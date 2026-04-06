Mundo

Tras un robo internacional al Museo Drents, un casco de oro de 2.500 años es recuperado en Países Bajos

La pieza, emblema de la cultura dacia, fue hallada luego de una operación policial y acuerdos judiciales. Será restituida a Rumania, junto con dos brazaletes

Guardar
Las autoridades de Países Bajos y Rumania lograron restituir un artefacto arqueológico de gran relevancia mediante la colaboración con los implicados en el robo, aunque una de las piezas sustraídas permanece extraviada (Aleksandar Furtula/AP)
Las autoridades de Países Bajos y Rumania lograron restituir un artefacto arqueológico de gran relevancia mediante la colaboración con los implicados en el robo, aunque una de las piezas sustraídas permanece extraviada (Aleksandar Furtula/AP)

Los fiscales de los Países Bajos y Rumania presentaron ante la prensa un artefacto de valor incalculable: el casco de oro de Coțofenești, de 2.500 años de antigüedad, que había sido sustraído en enero de 2025 del Museo Drents, en Assen, junto con tres brazaletes de oro durante un asalto que conmocionó al mundo del arte y la arqueología europea.

Según el diario británico The Guardian, la recuperación se realizó bajo estrictas medidas de seguridad. Policías encapuchados y armados vigilaron el casco durante su presentación en la ciudad de Assen, mientras los fiscales detallaron el proceso y devolvieron la pieza a manos de las autoridades. El casco y los brazaletes formaban parte de una colección prestada por el Museo Nacional de Historia de Rumania para una exposición internacional destinada a difundir el legado de la cultura dacia.

Cómo fue recuperado el casco dacio

De acuerdo con Robert van Langh, director del Museo Drents, el valor histórico y cultural del casco es incalculable. “En el casco dorado de Coțofenești, como pueden ver, se representan dos ojos. Su función es proteger tanto al portador como al propio casco del mal de ojo y de la mala suerte. Han cumplido su cometido con éxito durante siglos, e incluso hoy en día parecen demostrar su eficacia”, explicó Van Langh al diario británico.

La pieza, fechada alrededor del año 450 a.C., representa uno de los hallazgos centrales de la cultura dacia, anterior a la conquista romana de la región.

Brazalete de oro antiguo en espiral con siete vueltas y extremos finamente decorados con motivos de hojas y plumas, exhibido sobre un fondo liso
Las investigaciones conjuntas entre fiscales y policías de ambos países permitieron recuperar parte de los objetos dacios desaparecidos y avanzar en la protección del patrimonio cultural rumano (AP)

Desde ese punto, la investigación sobre el robo se desarrolló bajo intensa presión diplomática. Tras la desaparición de los objetos, la policía neerlandesa arrestó a tres sospechosos pocos días después del asalto. Las audiencias preliminares avanzaron con hermetismo y el proceso judicial está programado para comenzar a finales de abril.

Según el portal de noticias, las autoridades ofrecieron reducir la condena a uno de los implicados si revelaba el paradero de los tesoros, y un agente encubierto simuló ser un criminal dispuesto a pagar 400.000 euros por la información.

El acuerdo judicial y la cooperación internacional

El fiscal rumano Rareș Stan confirmó que el casco y dos de las pulseras fueron recuperados el 1 de abril, tras un acuerdo judicial con la fiscalía neerlandesa y la colaboración de los acusados. “Si hubiera sido una broma del Día de los Inocentes, habría sido una broma de muy mal gusto”, ironizó Corien Fahner, fiscal general de Noord-Nederland, durante la presentación del hallazgo.

La operación fue posible gracias a la cooperación entre los cuerpos policiales de ambos países y a la presión ejercida por el gobierno rumano, que desde el inicio de la investigación exigió el retorno de sus bienes culturales. La indemnización de 5,7 millones de euros pagada por la aseguradora tras el robo está ahora sujeta a revisión, ya que el gobierno rumano deberá reembolsar total o parcialmente el importe según el estado y la cantidad de objetos recuperados.

La restitución parcial de los objetos robados en el Museo Drents ha reabierto discusiones sobre la seguridad de las colecciones y la responsabilidad institucional en la protección de bienes históricos
La restitución parcial de los objetos robados en el Museo Drents ha reabierto discusiones sobre la seguridad de las colecciones y la responsabilidad institucional en la protección de bienes históricos

Arthur Brand, detective de arte neerlandés, remarcó que la rápida detención de los sospechosos resultó clave para evitar que las piezas fueran fundidas o vendidas en el mercado negro. “Sospechábamos que no lo habían fundido porque los sospechosos fueron arrestados con mucha rapidez, a los cuatro días del robo”, señaló.

Impacto cultural y debate sobre el patrimonio

La recuperación del casco de Coțofenești reactivó el debate sobre la seguridad de las colecciones en préstamo y la responsabilidad de los museos al exhibir bienes de alto valor. Ernest Oberländer-Târnoveanu, exdirector del Museo Nacional de Historia de Rumania y responsable de autorizar el préstamo, fue destituido tras el robo, pero defendió su decisión. Tras la recuperación, expresó su alivio y gratitud por el trabajo de todos los que participaron en la búsqueda.

