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Israel realizó la primera operación transfronteriza con alpinistas para desmantelar objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano

El operativo, coordinado por la Brigada de Montaña 810, permitió a los efectivos recolectar información de inteligencia y destruir infraestructuras del grupo terrorista en la frontera norte

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El Ejército israelí realizó una incursión transfronteriza por Líbano en busca de infraestructuras terroristas de Hezbollah

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo sobre la primera operación transfronteriza de la Unidad Alpinista, realizada desde el Hermón sirio hasta el sur del Líbano. La misión, dirigida por la Brigada de Montaña 810, tuvo como propósito frustrar los intentos de organizaciones terroristas de establecerse en la zona fronteriza libanesa.

La operación se desarrolló en un terreno montañoso complejo, donde los combatientes cruzaron la nieve para acceder al Monte Dov en el sur del Líbano. Los comunicados de las FDI en X detallaron que la unidad llevó a cabo tareas de exploración del área, recolección de información de inteligencia y localización y desmantelamiento de infraestructuras terroristas atribuidas a Hezbollah.

Tres soldados con camuflaje de nieve y esquís suben una colina nevada bajo un cielo oscuro y estrellado en la noche. Largas sombras se proyectan sobre la nieve
La Brigada de Montaña 810 lideró el operativo destinado a frustrar intentos de organizaciones terroristas en la frontera entre Israel y Líbano.

Por primera vez, fuerzas de la Unidad Alpinista israelí cruzaron desde el Hermón sirio hasta el Monte Dov, en territorio libanés, para impedir el afianzamiento de organizaciones consideradas terroristas en la frontera norte. Este despliegue incluyó la utilización de capacidades y herramientas especializadas propias de comandos de montaña.

Durante la operación, los efectivos de la Brigada de Montaña 810 emplearon técnicas y equipamiento especializado para sortear las condiciones extremas del terreno nevado y cumplir con los objetivos asignados. El operativo incluyó la recopilación de datos de inteligencia y la destrucción de instalaciones identificadas como amenazas para la seguridad de Israel.

Tres soldados con camuflaje de nieve y esquís suben una colina nevada bajo un cielo oscuro y estrellado en la noche. Largas sombras se proyectan sobre la nieve
La operación incluyó recolección de inteligencia y destrucción de instalaciones consideradas amenazas para la seguridad de Israel.

Las FDI señalaron que este tipo de acciones buscan salvaguardar la seguridad de la ciudadanía, en especial de los residentes del norte del país, ante la actividad de organizaciones hostiles en la frontera. “Las fuerzas continúan desplegadas en la región para proteger la seguridad de los ciudadanos del Estado de Israel y, en particular, de los residentes del norte”, comunicaron los portavoces militares.

La difusión de fotos y videos captados durante la operación acompañó los comunicados emitidos en redes sociales, mostrando las condiciones del entorno y las maniobras llevadas a cabo por la Unidad Alpinista. Esta intervención representa la primera actividad transfronteriza documentada de la unidad desde el Hermón sirio hacia el Líbano, según informaron las FDI.

Operaciones en Irán

Las fuerzas armadas israelíes aseguraron este domingo estar a “días” de completar sus objetivos en la destrucción de las capacidades de producción de armas de Irán, aunque aclararon que restan objetivos en otras áreas de su ofensiva contra la República Islámica. El portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, declaró: “En unos días podremos terminar el trabajo contra los objetivos prioritarios en la familia de la producción”. No obstante, subrayó que la misión en Irán no concluye ahí, ya que persisten otros focos como las capacidades nucleares iraníes, el arsenal de misiles balísticos y los centros de mando.

Las Fuerzas de Defensa de Israel completaron una oleada de ataques en Teherán
Los esfuerzos militares israelíes se han enfocado recientemente en eliminar capacidades nucleares, misiles balísticos y centros de mando iraníes.

Según información recogida por The Times of Israel, Israel estima haber destruido cerca del “90 % de las infraestructuras para el desarrollo de armas que amenazan a Israel”. Fuentes oficiales israelíes indicaron que el Ejército ha lanzado más de 8.500 ataques en Irán desde el inicio del conflicto, apuntando a más de tres mil objetivos, entre ellos centros de mando, la industria armamentística y, con mayor frecuencia en los últimos días, las capacidades nucleares del país.

En los últimos días, las operaciones israelíes han cambiado de enfoque. Desde que Estados Unidos e Irán entablaron conversaciones hacia un posible cese de hostilidades, Israel ha dirigido sus ataques principalmente contra objetivos militares y no políticos. Esta estrategia fue confirmada por altos mandos militares israelíes.

En el frente con el Líbano, Shoshani afirmó que las tropas israelíes permanecen desplegadas mayoritariamente en la frontera. Parte del contingente ha llevado a cabo incursiones y operaciones “selectivas” en territorio libanés. El portavoz evitó precisar si las fuerzas israelíes han avanzado más de ocho kilómetros dentro del sur de Líbano durante estos operativos.

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