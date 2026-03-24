Mundo

Israel asumirá el control del territorio del Líbano desde el río Litani hacia el sur para garantizar la seguridad

La operación busca evitar la reagrupación de los terroristas Hezbollah y restringe el acceso de la población expulsada, mientras se destruyen infraestructuras consideradas esenciales para el desplazamiento y aprovisionamiento del grupo proiraní

Guardar
Israel anunció que el ejército tomará el control del sur del Líbano hasta el río Litani

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció la creación de una zona de seguridad en el sur del Líbano hasta el río Litani, con el objetivo de eliminar la amenaza de Hezbollah. Katz afirmó que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mantendrán su presencia militar en la zona hasta que se garantice la seguridad de los habitantes del norte de Israel. El anuncio se realizó tras una reunión con el jefe del Estado Mayor de las FDI, Eyal Zamir, y altos mandos militares.

Katz explicó que las FDI continuarán operando en el Líbano contra Hezbollah y que los residentes desplazados del sur del Líbano no podrán regresar al área al sur del Litani hasta que no exista amenaza para el norte de Israel. El ministro reafirmó el control israelí sobre la franja comprendida entre la Línea Azul —frontera de facto— y el río Litani, donde se concentra la operación militar y la infraestructura de Hezbollah.

La decisión implica el desplazamiento
La decisión implica el desplazamiento forzado de miles de civiles libaneses y la prohibición de su retorno mientras persista la amenaza de Hezbollah (REUTERS/ Stringer)

La ONU considera esta región una zona desmilitarizada, con presencia permitida solo para la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) y el Ejército libanés.

La decisión implica el desplazamiento forzado de la población civil libanesa que residía en la región. Katz remarcó que no se permitirá el retorno de civiles mientras haya presencia de Hezbollah o amenazas de misiles. Las FDI han destruido todos los puentes sobre el río Litani utilizados por Hezbollah para mover efectivos y armas, y controlan los restantes para limitar la movilidad y el aprovisionamiento del grupo armado.

infografia

La zona de seguridad abarca la franja entre la Línea Azul y el río Litani, de donde la población fue expulsada y donde las FDI operan contra la infraestructura y miembros de Hezbollah. Israel sostiene que el grupo utiliza esta área para planificar y ejecutar ataques contra su territorio.

En las últimas horas, las FDI localizaron y destruyeron un pozo de túnel de Hezbollah en el monte Dov, además de demoler varias estructuras empleadas por el grupo. También atacaron un cruce estratégico sobre el río Litani, utilizado para el desplazamiento y transporte de armamento. Estas operaciones buscan cortar las rutas logísticas y limitar la capacidad de ataque de Hezbollah.

El ejército israelí destruyó otro importante cruce sobre el río Litani, utilizado por los terroristas de Hezbollah

Según comunicados militares, el reciente ataque nocturno al principal cruce sobre el Litani tuvo como objetivo impedir el traslado de armas y la coordinación de operaciones de Hezbollah. Las FDI indican que estas acciones forman parte de una política de presión constante sobre la infraestructura del grupo en la frontera.

La estrategia israelí busca impedir el regreso de la población desplazada hasta que se elimine la presencia de Hezbollah en la zona. Las autoridades no han precisado si el control sobre la “zona de seguridad” será permanente ni bajo qué condiciones se levantaría. La franja entre la Línea Azul y el Litani permanece bajo vigilancia y presencia militar israelí para evitar que Hezbollah recupere capacidad operativa en el sur del Líbano.

Temas Relacionados

Zona de Seguridad Sur del LíbanoHezbollahFuerzas de Defensa de IsraelDesplazamiento ForzadoÚltimas noticias AméricaGuerra en Medio OrienteIránIsraelIsrael Katz

Últimas Noticias

Putin se obsesiona con la salud reproductiva de los rusos: ordenó analizar el esperma de quienes van al sauna

El Kremlin quiere que nazcan más rusos. Después de mandar al psicólogo a las mujeres que no desean ser madres, ahora está preocupado por las altas temperaturas y su influencia en el aparato reproductor masculino

Putin se obsesiona con la

La purga de Xi Jinping apunta al sector financiero: investigan a un alto funcionario chino por corrupción

Las autoridades de Beijing abrieron un proceso indagatorio contra Zhou Liang, responsable de la supervisión del sector bancario

La purga de Xi Jinping

Voto canino: los perros redefinen la carrera electoral en París

En la capital francesa, la creciente presencia de mascotas transforma debates públicos, inspira nuevas alianzas y pone a prueba las promesas de los aspirantes municipales

Voto canino: los perros redefinen

Israel golpeó el corazón de Hezbollah en Beirut y cortó otra ruta de abastecimiento terrorista en el sur

Las FDI atacaron el cuartel de inteligencia y la sede de la Fuerza Radwan en la capital libanesa, mientras destruían un nuevo cruce estratégico sobre el río Litani utilizado para el traslado de cohetes y armamento

Israel golpeó el corazón de

La ONG Human Rights Watch acusó al Ejército iraní de atacar buques civiles en Ormuz

La organización ha señalado que al menos dos embarcaciones comerciales fueron blanco de operaciones militares el 11 de marzo

La ONG Human Rights Watch
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el pueblo más

Este es el pueblo más antiguo de Valencia: una villa medieval excavada en la roca con cuevas y un monasterio subterráneo

El Parlament quiere que sus chóferes tengan un B2 de catalán y recurre la sentencia que lo había rechazado: “Queremos un país normal”

Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: este es el estado de salud de los militares heridos

Hombre que denunció mal procedimiento médico en el hospital La Samaritana dijo que fue discriminado: “Eso le pasa por votar por Petro”

Padre de Miguel Uribe Turbay afirmó que Paloma Valencia fue una de las personas que más hostigó a su hijo en los últimos meses: “De las que peor lo trató”

INFOBAE AMÉRICA
Euroconsumers y Football Supporters Europe

Euroconsumers y Football Supporters Europe denuncian a FIFA ante la Comisión Europea por entradas del Mundial

Patri Guijarro: "El Real Madrid es cada año más competitivo y tiene más herramientas"

Terapia de tango: cómo el baile está ayudando a pacientes con Parkinson

Cultura convoca ayudas para entidades sin ánimo de lucro con un presupuesto de 1,1 millones

El verdadero enemigo de Europa no es Estados Unidos, es China

ENTRETENIMIENTO

Jamie Lee Curtis reveló cómo

Jamie Lee Curtis reveló cómo renegoció su contrato en “Halloween” y lanzó una fuerte crítica a la industria del cine

La nueva “Moana” en acción real ya tiene fecha en cines

Hablar dormido: qué significa para la psicología el hábito nocturno que confesó Selena Gomez

“Estuve dispuesto a irme”: el conflicto detrás del regreso de Tom Holland como Spider-Man

Así luce Jim Parsons, el actor que interpreta a Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, a los 53 años