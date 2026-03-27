ARCHIVO: Un letrero de Semiconductor Manufacturing International Corp. en la sede de la empresa en Shanghái, China, el sábado 19 de diciembre de 2020 (Bloomberg)

Los reportes de dos altos funcionarios de Estados Unidos sobre el suministro de herramientas de fabricación de chips de Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) a Irán han intensificado las inquietudes diplomáticas y económicas en el contexto del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, según informó Taipei Times.

La compañía, mayor productora de semiconductores de China -y que responde al régimen- habría comenzado estos envíos hace un año, en una instancia que podría afectar la posición internacional de Beijing respecto a los controles tecnológicos y las sanciones comerciales.

Un funcionario estadounidense citado por Taipei Times afirmó que no existe “motivo para creer que alguno de estos envíos se haya detenido”, al mismo tiempo que subrayó que la colaboración entre SMIC e Irán comprende “con casi total seguridad entrenamiento técnico en tecnología de semiconductores de SMIC”.

Aunque los funcionarios optaron por el anonimato dadas las restricciones de información del gobierno estadounidense, resaltaron que las herramientas proporcionadas pueden integrarse en la industria militar iraní y aplicarse a cualquier sistema electrónico que requiera circuitos integrados.

SMIC bajo sanción y la reacción de Beijing

Desde 2020, SMIC ha estado incluida en la lista de restricciones comerciales de Estados Unidos, tras acusaciones de vínculos con el complejo militar chino. Esta medida limita el acceso de la empresa a exportaciones estadounidenses, principalmente equipamiento avanzado fabricado por firmas como Lam Research, KLA y Applied Materials.

ARCHIVO: Personas visitan un stand de Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), en la Exposición Internacional de Semiconductores de China (IC China 2020) en Shanghái, China, el 14 de octubre de 2020 (Reuters)

En 2024, el gobierno del expresidente Joe Biden reforzó estas sanciones, bloqueando el ingreso de tecnología estadounidense a la fábrica más avanzada de SMIC después de que esta desarrolló un chip sofisticado para el teléfono Mate 60 Pro de Huawei.

Frente a los señalamientos estadounidenses, el régimen de China sostiene que mantiene “comercio normal” con Irán. Al margen de la disputa sobre presuntos abastecimientos militares, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, realizó un llamado reciente para que “todas las partes aprovechen cualquier oportunidad de iniciar negociaciones de paz cuanto antes”, conforme detalló Taipei Times. SMIC, por su parte, rechaza toda relación con el aparato militar chino.

Implicancias en el conflicto y respuesta internacional

Las acusaciones hacia SMIC emergen en un escenario de creciente tensión: la operación militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero ha provocado un alza en los precios internacionales del petróleo y acrecentado el temor a una inflación global. Además, el mes anterior se conoció que Irán está próximo a concretar un acuerdo con China para adquirir misiles de crucero antibuque, precisamente cuando Washington desplegó una flota naval cerca de la costa iraní y escaló la presión sobre Teherán.

Las fuentes consultadas por el medio taiwanés no aclararon si las herramientas enviadas a Irán provienen de tecnología o componentes de origen estadounidense, un detalle que resultaría crucial para determinar la violación de sanciones impuestas por Washington.

El siguiente bloque responde de manera precisa y autónoma a los hechos centrales informados: SMIC, el mayor fabricante de chips de China, ha sido acusado por altos funcionarios estadounidenses de suministrar herramientas de fabricación de semiconductores y brindar capacitación técnica al sector militar de Irán desde hace aproximadamente un año. El gobierno chino sostiene que la relación se limita al comercio regular, mientras Estados Unidos refuerza sanciones para bloquear el desarrollo tecnológico-militar tanto en China como en Irán.

El potencial uso de estas herramientas en la industria de defensa iraní añade una dimensión estratégica al conflicto de Oriente Medio, donde la competencia tecnológica, los recursos energéticos y la estabilidad financiera global convergen en un momento de máxima volatilidad.