Por su parte, Bianca Frölich, experta en arte y antigüedades, subrayó que “objetos como estos son testimonios de una cultura que se sitúa en una encrucijada del mundo antiguo”. La civilización dacia, ubicada geográficamente entre las esferas griega, escita y romana, dejó un legado material escasamente documentado. La calidad del casco y los brazaletes, según Frölich, proporciona evidencia tangible de la sofisticación y riqueza simbólica de los dacios.

A pesar de la recuperación, aún falta localizar una de las pulseras robadas. El fiscal rumano Rareș Stan manifestó su confianza en que el último objeto pendiente será hallado y restituido al pueblo rumano. Mientras tanto, la investigación continúa y el proceso judicial contra los acusados avanza en los tribunales neerlandeses.

Van Langh informó que el casco presenta daños menores, incluida una abolladura y el desprendimiento de una reparación previa con pegamento, pero aseguró que podrá ser restaurado en poco tiempo. Los brazaletes, en cambio, se encuentran en perfecto estado. La intención de las autoridades es que, una vez concluidos los trámites legales y la restauración, las piezas vuelvan a exhibirse en Rumania.

Temas Relacionados

Países BajosMuseo Drentscasco de CoțofeneștiRumaniaNewsroom BUE

Últimas Noticias

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el sur de Israel con misiles y drones en coordinación con Irán y Hezbollah

El vocero del grupo extremista, Yahya Sarea, afirmó que la acción alcanzó objetivos en Eilat y advirtió que las hostilidades continuarán

Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el sur de Israel con misiles y drones en coordinación con Irán y Hezbollah

Moscú confirmó el ataque de Ucrania contra el mayor nodo petrolero ruso del Mar Negro

Drones de ala fija golpearon de madrugada la terminal Sheskharis y las instalaciones del Consorcio del Oleoducto del Caspio, que concentra cerca del 1% del suministro mundial de crudo y canaliza el 80% de las exportaciones de petróleo de Kazajistán

Moscú confirmó el ataque de Ucrania contra el mayor nodo petrolero ruso del Mar Negro

Cómo fue el operativo secreto que montó Estados Unidos para rescatar a su piloto derribado en Irán

En Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont relató cómo Estados Unidos improvisó una base, desplegó comandos y recurrió a maniobras de desinformación para rescatar a su piloto tras el derribo de un F-15 en Irán, cerca de una central nuclear

Cómo fue el operativo secreto que montó Estados Unidos para rescatar a su piloto derribado en Irán

El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

Una operación nocturna dirigida por fuerzas de Kiev impactó tanto en un buque de guerra en el puerto de Novorossíisk como en una instalación energética cercana a Crimea

El ejército ucraniano atacó una fragata rusa y una plataforma petrolífera en el mar Negro

Qué buscan los halcones cuando aparecen en los jardines de las casas y qué especies cazan

Expertos documentaron escenas de depredación mediante fotos y hallaron patrones ecológicos clave en áreas residenciales de Norteamérica

Qué buscan los halcones cuando aparecen en los jardines de las casas y qué especies cazan
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cruz Azul vs LAFC: cuándo, dónde y a qué hora ver en VIVO los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

Cruz Azul vs LAFC: cuándo, dónde y a qué hora ver en VIVO los Cuartos de Final de la Concachampions 2026

Desarticulan red familiar que se infiltró en los sindicatos y extorsionó a transportistas y colegios en VMT

Ocho de cada diez fallecidos por neumonía en Perú son adultos mayores: ¿Cómo evitar la alta mortalidad?

¿Bajará la gasolina en abril? El nuevo anuncio de Profeco sobre los precios y el subsidio del gobierno

La causa contra tres comisarios porteños por pedir coimas a Casas de Cambio quedó en la Justicia Federal

INFOBAE AMÉRICA
Cómo fue el operativo secreto que montó Estados Unidos para rescatar a su piloto derribado en Irán

Cómo fue el operativo secreto que montó Estados Unidos para rescatar a su piloto derribado en Irán

Catar reprocha a Irán su falta de consideración por la seguridad del Golfo por los ataques

La tripulación de Artemis II bate el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra en el espacio

SURA Investments y BTG Pactual levantarán en Chile hasta 173,3 millones con dos fondos de crédito privado

Joshua Kimmich: "Real Madrid y Bayern son los dos clubes más grandes del mundo"

ENTRETENIMIENTO

“El señor de las moscas”: así luce la próxima adaptación del clásico en el tráiler oficial

“El señor de las moscas”: así luce la próxima adaptación del clásico en el tráiler oficial

Meryl Streep y Anne Hathaway se enfrentan de nuevo en el tráiler final de “El diablo viste a la moda 2″

Cuál es el secreto detrás de la fuerza de AC/DC según Angus Young

Spotify lanzará la película del concierto de Bad Bunny en Tokio

Halle Bailey se refirió a las críticas racistas tras protagonizar La Sirenita y cómo logró sobreponerse: “Aprendí a ignorar el ruido”