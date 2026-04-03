Israel advirtió que tomará represalias contra Hezbollah tras un nuevo ataque masivo con 100 cohetes

La escalada ocurre en medio de tensiones regionales con Irán como actor clave en el conflicto (EFE)

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó un mensaje directo al grupo terrorista libanés Hezbollah y a su líder, Naim Qassem, tras los más recientes ataques con cohetes perpetrados por la organización libanesa contra el norte del país.

Israel advirtió que Hezbollah y su máximo dirigente “pagarán un precio muy alto” por la ofensiva, que coincidió con la celebración de la Pascua judía y provocó la activación de alarmas en varias localidades fronterizas.

La madrugada del jueves marcó el inicio de un ataque masivo con alrededor de 100 proyectiles disparados desde el sur del Líbano hacia distintas zonas del norte israelí. Las ciudades de Kiryat Shmona, Al-Malikiyah, Yir’on y Even Menachem fueron algunas de las más afectadas, de acuerdo con la televisión Al Manar, afiliada a Hezbollah.

Un nuevo intercambio de fuego entre Israel y fuerzas libanesas dejó daños y heridos en la frontera norte (Reuters)

Katz afirmó que el líder de Hezbollah “acabará en las profundidades del infierno” junto a figuras como Hasán Nasrallah y Alí Khameneí, el ex jefe de Hezbollah y el ex líder supremo iraní, ambos eliminados por Israel.

Israel Katz aseguró que la ofensiva militar continuará hasta erradicar la presencia de milicias enemigas en el sur del Líbano (Reuters)

Por otro lado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantuvieron a la población civil en alerta y reforzaron la presencia militar en la frontera norte.

El gobierno israelí ya había anticipado que la ofensiva terrestre buscaría controlar el área hasta el río Litani, equivalente a cerca del 8% del territorio libanés.

Desde el 2 de marzo, Hezbollah sostiene enfrentamientos con Israel en respaldo a la república islámica iraní, constituyendo la segunda confrontación de gran escala entre ambas partes en solo dieciocho meses.

Miles de residentes del norte de Israel debieron refugiarse ante las alarmas de ataque aéreo (Reuters)

La escalada bélica coincidió con un endurecimiento de la represión interna en Irán. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron un aumento de las ejecuciones desde el comienzo del nuevo conflicto.

En los primeros meses de 2026, la organización Iran Human Rights registró al menos 145 ejecuciones confirmadas y reportó más de 400 adicionales sin verificación pública, en un contexto de opacidad judicial y restricciones al acceso de información.

Organizaciones de derechos humanos reportan un aumento de ejecuciones en Irán desde que comenzó el nuevo conflicto regional (EFE)

El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para derechos humanos en Irán indicó que apenas el 7 % de los casos se hicieron públicos, mientras que la cifra real podría superar las 2.000 ejecuciones en 2025.

Amnistía Internacional denunció que a numerosos prisioneros se les negó el acceso a abogados y la información sobre los cargos en su contra. Además, en ciudades como Isfahán, se registraron ejecuciones públicas de jóvenes acusados de “guerra contra Dios” y espionaje.

Más de 145 personas fueron ejecutadas en Irán en 2026 según datos independientes (AP)

El primer vicejefe del sistema judicial iraní, informó que las sentencias por las protestas ya estaban siendo ejecutadas y que no habría clemencia para los condenados.

La presión sobre las familias de los detenidos aumentó mediante advertencias para que no difundieran información sobre los procesos ni contactaran a medios internacionales.

(Con información de EFE)