Líbano, el 4 de abril de 2026. REUTERS/Adnan Abidi

El endurecimiento de los conflictos en Medio Oriente y Europa no representa episodios aislados, sino la manifestación de una guerra mundial en curso que, según el experimentado inversor global Ray Dalio, no tendrá un desenlace próximo. Dalio sostiene que la tendencia a enfocarse en lo inmediato, como la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, difumina la percepción de un fenómeno mucho más amplio y duradero: la erosión del orden internacional establecido tras 1945 y la aparición de una nueva dinámica regida por la fuerza y las alianzas estratégicas.

El análisis de Dalio parte de su experiencia de más de cinco décadas observando los mercados y la historia económica mundial. Considera que los acontecimientos recientes en el estrecho de Ormuz, la acumulación de tropas y el debate sobre la capacidad nuclear de Irán son solo síntomas de una transformación global más profunda. De acuerdo con Dalio, el conflicto actual involucra a la mayoría de las grandes potencias y se extiende más allá de los combates directos, abarcando guerras económicas, tecnológicas y de influencia geopolítica.

Una guerra mundial de múltiples frentes y sin fecha de término

Vista de Beirut cubierta de polvo, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbolá, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Beirut, Líbano, 3 de abril de 2026. REUTERS/Raghed Waked

El inversor identifica una serie de conflictos entrelazados —desde la guerra entre Rusia y Ucrania, pasando por el enfrentamiento en Gaza y la tensión en la península arábiga— que, en conjunto, configuran una estructura de guerra mundial clásica. En estos escenarios, grandes potencias nucleares y alianzas formales reconfiguran el equilibrio global a través de acciones militares directas y “guerras no convencionales” como sanciones, bloqueos comerciales y competencia tecnológica.

La perspectiva de que estos conflictos se resolverán rápidamente es, según Dalio, ilusoria. Los mercados y analistas tienden a descontar una vuelta a la normalidad una vez terminen las hostilidades más visibles, pero él advierte que el proceso es mucho más largo y turbulento. En este contexto, el futuro del estrecho de Ormuz y la disposición de los países a arriesgar recursos y vidas para controlar puntos estratégicos tendrán consecuencias globales de enorme alcance.

Para comprender qué está ocurriendo y qué podría suceder, Dalio sugiere observar cómo se están alineando los bloques internacionales. Afirma que existen indicadores objetivos —como tratados, votos en la ONU y lazos económicos— que permiten rastrear la formación de alianzas. Señala, por ejemplo, la colaboración entre China, Rusia, Irán y otros países, en oposición a la coalición integrada por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel, Japón y Australia.

Alianzas, recursos energéticos y ganadores relativos

Iraquíes chiítas participan en una manifestación de solidaridad con Irán y en contra de Israel y Estados Unidos, en medio de las crecientes tensiones regionales derivadas del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Bagdad, Irak, el 3 de abril de 2026. REUTERS/Thaier Al-Sudani

La posición de China en este entramado es especialmente relevante. Dalio explica que, aunque se argumenta que China sería la mayor perjudicada si se cierra el paso por Ormuz, en realidad la relación energética con Irán y Rusia otorga a Beijing ventajas considerables. El gigante asiático consume entre el 80 y el 90% del petróleo iraní y cuenta con reservas estratégicas de hasta cuatro meses de consumo, lo que reduce su vulnerabilidad ante los bloqueos.

Por otro lado, Estados Unidos, al ser exportador neto de energía, mantiene una ventaja económica relativa en este escenario. Estos factores, sumados a los vínculos diplomáticos y comerciales, refuerzan la hipótesis de Dalio de que China y Rusia emergen como ganadores relativos, al menos en el corto y mediano plazo, de la dinámica actual.

Para quienes se preguntan qué implica la actual crisis entre Estados Unidos, Israel e Irán, Dalio lo resume así: no se trata de un conflicto aislado, sino de una fase temprana de una guerra mundial que involucra a varias potencias y que reconfigurará el orden internacional en los próximos años. El desenlace no será inmediato ni predecible, y las repercusiones económicas, políticas y militares se sentirán en todo el planeta.

Lecciones de la historia y nuevos riesgos de sobreextensión

Partidarios de los hutíes se manifiestan en solidaridad con Irán, mientras continúa el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Saná, Yemen, el 3 de abril de 2026. REUTERS/Khaled Abdullah

A través del estudio de ciclos históricos, Dalio identifica patrones repetidos: el poder dominante comienza a perder fuerza relativa frente a nuevos actores ascendentes, lo que lleva a una pugna prolongada tanto en el terreno económico como militar. En el caso actual, subraya la sobreextensión de Estados Unidos, que mantiene alrededor de 800 bases militares en hasta 80 países, en contraste con la presencia global mínima de China.

Esta dispersión de recursos implica que, si Washington enfrenta guerras en varios frentes —como en Medio Oriente y Asia—, su capacidad de respuesta se debilita. Según Dalio, esto ya está generando dudas entre los países que dependen de la protección estadounidense y podría incentivar a otras naciones a reconsiderar su posición estratégica y buscar alternativas para su defensa, incluyendo la adquisición de armas nucleares.

El ciclo clásico que describe Dalio incluye etapas como la formación de alianzas, el aumento de guerras por poder, el control de cadenas de suministro, la utilización de tecnologías bélicas y la aparición de conflictos simultáneos en múltiples regiones. El resultado es un proceso de transición donde el viejo orden se desmorona y surgen nuevas reglas dominadas por la fuerza, no por acuerdos multilaterales.

El factor determinante: la capacidad de resistir el sufrimiento

Buques cisterna permanecen anclados debido a la disminución del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Mascate, Omán. 10 de marzo de 2026. REUTERS/Benoit Tessier

Dalio enfatiza que la victoria en estos conflictos no depende solo del poder militar o económico, sino de la capacidad de los países para soportar el dolor y la presión durante periodos prolongados. En su opinión, Estados Unidos, pese a su potencia, es también la nación más vulnerable a la fatiga, mientras que las autocracias suelen resistir mejor la adversidad gracias a su control interno.

Esta observación se apoya en ejemplos históricos, como la intervención china en Corea o la resistencia vietnamita, donde el desenlace no se decidió por la fuerza bruta, sino por la persistencia y la disposición a sostener el conflicto hasta que el adversario renunció a sus objetivos.

Un mundo sin árbitro y la vuelta al “poder hace la ley”

Restos de un avión estadounidense y el rotor de un helicóptero en Isfahán, Irán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán. Redes sociales/vía REUTERS

El análisis de Dalio concluye con una advertencia: el sistema internacional actual ya no está regido por una potencia dominante capaz de imponer reglas y garantizar la estabilidad. En su lugar, el mundo transita hacia una lógica donde cada bloque actúa según su propia fuerza y conveniencia, reproduciendo dinámicas propias de épocas anteriores a 1945.

Para Dalio, la clave está en reconocer que los indicadores que anticipan grandes conflictos —como la acumulación de armas, el aumento de sanciones, la polarización política y la presión económica— ya están presentes. La historia demuestra que, en estos ciclos, los conflictos tienden a intensificarse antes que a resolverse, y que el final suele llegar solo cuando una de las partes logra una victoria incuestionable y rediseña el orden global.

El mensaje de Dalio es claro: el mundo enfrenta una transformación profunda, donde la resiliencia y la capacidad de adaptación serán más valiosas que la simple acumulación de poder. Comprender los ciclos históricos y los indicadores actuales es, para él, el único modo de prepararse para una era marcada por la incertidumbre y la rivalidad entre grandes potencias.