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Israel dio detalles de cómo será la zona de amortiguación en El Líbano para proteger su frontera norte hasta el río Litani

El ministro de Defensa advirtió que los más de 600.000 residentes libaneses evacuados no podrán regresar hasta que se garantice la seguridad de los residentes de la zona límitrofe de Israel

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Israel establecerá una zona de amortiguación en el Líbano

Israel establecerá una zona de seguridad en el sur del Líbano y mantendrá el control de toda la región hasta el río Litani una vez que finalice el conflicto con los militantes de Hezbollah, declaró el martes 31 de marzo el ministro de Defensa israelí.

“Al finalizar la operación, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) controlarán la zona hasta el río Litani, incluidos los puentes que aún se conservan sobre él, eliminando a las fuerzas de Radwan que se infiltraron en la zona y destruyendo todas las armas encontradas”, afirmó Israel Katz en un comunicado tras una evaluación de seguridad, calificando la zona como una «zona de seguridad».

Las fuerzas de Radwan son una unidad militar de élite de Hezbollah.

Katz añadió que los más de 600.000 residentes libaneses evacuados hacia el norte no podrán regresar al sur del Litani hasta que se garantice la seguridad de los residentes del norte de Israel.

Con ese fin, “todas las viviendas en los pueblos cercanos a la frontera en Líbano serían destruidas, siguiendo el modelo de Rafah y Beit Hanoun en Gaza, para eliminar permanentemente las amenazas cerca de la frontera para los residentes del norte” en Israel, dijo Katz.

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Además, el ministro reiteró que los cientos de miles de desplazados del sur no podrán regresar a sus casas “hasta que se garantice la seguridad” de los habitantes del norte de Israel y que “todas las viviendas en las aldeas cercanas a la frontera” serán demolidas siguiendo el modelo gazatí.

En concreto, Katz dijo que el ‘modus operandi’ será el mismo que el aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, extremo sur y norte respectivamente, arrasadas por Israel en estos dos años de ofensiva por tierra, mar y aire. Ambas permanecen ahora bajo su control militar.

“Estamos decididos a separar al Líbano de la influencia iraní, a erradicar la amenaza que representa Hezbollah y a cambiar definitivamente la situación en el Líbano con una presencia de seguridad”, añadió el ministro, al igual que “en Siria y Gaza”.

El Ejército israelí dijo este viernes en un comunicado haber iniciado una nueva oleada de ataques en Beirut contra la infraestructura “terrorista” de la milicia chií Hezbollah.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah (REUTERS/Raghed Waked)
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí, en medio de la escalada de hostilidades entre Israel y Hezbollah (REUTERS/Raghed Waked)

En el comunicado, el Ejército no da más detalles de estos bombardeos si bien los suburbios del sur de la capital libanesa, considerados bastión de Hezbollah, han sido objetivo en estas últimas semanas de los ataques israelíes.

Sin embargo, la zona más castigada del Líbano sigue siendo el sur del país no solo por estar expuesta a una campaña masiva de bombardeos constantes, sino porque las tropas israelíes han ido avanzando en estos últimos días para apoderarse de todo el territorio que queda al sur del río Litani.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha reiterado en varias ocasiones que los cientos de miles de desplazados del sur del Líbano no podrán regresar a sus casas hasta que tengan “seguridad” los ciudadanos del norte de Israel.

(Con información de Reuters y EFE)

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